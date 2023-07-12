الخميس 13 تموز 2023
النسخة المطبوعة

هل يسجل اللبناني فغالي رقما قياسيا جديدا في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان؟

السائق اللبناني روجيه فغالي- (من المصدر)
السائق اللبناني روجيه فغالي- (من المصدر)
 سباق الحسين الدولي لتسلق مرتفع الرمان، ليس سباقا عاديا في رياضة السيارات إذ ما يزال يأسر عشاقه منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، ليصبح واحدا من أقدم سباقات السيارات في منطقة الشرق الأوسط، حيث نجح السباق في خطف الأنظار، واتسعت دائرة مشاركة الأبطال فيه، بحثا عن أرقام قياسية جديدة، لترتفع حدة المنافسة الشريفة، ويصبح سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان من السباقات المميزة، لموقعه الخلاب ومكانته التاريخية وصعوبة المنافسة فيه.اضافة اعلان
ويجسد السباق عبق الماضي وألق الحاضر للمكانة المرموقة التي يحظى بها عند محبي سباقات الهضبات، وقد سمي السباق بسباق الحسين تخليدا لذكرى جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وكان أول سباقات تل الرمان انطلق العام 1953، وذلك عندما افتتح جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه حلبة تل الرمان، كما شارك متسابقا في هذا السباق، واستمرت مشاركات جلالته حتى العام 1996.
المنافسة المرتقبة 
يبدو أن المؤشرات الأولية لسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان، الذي ينطلق يوم غد، تدل على منافسة من العيار الثقيل بين السائقين المشاركين في السباق، حيث سجل للمشاركة في السباق 34 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان.
وكانت التدريبات على مسار السباق التي تنتهي اليوم قوية جدا، خصوصا أن السائقين مدججين بسيارات مجهزة بشكل يدل على أن السباق سيشهد تحقيق أرقام قياسية جديدة. 
السائق اللبناني روجيه فغالي، الفائز بسباق الهضبة اللبناني الثاني الذي أقيم مؤخرا في وادي شحرور، والعائد بقوة للسباق، يتطلع إلى تحقيق رقما ‏‏جديدا في السباق، وكان رقمه القياسي الذي حققه العام 2007، صمد 12 عاما، بزمن 1.48.76 دقيقة، ‏قبل أن يكسره ‏السائق الأردني خاتشيك شاديان في العام 2019، بتسجيله زمنا بلغ 1.48.28 دقيقة. 
كما نال فغالي، لقب السباق العام 2013، بزمن 1.49.90 دقيقة، وفي العام 2014، بزمن 1.51.78 دقيقة، ويشارك نجله أليكس في السباق وكان حقق المركز الثاني في سباق الهضبة اللبناني، فهل ينجح فغالي ونجله أليكس في تحقيق رقما ‏قياسيا جديدا في ‏سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2023؟.‏
في المقابل، يطمح السائق الأردني الشاب مصطفى عطاري الفائز بالسباق للمرة الأولى العام 2022، بزمن 1.51.410 دقيقة، إلى الحفاظ على اللقب علما أنه لم يستطع العام الماضي كسر الرقم القياسي المسجل باسم السائق خاتشيك شاديان، ولم يتمكن ‏من تخطي الأرقام التي حققها السائق ‏شاكر جويحان في السباق، حيث فاز بلقب السباق مرتين الأولى في العام 2020 بزمن 1.51.249 ‏دقيقة، والثانية في العام 2021، بزمن 1.50.093 ‏دقيقة، ولم يستطع جويحان الذي لا يشارك في السباق كسر الرقم القياسي المسجل ‏باسم خاتشيك شاديان.‏
كما أن المنافسة الأردنية بين السائقين في السباق ستكون واحدة من أشد المنافسات في ظل عودة حسام سالم، الطامح إلى تحقيق مراكز متقدمة، ويقف أيمن النجار ندا قويا أمام منافسيه، ويدخل على خط المنافسة ايضا غيث وريكات وسالم طعيمة وخليل المحسين، كما أن أبناء أخويه الشابين أمير هشام النجار وهشام أمير النجار، سيشكلان ضغطا كبيرا عليه وعلى السائقين، ويتطلع عبد شيكاخوا على متن سيارة ريتسا المصنعة بالكامل إلى تحقيق نتيجة مميزة في السباق، إضافة إلى وائل مصطفى وأمجد الحوراني، وعدد آخر مميز من السائقين، وتمثل المشاركة النسوية في السباق، نانسي المجالي، كما يسعى للمنافسة في السباق من خلال مشاركته الأولى اللبناني شادي الفقيه الذي حقق المركز الثالث في سباق الهضبة اللبناني لفئة " بي أف 4- ان أر 4"، ومواطنه شادي أبو حمدان صاحب المركز الثاني في فئة " بي اف 4".
صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب

حفل افتتاح بسيط لبطولة آسيا للناشئين والشباب بالمصارعة منذ2 ساعة

صورة تذكارية تجمع لاعبي المنتخب الوطني ولاعبي منتخب كندا تحت 23 سنة -(من المصدر)

بعثة "صقور الأردن" تصل اليوم بعد ختام معسكر كندا منذ2 ساعة

لاعبة المنتخب الوطني نتالي الربضي تتجه للتسجيل في سلة الفلبين -(تصوير: أمجد الطويل)

"الناشئات" يفقد فرصة التأهل في "سلة آسيا" منذ2 ساعة

منتخب رجال المبارزة

رجال المبارزة يحقق برونزية في الدورة العربية منذ8 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المعد المتألق محمد الناجي خلال مباراة فريقه عيرا مع الوحدات في الموسم الحالي-(الغد)

نجم "الطائرة" محمد الناجي يعتزل الشهر المقبل

منذ2 ساعة
صراع على الكرة بين اللاعبين يوسف أبو حلبوش ويوسف أبو الجزار في مباراة الدرع الماضية بين الفيصلي والوحدات -(من المصدر)

القطبان يدخلان "السوبر" بتشكيلتين مختلفتين عن بطولة الدرع

منذ2 ساعة
المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم - (من المصدر)

منتخب السيدات بدون مباريات بالتوقف الدولي

منذ2 ساعة
نادي سحاب

أبو حماد: أبو طعيمة باق مع سحاب.. وأرسلنا الردود لـ"فيفا" بشأن ماكسويل

منذ2 ساعة
الملاكم محمد أبو جاجة بعد فوزه في النهائي أمس -(من المصدر)

4 ذهبيات للملاكمة.. وآمال كبيرة معلقة على الكراتيه في الدورة العربية

منذ2 ساعة
صراع على الكرة بين لاعب الأهلي بهاء الشملتي ولاعب مغير السرحان كريم أبو زيتون -(من المصدر)

مغير السرحان يتجاوز عقبة الأهلي في درع "المئوية"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

مسرح الطفل الأردني.. إلى أين؟

خولة كامل الكردي |اليوم

لبنان وفكرة إرادة المقاومة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

"العطارات" مرة أخرى

سلامة الدرعاوي |اليوم

دور مؤسسات المجتمع المدني بتعزيز التنمية الاقتصادية

رعد التل |اليوم

القماش لايقنع الأردنيين

سميح المعايطة |اليوم

للضحك حدود

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات | منذ2 ساعة
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
 