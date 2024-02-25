وفود عربية تهنئ شباب الفحيص بإحرازهم لقب "سلة الشارقة"

استقبلت إدارة نادي شباب الفحيص، أمس، عددا من الوفود العربية المهنئة بحفاظ فريقه الأول للسيدات على لقب كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية السيدات، والتي اختتمت مؤخرا في إمارة الشارقة.

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وحرص رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة السلة ابراهيم حبش ونائب رئيس الإتحاد العراقي لكرة السلة د.خالد نجم ورئيس نادي ارثوذكسي بيت جالا عبدالله الهودلي، على زيارة الفحيص لمباركة اللقب والتأكيد على أن الإنجاز يعكس مدى تطور كرة السلة النسوية في منطقة غرب آسيا.



وكان رئيس بلدية الفحيص عمر عكروش ورئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة في طليعة المستقبلين للمهنئين، حيث تم تبادل الدروع التذكارية، في أجواء أسرية تؤكد عمق العلاقات بين الأطراف كافة.



وجدير ذكره، أن فريق شباب الفحيص حافظ على لقبه بطلا لبطولة كرة السلة في دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات للمرة الثانية تواليا وفي تاريخه، بفوزه على فريق الثورة السوري بنتيجة (72-50)، في المباراة النهائية التي جمعهما يوم 12 شباط "فبراير" الحالي في صالة "مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة".











