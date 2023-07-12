هل يسجل اللبناني فغالي رقما قياسيا جديدا في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان؟

أيمن وجيه الخطيب

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سباق الحسين الدولي لتسلق مرتفع الرمان، ليس سباقا عاديا في رياضة السيارات إذ ما يزال يأسر عشاقه منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي، ليصبح واحدا من أقدم سباقات السيارات في منطقة الشرق الأوسط، حيث نجح السباق في خطف الأنظار، واتسعت دائرة مشاركة الأبطال فيه، بحثا عن أرقام قياسية جديدة، لترتفع حدة المنافسة الشريفة، ويصبح سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان من السباقات المميزة، لموقعه الخلاب ومكانته التاريخية وصعوبة المنافسة فيه.ويجسد السباق عبق الماضي وألق الحاضر للمكانة المرموقة التي يحظى بها عند محبي سباقات الهضبات، وقد سمي السباق بسباق الحسين تخليدا لذكرى جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وكان أول سباقات تل الرمان انطلق العام 1953، وذلك عندما افتتح جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه حلبة تل الرمان، كما شارك متسابقا في هذا السباق، واستمرت مشاركات جلالته حتى العام 1996.المنافسة المرتقبةيبدو أن المؤشرات الأولية لسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان، الذي ينطلق يوم غد، تدل على منافسة من العيار الثقيل بين السائقين المشاركين في السباق، حيث سجل للمشاركة في السباق 34 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان.وكانت التدريبات على مسار السباق التي تنتهي اليوم قوية جدا، خصوصا أن السائقين مدججين بسيارات مجهزة بشكل يدل على أن السباق سيشهد تحقيق أرقام قياسية جديدة.السائق اللبناني روجيه فغالي، الفائز بسباق الهضبة اللبناني الثاني الذي أقيم مؤخرا في وادي شحرور، والعائد بقوة للسباق، يتطلع إلى تحقيق رقما ‏‏جديدا في السباق، وكان رقمه القياسي الذي حققه العام 2007، صمد 12 عاما، بزمن 1.48.76 دقيقة، ‏قبل أن يكسره ‏السائق الأردني خاتشيك شاديان في العام 2019، بتسجيله زمنا بلغ 1.48.28 دقيقة.كما نال فغالي، لقب السباق العام 2013، بزمن 1.49.90 دقيقة، وفي العام 2014، بزمن 1.51.78 دقيقة، ويشارك نجله أليكس في السباق وكان حقق المركز الثاني في سباق الهضبة اللبناني، فهل ينجح فغالي ونجله أليكس في تحقيق رقما ‏قياسيا جديدا في ‏سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2023؟.‏في المقابل، يطمح السائق الأردني الشاب مصطفى عطاري الفائز بالسباق للمرة الأولى العام 2022، بزمن 1.51.410 دقيقة، إلى الحفاظ على اللقب علما أنه لم يستطع العام الماضي كسر الرقم القياسي المسجل باسم السائق خاتشيك شاديان، ولم يتمكن ‏من تخطي الأرقام التي حققها السائق ‏شاكر جويحان في السباق، حيث فاز بلقب السباق مرتين الأولى في العام 2020 بزمن 1.51.249 ‏دقيقة، والثانية في العام 2021، بزمن 1.50.093 ‏دقيقة، ولم يستطع جويحان الذي لا يشارك في السباق كسر الرقم القياسي المسجل ‏باسم خاتشيك شاديان.‏كما أن المنافسة الأردنية بين السائقين في السباق ستكون واحدة من أشد المنافسات في ظل عودة حسام سالم، الطامح إلى تحقيق مراكز متقدمة، ويقف أيمن النجار ندا قويا أمام منافسيه، ويدخل على خط المنافسة ايضا غيث وريكات وسالم طعيمة وخليل المحسين، كما أن أبناء أخويه الشابين أمير هشام النجار وهشام أمير النجار، سيشكلان ضغطا كبيرا عليه وعلى السائقين، ويتطلع عبد شيكاخوا على متن سيارة ريتسا المصنعة بالكامل إلى تحقيق نتيجة مميزة في السباق، إضافة إلى وائل مصطفى وأمجد الحوراني، وعدد آخر مميز من السائقين، وتمثل المشاركة النسوية في السباق، نانسي المجالي، كما يسعى للمنافسة في السباق من خلال مشاركته الأولى اللبناني شادي الفقيه الذي حقق المركز الثالث في سباق الهضبة اللبناني لفئة " بي أف 4- ان أر 4"، ومواطنه شادي أبو حمدان صاحب المركز الثاني في فئة " بي اف 4".