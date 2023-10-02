هيئة رواد الحركة الرياضية تجدد ثقتها بـ "أبو الطيب" رئيسا

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جددت هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية انتخابها محمد جميل أبو الطيب رئيسا للهيئة للعامين المقبلين بالتزكية، وذلك خلال الاجتماع الانتخابي الذي عقد أول من في قاعة يا هلا بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة 63 عضوا من الهيئة العامة مسددين لاشتراكاتهم حتى نهاية العام.وبحسب البيان، تنافس 10 أعضاء على المقاعد الثمانية المخصصة لمجلس الإدارية، حيث حصل كا من: الفريق أول الركن المتقاعد د.غازي الطيب على أعلى الأصوات (55 صوتا)، محمد قدري حسن (52)، د. نايف سعادة (50)، د. عاطف الرويضان (48)، د. فايز ابو عريضه (42)، رفيق جودت (41)، حكم جرار (40)، عبد اللطيف التلي (40)، مقابل 36 صوتا لوقاص التل (عضو احتياط) و24 صوتا لأحمد شحادة (عضو احتياط ).وأشرف على العملية الانتخابية والتي تابعها الشرف قواز شرف، وفد مديرية شباب محافظة العاصمة يضم محمود الكيلاني (رئيس قسم الأندية)، عبدالله عواوده وزياد جوده، وشهد إقرار التقرير الإداري الذي قدمه أمين السر محمد قدري حسن، والتقرير المالي الذي قدمه أمين الصندوق رفيق جودت عن العامين الماضيين.وبارك الشريف فواز شرف للمجلس الفائز مشيدا بهيئة الرواد ودورها البارز وحرصه على التفاعل مع أنشطتها المختلفة، فيما أعرب محمد جميل أبو الطيب عن اعتزاه بثقة الهيئة العامة ومؤكدا ان المجلس الفائز سيضاعف جهده خلال المرحلة القادمة وفي كافة المجالات.وعبر د. غازي الطيب عن سعادته بثقة الهيئة العامة التي منحته أعلى الأصوات، مشيرا ان ذلك يشكل له حافزاُ كبيرا في المرحلة المقبلة، كما عبر الفائزين عن شكرهم وتقديرهم لثقة الهيئة العامة وحرصهم على خدمة الهيئة تفعيل دورها في المرحلة القادمة.