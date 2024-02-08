والد التعمري يكشف إصرار نجله على اللعب مع "النشامى" رغم الإصابة

مهند جويلس

لفت نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ولاعب مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، الأنظار إليه خلال بطولة كأس آسيا (قطر 2023)، والتي تختتم غدا بلقاء «النشامى» ونظيره القطري، بعد أن قدم مستويات مميزة جعلته المرشح الأوفر لحصد جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

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التعمري عن كأس آسيا: أحلم به ويعني لنا الكثير



وقاد التعمري المنتخب الوطني لنهائي كأس آسيا، بعد أن سجل هدفا وصنع آخرا في لقاء نصف النهائي أمام كوريا الجنوبية الثلاثاء الماضي، في حدث تاريخي للكرة الأردنية استطاع من خلاله «النشامى» بكتابة التاريخ، وأصبح مرشحا بقوة للظفر باللقب أيضا.



وبرز التعمري البالغ من العمر 26 عاما خلال البطولة الحالية بصورة جيدة، حيث سجل 3 أهداف مع المنتخب لغاية اللحظة، إلى جانب صناعته لهدف، بعيدا عن مهاراته الفردية وإمكانياته العالية التي جعلته اللاعب الأبرز في البطولة، مع عدد كبير من زملائه في المنتخب الوطني.



وفي هذا الشأن، ذكر محمد التعمري، والد اللاعب المتألق، أن نجله أصر على خوض مباراة كوريا الجنوبية، رغم معاناته من إصابة سابقة، أفادت التقارير الطبية لضرورة خضوعه للراحة لمدة 10 أيام على الأقل، إلا أن موسى فضل التواجد بصفة أساسية من أجل محاولة المنتخب في بلوغ النهائي، ونجح في ذلك وكان عريس تلك الليلة.



وتحدث والد التعمري في حديثه لـ «الغد»، أثناء تواجده في الدوحة لمساندة ابنه والمنتخب الوطني، أن موسى وضع كامل تركيزه على البطولة من أجل أن يحققها قبل انطلاقها، حيث أبلغه بأنه مصمم على إسعاد الشعب الأردني والجماهير التي حضرت إلى قطر، وأن ينافس أيضا على جائزة أفضل لاعب في البطولة.



وزاد: «بإذن الله موسى سيكون جاهزا للمباراة النهائية غدا، هو وبقية زملائه من أجل تحقيق اللقب الذي سيكون أجمل يوم بالنسبة لكل مواطن أردني، وأنا ثقتي عالية باللاعبين، وأصبحوا الآن مطالبين بتحقيقه بعد المستوى المميز الذي ظهروا عليه بالبطولة، وما قدموه في المسابقة بعيدا عن نتيجة النهائي، إنجاز لن يمحى من ذاكرة الأردنيين».



وسرد التعمري قصة بدأ ابنه لعب كرة القدم، حيث إنه هو الآخر كان لاعبا هاويا ويعشق «المستديرة»، وعندما شاهد موسى بعمر 8 سنوات يتحرك بالكرة بشكل مميز، ويسبق جيله من حيث الإمكانيات الفردية والتحكم بالكرة، جعله يهتم بها أكثر، وألحقه بمراكز سمو الأمير علي للواعدين، تحت إشراف المدرب هشام أبو فروة.



وتابع: «هناك العديد من المدربين الذين كان لهم الفضل في مسيرة موسى، وجميعهم يستحقوا الثناء والمديح، لكن أبو فروة كان المتابع له خطوة بخطوة في البداية، وعندما أصبح لاعبا ناشئا، وفضلنا انتقاله لنادي شباب الأردن من أجل الانضمام لفئاته العمرية من أجل منحه أكبر فرصة للعب، واللعب مع الفيصلي والوحدات يعد أمرا عظيما لأي لاعب، فهي أندية عريقة، لكن هدفنا كان أن يلعب بعيدا عن الضغوطات، ونجح في حصد ألقاب عديدة مع شباب الأردن بالفئات العمرية».



وبين التعمري أنه انضم لصفوف الفريق الأول أثناء تولي المدرب جمال محمود المهمة في شباب الأردن، ليضع بصمته بصورة سريعة، وينتقل منه إلى نادي الجزيرة، قبل أن يخوض تجاربه الاحترافية في أبويل نيقوسيا القبرصي، وأود هيفرلي لوفين البلجيكي، وختاما مع مونبيليه، مؤكدا بأن الهدف عندما جعل ابنه لاعبا محترفا كان اللعب في أوروبا.



وأضاف: «كنت أتعرض للكثير من الانتقادات بسبب إهمالي للعمل بهدف إرسال موسى للتدريبات والحرص على مرافقته في المباريات، حيث كان الجميع لا يعتقد بأن كرة القدم قد تفيد الشخص كالدراسة، وهو ما جعلني أطالب موسى بأن يعوضني هذا الشعور بسعادة وفخر، وهو ما تحقق لاحقا ولله الحمد، من خلال وصوله لمراتب متقدمة في اللعبة».



وكشف التعمري أن نجله ملتزم بعقد مع نادي مونبيليه يمتد لنهاية موسم 2025-2026، وهو مرتاح بشكل كبير معهم، مفيدا بأنه لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن، وفي حال تلقيه تكون المخاطبات مع النادي الذي يعتبره من أعرق الفرق الفرنسية، مع تمنياته بأن يصبح لاعبا في ريال مدريد الإسباني على وجه التحديد، أو أي ناد.



واستطرد: «موسى شخص ملتزم دينيا وهو من رواد المسجد في المنطقة، ومنذ الصغر حفظ العديد من أجزاء القرآن الكريم، وعندما بلغ سنا معينا بدأ في إعطاء الدروس الدينية في المسجد، وأصبح مثالا يحتذى به في الوطن بشكل عام».



وأكد التعمري بأنه حضر إلى الدوحة دون علم موسى، من أجل أن يعيش اللحظات التاريخية للمنتخب الوطني، إذ جاء برفقة شقيق اللاعب الأصغر ياسين، والذي يمنح موسى دفعة معنوية كبيرة أثناء الجلوس والحديث معه.



وأضاف: «ستعمل هذه البطولة على احتراف عدد كبير من اللاعبين الأردنيين في دوريات قوية، وأتمنى أن تتحسن الكرة الأردنية بشكل عام بعد هذا الإنجاز، لأن هناك مواهب في مختلف الأندية تحتاج الفرصة وأن يتم تسليط الضوء عليها بشكل أكبر».



وختم والد اللاعب حديثه بأن موسى من الأشخاص الذين تحملوا الانتقادات التي تعرض لها، والصعوبات التي واجهته بالاحتراف في دولة تختلف لغتها وعاداتها عن الأردن بعمر صغير، مؤكدا بأن صبره على تحقيق أهدافه ساهمت في وصوله لمستواه الحالي.

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