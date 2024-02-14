"وزارة الشباب" ترفع مخصصات الأندية في موازنة العام الحالي

مصطفى بالو

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كشف وزير الشباب محمد سلامة النابلسي، أن الوزارة قررت رفع مخصصات الأندية الرياضية في موازنة العام الحالي، من مليون إلى مليون و400 ألف دينار، تنفيدا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين السامية إلى الحكومة، بدعم الرياضة والرياضيين، وانسجاما مع الإنجاز التاريخي لـ"النشامى" بحلوله في المركز الثاني في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023، لأول مرة في تاريخ الرياضة والكرة الأردنية.وقال النابلسي في تصريحاته لـ"الغد": " كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بدعم الرياضة عامة، و"النشامى" خاصة، هي توجيه رسمي علينا تنفيذه على أرض الواقع، لذا جاء القرار منسجما مع التوجيهات الملكية السامية، وبحجم الإنجاز الوطني وفرحة الوطن، وتحفيزا للشباب الأردني من خلال منتخب "النشامى"، الذين أبدعوا في تأكيد حضور الأردن في المحفل الكروي الأهم في قارة آسيا، وقدموا مباريات كبيرة، ونتائج مذهلة في مشوارهم في النهائيات، وسجلوا الإنجاز تلو الإنجاز واقتربوا من تحقيق الحلم الأردني في معانقة كأس آسيا، في إنجاز وطني تاريخي يسجل للوطن، والنشامى وكرة القدم والرياضة الأردنية".وحول أهمية القرار المهم ورفع الموازنة بالنسبة للأندية الرياضية، أجاب النابلسي: "تعتبر الأندية الحاضن الأساس لمواهب الشباب، والرافد الحقيقي للمنتخبات الوطنية، والتي قدمت التشكيلة الذهبية لـ"النشامى"، التي ذهبت بعيدا بأحلام الشعب الأردني في النهائيات الآسيوية، وتعاني الأمرين على الصعيد المالي، لذا جاء قرار رفع موازنة الأندية للعام الحالي، لمساعدة الأندية الرياضية على تنفيذ خططها في رعاية ميولات الشباب الرياضية، ومنها كرة القدم نحو منجزات وطنية، تحملها الأجيال، وتجلب الفخر الأردني من منافسات إلى أخرى، عربيا وقاريا ودوليا، والبناء على ما حققه الشباب الأردني –النشامى- في كأس آسيا التي اختتمت مؤخرا في قطر".ولعل هذا القرار جاء ردا وطنيا إيجابيا، على رسالة قائد المنتخب الوطني إحسان حداد، خلال حفل الاستقبال الجماهيري الذي أقيم لـ"النشامى" في ستاد عمان الدولي الإثنين الماضي، عندما حمل رسالة اللاعبين إلى الحكومة عامة، وخاطب وزير الشباب محمد سلامة النابلسي، بأن النشامى فعلوا ما عليهم، وأكدوا للقاصي والداني قدرة اللاعب الأردني على الإنجاز، وتحملهم المسؤولية الوطنية بأبهى صورة، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعبكم لدعم كرة القدم الأردنية، ومساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية في رحلتها إلى العالمية وبلوغ مونديال 2026.ويذكر أن قرار وزارة الشباب برفع موازنة الأندية إلى مليون و400 ألف دينار للعام الحالي، سيلقى صدى واسعا من الترحيب لدى الأندية الرياضية، والتي عانت من أزمات مالية خانقة، زادت سوءها أزمة "كورونا" على جميع القطاعات، ومنها الأندية الرياضية الجماهيرية، التي يعجز العديد من الأندية حاليا عن سداد "فاتورة" التزاماته الشهرية"، ودفعت العديد من اللاعبين إلى الاحتجاب عن التدريبات بسبب تأخر أنديتهم في دفع رواتبهم الشهرية لأكثر من 4 و6 أشهر في بعض الأندية، ورغم عذابات الأندية، إلا أنها قدمت خيرة لاعبيها إلى صفوف "النشامى" الذي أدخل الفرحة إلى قلوب الأردنين، بتحقيق إنجاز خرج من رحم معاناة الأندية، سيحفر في ذاكرة وأرشيف الكرة الأردنية والآسيوية لسنوات طويلة.