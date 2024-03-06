همة أردنية في مواجهة الأقوياء في "الضاحية العربية" اليوم

مصطفى بالو

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عمان- خطف ملعب نادي البشارات للجولف، أنظار العرب في جاهزيته وأجوائه التنافسية، وهو يستقبل منافسات اختراق الضاحية في نسختها الـ24 اليوم، حين أشاد به رئيس الاتحاد العربي السعودي د. حبيب الربعان، والمندوب الفني للاتحاد العربي المغربي عبدالله أوبا، ووفود المنتخبات العربية، من خلال الجولة التي أقامها المشاركون إلى مسار السباق في نادي البشارات أمس، بحضور رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى د.وليد رحاحلة، ومدير البطولة رفيق حمود وأعضاء اللجنة ولجان البطولة والتي تجري برعاية أمين عمان د.يوسف الشواربة.وكان رئيس الاتحاد العربي السعودي د. حبيب الربعان، أشاد بالأجواء التنظيمية من قبل اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى، مؤكدا أن على اللاعبين استثمار "الركض الريفي" في تقديم أفضل ما لديهم للوصول إلى منصات تتويج فئات السباق للذكور والإناث، مشددا على التحلي بالتنافس الشريف والروح الرياضية خلال افتتاحه للاجتماع الفني للبطولة الذي أقيم في فندق "ديز إن" أمس، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة.من جانبه، رحب رئيس اللجنة المؤقتة د. وليد رحاحلة بالأشقاء العرب في بلدهم الأردن، مؤكدا أن البطولة نجحت في "جمع الشمل العربي"، مشيرا إلى التجهيزات والترتيبات التي قامت بها اللجنة لاستضافة الحدث التنافسي العربي الكبير، متمنيا التوفيق لجميع المتنافسين من الجنسين في مختلف فئات السباق للذكور في فئات الرجال والشباب والناشئين، وللإناث في فئات السيدات والشابات والناشئات، منوها إلى جاهزية حكام البطولة واستخدام نظام إلكتروني لإظهار النتائج بدقة متناهية.وعلى صعيد متصل، قال مدير البطولة رفيق حمودة: "جرت خلال الاجتماع الفني، مناقشة تعليمات البطولة، والتأكد من أهلية اللاعبين وتوزيع أرقام الصدر للمنتخبات العربية المتنافسة والإجابة عن استفسارات الوفود الفنية، واعتماد الجدول الزمني للمسابقات، التي تنطلق عند الساعة 10 صباحا، وحظي مسار السباق، والترتيبات الإدارية والفنية "واللوجستية"، بإعجاب الضيوف وأسرة الاتحاد العربي، متوقعا أن تحفل المسابقات بالقوة والندية على مستوى الجنسين، مشيرا إلى جاهزية وصعوبة المتسابقين والمتسابقات "المغاربة".وأضاف: "وبحسب الجدول الزمني للبطولة، تنطلق المنافسات عند الساعة 10 صباحا، بسباق 4 كم ناشئات، ثم سباق سباق 6 كم ناشئين عند الساعة 10:40 صباحا، ويتبعه سباق 6 كم شابات عند الساعة 11:20 صباحا، وسباق 8 كم شباب عند الساعة 12 ظهرا، و10 كم سيدات عند الساعة 12:50 ظهرا، وسباق 10 كم رجال عند الساعة 12:50 ظهرا".وفي السياق ذاته، أكد المدرب الوطني محمد المطري جاهزية لاعبي المنتخب الوطني للذكور والإناث، مشيرا إلى اجتهاده وزملائه المدربين عطا البلوي وعطية في تجهيز العدائيين والعداءات، واختبار جاهزيتهم على مسار السباق، مبينا أن حظوظ المنتخب الوطني وافرة بالمنافسة على مختلف ميداليات البطولة، مرشحا "المغاربة" للهيمنة على ألقاب فئات السباق.وتدربت المنتخبات المشاركة في البطولة، على أرضية مسار السباق في نادي البشارات للجولف، وفق برنامج شمل جميع منتخبات دول الأردن، فلسطين، اليمن، السعودية، لبنان، المغرب، الكويت، الجزائر، عُمان، السودان، حيث يتنافس عداؤوها في سباقات الذكور للرجال 10 كم، الشباب 8 كم، والناشئين 6 كم، وللإناث للسيدات 10 كم، الشابات 6 كم والناشئات 4 كم، حيث وصل عدد المشاركين من إداريين وفنيين ولاعبين ولاعبات إلى 219 مشاركا ومشاركة.ويذكر أن المنتخب الوطني للذكور يضم لفئة الرجال كلا من: شريف العطاونة، عبدالعزيز الصانع، سعد سلامة، مهدي صالح، صالح أسامة، وحسين البوريني، والشباب كلا من: عمر النجار، أحمد أبو غليون، نجم نور الدين، راشد عبد الحليم، بهاء متروك، وبلال عطية، والناشئين كلا من: عبد الرحمن غنام، أحمد المجالي، محمد ياسر عكاوي، فهد بطاينة، رائد محمد سليم، وعبد العزيز غنام.ويضم المنتخب الوطني للإناث كلا من: هبة حمود، صبرية مرادات، ناهدة البوات، ولين أبو جبارة، والشابات كلا من: لما الجعارات، سارة حبوب، ملك الجعارات، فاطمة مغاصبة، وندى رمضان، والناشئات كلا من: إخلاص الشرعة، سوار الغرايبة، ملك سلطان، هدى الجعارات، ونادين بقاعين.