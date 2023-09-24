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الأحد 24 أيلول 2023
1:26 م
وداع مبكر للحسنات في ملاكمة الأسياد
الملاكمة سلينا الحسنات
عمان- الغد- ودعت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة سيلينا الحسنات اليوم دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو 2022).
وذلك بعد خساراتها ضمن منافسات وزن تحت ٥٤ كغم أمام اللاعبة الهندية بريتي ضمن دور الـ 16.
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