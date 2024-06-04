هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية تنعى عميدها ابو الطيب

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عمان - الغد - نعت هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية فقيدها الراحل عميدها ورئيسها محمد جميل ابو الطيب الذي انتقل إلى رحمته تعالى صباح أمس عن عمر يناهز 89 عاماً.وبحسب الزميل محمد قدري حسن أمين عام هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الناطق الإعلامي، فقد استذكر الفريق أول الركن المتقاعد غازي الطيب نائب رئيس هيئة الرواد، مناقب الفقيد وعطاءه وانجازاته وتضحياته وما قدمه لمسيرة الهيئة للحركة الرياضية والشبابية والأولمبية على امتداد سلسلة من العقود مؤكدا ان هيئة الرواد ستبقى فخورة بما حققه أبو الطيب في مسيرته الحافلة، وان الهيئة ستقوم بواجبها لتخليد ذكرى الفقيد الراحل.ويعتبر ابو الطيب صاحب أول ميدالية ذهبية للأردن في الدورات العربية (ذهبية مسابقة الرمح في الدورة الثانية في بيروت عام 1957)، وأول اردني يحصل على دبلوم التربية الرباضية من المعهد العالي في مصر عام 1958، وأول من ادخل لعبة كرة اليد إلى الأردن عام 1958، ومدير دائرة النشاطات الرياضية والتربوية في وزارة التربية والتعليم، ومدير عام سابق لمؤسسة رعاية الشباب، وأمين عام سابق لوزارة الشباب والرياضة، ونائب رئيس رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، وعضو سابق في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية، وعضو اللجنة الفنية للإتحاد العربي للألعاب الرياضية، وعضو لجنة تعريب المصطلحات الرياضية، ورئيس سابق لإتحاد ألعاب القوى، وعضو سابق في الإتحاد الأردني لكرة القدم، القائد العام لكشافة ومرشدات الأردن، وأول رئيس لجمعية لكشافة والمرشدات الأردنية، كما مثل الأردن في الدورة الرياضية العربية الثالثة بالدار البيضاء عام 1961 (لاعباً في ألعاب القوى وكرة السلة وكرة اليد)، مثل الأردن في الدورة الرياضية العربية الرابعة في القاهزة عام 1965 (لاعبا ومدربا في كرة اليد)، ومثل الأردن في الدورة الرياضية العربية المدرسية الأولى عام 1953 في بيروت، ورئيس البعثة الأردنية للدورات الرياضية العربية المدرسية في كل من الاسكندرية عام 1957 وليبيا عام 77 والصومال عام 79، وعضو شرف في البعثة الأردنية لأولمبياد موسكو عام 1980 (أول مشاركة أردنية أولمبية)، ورئيس البعثة الأردنية إلى أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، وعضو اللجنة الرياضية المساعد لمجلس وزارة الشباب والرياضة العرب، ونائب رئيس البعثة الأردنية للدورة الرياضية العربية الخامسة عام 76 في دمشق، ورئيس البعثة الأردنية للدورة الرياضية العربية السادسة عام 1985 في الرباط، لاعب كرة القدم مع النادي الاهلي بين عام 58 و63، وعضو اللجنة العليا للدورة الرياضية العربية التاسعة (دورة الحسين عام 1999 في عمان)، مدير عام كلية حطين، ومؤلف ومشارك في تأليف عدة كتب رياضية وشبابية، ولاعب سابق في نادي الأردن لكرة السلة.