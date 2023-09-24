وزير الشباب يطلق أعمال الدورة العربية "دور الرياضة في نمط الحياة الصحية للأفراد"

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عمان - الغد - أطلق وزير الشباب محمد النابلسي اليوم أعمال الدورة العربية والتي تنظمها وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار" دور الرياضة في نمط الحياة الصحية للأفراد" بحضور مندوب جامعة الدول العربية مدير إدارة الشباب والرياضة فيصل غسال، وعدد من سفراء الدول العربية، وبمشاركة وفود تمثل 14 دولة عربية .وقال النابلسي أن الدورة العربية تأتي ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة الدول العربية في إطار تمكين الشباب العربي من تبادل الخبرات والمعارف والتي تشكل فرصا للشباب العرب للالتقاء وتقديم التجربة الشبابية الأردنية في مجالات الصحة والرياضة .وأضاف النابلسي يأتي اهتمام وزارة الشباب بالصحة والنشاط البدني انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للشباب وما تتضمنه من محور رئيسي يعنى بالشباب والصحة والنشاط البدني، والذي يهدف الى تعزيز أنماط الحياة الصحية لدى الشباب وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة والألعاب الترويحية والتي تسهم في رفع اللياقة البدنية وتطوير الثقافة الرياضية لديهم.وثمن النابلسي المشاركة العربية الواسعة في الدورة والتي تبرز الاهتمام العربي المشترك بدور الشباب في الرياضة والصحة، مؤكدا على نقل رسالة الشباب المشاركين ورؤيتهم وتوصياتهم في ختام أعمال المؤتمر ورفعها لمجلس وزراء الشباب العرب.من جانبه قال غسال" أن جامعة الدول العربية ومن خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تسعى إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب العربي للتفاعل فيما بينهم وتبادل الخبرات الثقافية والإهتمام بتفعيل دور الشباب العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "مشيرا إلى أهمية الدورة العربية في دعم ورفع الوعي بأهمية توفير حياة صحية للشباب .وخلال الافتتاح قدمت مديرة الجمعية الملكية للتوعية الصحية د.أمل عريفج كلمة بينت خلالها رؤية الجمعية نحو ايجاد مجتمع أردني صحي وآمن ودورها في تنفيذ برامج تنموية تتماشى والأولويات الصحية الوطنية، مشيرة إلى برامج الجمعية في الصحة والنشاط البدني الموجهة لمختلف الفئات العمرية في المجتمع.وتهدف الدورة التي تقام حتى 28 من أيلول إلى رفع الوعي وزيادة المعارف المتعلقة بدور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، ومختلف القضايا الصحية كالتغذية والحميات ومضار التدخين ومنتجات التبغ والمنشطات والمكملات الغذائية وغيرها، كما تهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في تصميم التداخلات المتعلقة بتعزيز أنماط الحياة الصحية في مجال الرياضة، وتبادل الخبرات وعرض تجارب وقصص نجاح من المملكة الأردنية الهاشمية والدول العربية المشاركة، وصولا إلى تقديم توصيات توثق الحاجات والتطلعات الشبابية لإيجاد بيئة معززة للرياضة وأنماط الحياة الصحية.ويدير جلسات الدورة نخبة من المختصين والخبراء في مجال الرياضة والصحة، إلى جانب تنفيذ زيارات لمختلف المناطق السياحية في المملكة .