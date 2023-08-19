ياسر عثمان: "طائرة" شباب الحسين قادم للهيمنة.. ودي فولفيو ليس بالمستوى المطلوب

مصطفى بالو

اضافة اعلان

أكد لاعب المنتخب الوطني وشباب الحسين وأفضل معد في الدوري الممتاز ياسر عثمان، أن ناديه الفائز برباعية ألقاب الموسم (الدوري والسوبر وكأس الأردن والبطولة الشاطئية)، سيهيمن على ألقاب الكبار لسنوات مقبلة، بفضل اهتمام مجلس الإدارة برئاسة سامي القصاص، وعمل إدارة النشاط ووجود الجهاز الفني الخبير بقيادة المدرب وليد العسود، وضمه في صفوفه أفضل اللاعبين المحليين والمحترفين، مع عمل المنظومة بروح الفريق الواحد.وأكد عثمان في مقابلة خاصة مع "الغد"، أن اللاعبين الشباب تسلموا دفة المسؤولية بمسؤولية ناضجة، حيث يعمل شباب الحسين بطريقة ممنهجة وخطة طويلة الأمد منذ عدة سنوات، باعتماده على بالقاعدة الناشئة التي أسسها صانع المواهب سمير شبارو، وتدرج اللاعبون الصغار بالفئات العمرية التي سيطرت على ألقاب المملكة لمختلف الفئات، وقدموا أنفسهم إلى المنتخبات الوطنية الناشئة، وصولا إلى الفريق الأول الذي يواصل تقديمه أفضل النجوم إلى الطائرة الأردنية بشهادة المتابعين والمحللين.وعن أسباب سيطرة شباب الحسين على الألقاب المحلية للموسم الحالي، أجاب عثمان: "منذ أن فقدنا ألقاب الموسم قبل الماضي، تعاهدنا في منظومة الفريق إداريا وفنيا ولاعبين على استعادة جميع ألقاب الموسم، وأفادنا الاستعداد المبكر بقيادة العسود، مصحوبا بدعم ووقفة مجلس الإدارة، وشكل المحترفان الباكستاني عثمان علي والغاني إبراهيم عبدالحميد، إضافة نوعية للفريق في بطولة غرب آسيا في عمان، التي لفتنا فيها الأنظار، حيث استفدنا من مقارعة الأندية العربية الكبيرة ومحترفيها، ما قدمنا بجاهزية كبيرة للمنافسات المحلية".وتابع: "عزا البعض فوزنا بالألقاب لضعف فرق المنافسات المحلية، لكن الصحيح أن فريقنا كان في طابق وبقية الفرق في طابق آخر، مع احترامنا وتقديرنا لجميع فرق أندية الممتاز، والدليل فوزنا بجميع مباريات المسابقات الثلاث بمعدل 20 مباراة من دون خسارة، ولم نخسر سوى شوطين، وأضفنا لتلك الألقاب أنا وزميلي قائد الفريق خالد أبو مشرف، لقب بطولة الأندية الشاطئية في شهر رمضان المبارك الماضي".واعتبر العقل المدبر لفرق شباب الحسين، أن مشاركة المنتخب الوطني في الدورة العربية التي جرت مؤخرا في الجزائر، لم تلب الطموح، موضحا: "النتائج تشرح نفسها، لم نظهر بالمستوى اللائق في منافسات الرجال للكرة الطائرة بالدورة العربية، وهنا سأتحدث بصراحة، لم يكن المدير الفني الأرجنتيني ماتياس دي فولفيو بالمستوى المطلوب من الناحية الفنية والتكتيكية، وإن كان يتميز في تحليل الأداء، وأيضا نحن اللاعبون لم نكن بالجاهزية المثلى للبطولة، وارتكبنا العديد من الأخطاء وافتقدنا النضوج الميداني، لكن ننظر إلى تصويب المسار، مقدرين دعم واتحاد اللعبة، لعكس صورة مغايرة في البطولة العربية التي ستقام في اربيل قبل نهاية العام الحالي".وعرج عثمان للحديث عن حكايته مع الكرة الطائرة، شارحا: "شجعني أولاد العمومة المدربان شريف عبدالله وعفيف سالم على اقتحام ميدان الكرة الطائرة، فهما لهما تاريخهما في صفوف شباب الحسين والمنتخبات الوطنية كلاعبين ومدربين مميزين، وكنت أتدرب في الأكاديمية التي يدرب فيها شريف عبدالله، والذي قدمني إلى شباب الحسين والمدرب القدير سمير شبارو".وزاد: "هنا بدأت حكايتي الفعلية مع الكرة الطائرة، وتتلمذت على يد شبارو، والذي حولني من مركز الليبرو إلى المعد، وتدرجت بفرق الفئات العمرية، والتي نلت فيها شرف تمثيل المنتخبات الوطنية، كما حظيت بشرف تمثيل المنتخب الوطني الأول أيضا وأنا ابن 16 ربيعا، وخضت أول مبارياتي الرسمية في صفوف الشباب أمام الوحدات في كأس السوبر 2017، بقيادة المدربين وليد العسود وحسن حسونة، وشاركت الفريق الشبابي رفع العديد من الألقاب والكؤوس المحلية، ولي تجربة احترافية في كوسوفو، وعدت إلى أحضان فريقي الأم شباب الحسين، والذي أطمح بصفوفه إلى مواصلة الهيمنة على الألقاب المحلية، وتتويجها بلقب خارجي يحسب للنادي والطائرة الأردنية، خصوصا وأن النية لدى اتحاد اللعبة تتجه إلى استضافة البطولة العربية في عمان مطلع العام المقبل".وكشف عثمان عن جديده خلال الفترة المقبلة، مبينا: "حاليا نتحضر في شباب الحسين للمشاركة في بطولة العودة التي ستقام في فلسطين بدعوة اتحاد الكرة الطائرة الفلسطيني برفقة الوحدات، حيث ننتظر صدور التصاريح وأتشوق لخوض هذه الرحلة التاريخية، أما على الصعيد الشخصي فقد وقعت على كشوفات فريق البقعة لمشاركته دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي، وفق التعليمات التي تسمح لأندية الدرجة الأولى استعارة لاعبي الدوري الممتاز، ولدي عرض من أحد أندية المقدمة في الدوري اللبناني، وستتضح الصورة النهائية بشأنه خلال الأيام المقبلة".