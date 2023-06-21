الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

هل تستجيب الحكومة لمطلب "النواب" بإعادة تفعيل صندوق دعم الرياضة؟

مبنى الصندوق الوطني لدعم الحركة الرياضية والشبابية - (من المصدر)
مبنى الصندوق الوطني لدعم الحركة الرياضية والشبابية - (من المصدر)
 شكل قرار إلغاء الصندوق الوطني لدعم الحركة الرياضية والشبابية ضربة قاسمة وموجعة للشباب الرياضي، وبدأ الجميع يشعر بغيابه خصوصا في هذه المرحلة، التي تعاني منها الحركة الرياضية بصورة غير مسبوقة، وقد ظهر ذلك على الأندية الرياضية، التي عبرت عن سخطها ومعاناتها من قلة الدعم الحكومي، علاوة على ما تعانيه البنية التحتية في المدن الرياضية والملاعب والمرافق الرياضية، حيث كان الصندوق في فترة ما الداعم الرئيسي للحركة الرياضية والشبابية بكافة اشكالها.اضافة اعلان
الصندوق الذي جاء بتوجيهات ومباركة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لتوفير الدعم الحقيقي والرئيسي للشباب الرياضي، كان بمتابة المظلة الداعمة للرياضة، بعد أن وفر كافة اشكال الدعم، وساهم برفد صناديق الأندية الرياضية، مثلما وفر المال المناسب للمرافق الرياضية خصوصا أعمال الصيانة الدائمة، التي كانت تتطلب ذلك، إضافة إلى أشكال الدعم الأخرى التي كان يقدمها الصندوق للرياضة الأردنية، وتنمية الموارد المالية للصندوق من خلال الاستثمار وتطوير البنية التحتية التي تخدم قطاع الرياضة والشباب.
ومنذ العام 2003، والذي تأسس فيه الصندوق نشطت الحركة الرياضية والشبابية بصورة مميزة، وكان للصندوق دور كبير في توفير الدعم المناسب، ورغم العراقيل التي وضعت أمامه من أجل إحباط دوره، خصوصا في بدايات عمله، إلا أن الصندوق استمر في تأدية واجبه الوطني تلبية لمكرمة جلالة الملك، وبقي حتى العام 2018، عندما صدر قرار مجلس الوزراء بإلغاء صفة الاستقلالية عن الصندوق في إطار سياسة الحكومة لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام، حيث تم تحويل الصندوق إلى (مديرية) تابعة لوزارة الشباب.
وكان مجلس النواب، وبناء على تنسيب لجنة الشباب والرياضة في المجلس)، رفض في تلك الفترة مقترح الحكومة بإلغاء الشخصية الاعتبارية ونزع الاستقلال المالي والإداري للصندوق، على اعتبار أن ذلك يحد من قدرة الصندوق على دعم الرياضة، لكن الحكومة بعد ذلك تمكنت من تمرير هذا المقترح بالتعاون مع مجلس الأعيان، من خلال جلسة مشتركة عقدت لمجلس الأمة (الأعيان والنواب معا).
الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها الأندية الرياضة في الوقت الحالي، وخصوصا أندية المحترفين، التي يتطلب منها توفير المبالغ الهائلة من خلال رعايتها للفرق الرياضية، دفع مجلس النواب من خلال لجنة التعليم والشباب التي يرأسها النائب الدكتور طالب الصرايرة، إلى رفع توصية لمجلس الوزراء بإعادة تفعيل صندوق دعم الرياضة، وزيادة الدعم الحكومي المخصص للأندية وإعفاء الشركات التي تقدم دعما للاتحاد الرياضي من الضريبة، وخصخصة الأندية لتصبح رافدا للاقتصاد الوطني، ومأسسة الرياضة في المدارس، وتعديل التشريعات الناظمة للرياضة، وكل ذلك ينصب في خدمة الرياضة الأردنية وشبابها، حيث تشكل الحركة الرياضية والشبابية (مأمنا) للشباب وتبعدهم عن دروب الضياع والهلاك، التي بدأت تفتك بالشباب الأردني، وتشكل تهديدا لهم ولحياتهم المستقبلية.
وتمكن (المجلس الأعلى للشباب وقتها، ووزارة الشباب لاحقا) من جني ملايين الدنانير سنويا جراء استيفاء الصندوق رسوما من شركات التدخين، كانت تصرف على المنشآت الشبابية والرياضية واللجنة الأولمبية ودعم الأندية، حيث أسهم الصندوق بتحريك العمل الشبابي والرياضي في المملكة، وإنشاء الملاعب والقاعات والمسابح وبيوت الشباب من جهة، إلى جانب دعم اللجنة الأولمبية باعتبارها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية ورعايتها للاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية الوطنية.
وأمام الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق في دعم الحركة الرياضية والشبابية، وتأثيره بشكل ايجابي على الشباب الوطني، والمنشآت الرياضية، تتنمى الأسرة الرياضية والشبابية معا، من الحكومة النظر في توصية ممثلي الشعب (مجلس النواب)، بإعادة تفعيل الصندوق ورد اعتبار الرياضيين.

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