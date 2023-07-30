الأحد 30 تموز 2023
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وفد الكشافة الأردنية يغادر إلى كوريا الجنوبية

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الوفد المشارك
يشارك اليوم الاحد وفد جمعية الكشافة الأردنية في المخيم الكشفي العالمي الـ 25 والذي يقام في كوريا الجنوبية خلال الفترة 1-12/8/2023، ويتكون الوفد الأردني من 40 كشافاً وجوالاً من مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان

ويقام " الجامبوري " كما يطلق عليه عالمياً كل 4 سنوات في دولة مختلفة ويشارك فيه أكثر من 45 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة حول العالم، ويهدف برنامج المخيم العالمي إلى تشجيع المشاركين للتعرف على الثقافات المختلفة والتعريف بدولهم وعاداتهم وتقاليدهم بالإضافة إلى اكتساب تجارب كشفية ومجتمعية جديدة وتكون صداقات مع الكشافة حول العالم، وسيعمل المشاركون ضمن الوفد الأردني على التعريف بالأردن والكشافة الأردنية خلال فعاليات المخيم وضمن اليوم الوطني في هذا الحدث الكبير ويتوقع أن يزور الخيمة الأردنية أكثر من 5000 مشارك من دول العالم المختلفة.

يذكر أن هذه المشاركة الأكبر للكشافة الأردنية في مثل هذا الحدث العالمي وهي امتداد للمشاركات السابقة في أمريكا واليابان وبريطانيا والسويد وغيرها من المشاركات.
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