الجمعة 18 آب 2023
النسخة المطبوعة

يتهافتون لمعرفة مواعيد الدوري السعودي والقنوات الناقلة.. الرسالة وصلت

لاعب النصر السعودي رونالدو يمر من لاعبي الاتحاد - (من المصدر)
لاعب النصر السعودي رونالدو يمر من لاعبي الاتحاد - (من المصدر)
 تهافت مشجعون وعشاق لكرة القدم، من مختلف الدول العربية والآسيوية والعالمية، للسؤال والاستفسار عن مواعيد مباريات دوري المحترفين السعودي، والقنوات الناقلة وما شابه من تفاصيل، وذلك بهدف ملاحقة نجومهم المفضلين الذين زينوا المنافسات السعودية.اضافة اعلان
ما يجري حاليا في الدوري السعودي، وما تبعه من تهافت على متابعة هذه البطولة السعودية العربية والعالمية، أكد أن الرسالة وصلت، وأن الأهداف بدأت سريعا بالتحقق، بعد أن انشغل العالم كله باخبار انتقالات النجوم إلى الأندية السعودية.
فريق النصر كان أول البادئين في هذه الثورة الكروية السعودية، عندما استقطب النجم البرتغالي والعالمي كرستيانو رونالدو، لتبدأ بعدها التعاقدات مع نجوم عالميين لم يكن أحد يتوقع أن يلعبوا في منطقتنا العربية أمثال الفرنسي كريم بن زيما وفيرمينيو وساديو ماني وكانتي وياسين بونو ونيمار وغيرهم من النجوم الذين كنا نحلم بمشاهدتهم عبر الشاشات، وشجعنا أندية علامية لاجلهم، قبل أن ينتقلوا إلى الدوري السعودي، ما زاد من شعبية الأندية السعودية في العالمين العربي والدولي.
كرة القدم في السعودية لم تعد لعبة فقط، بل أصبحت شغفا وفرحا مجبولة بالتنافس والتناكف في ثورة كروية لم تشهدها الكرة العربية من قبل، وربما الدوريات العالمية ايضا أو قليل منها.
المسؤولون السعوديون نجحوا في جذب أنظار العالم، عندما نجحوا في استقطاب نجوم الكرة في العالم، لتتحول كرة القدم إلى استثمار وترويج وسياحة، بل أن الآلاف من المشجعين العالميين من عشاق رونالدو ونيمار وبنزيما وكانتي وبونو  سيطيرون إلى السعودية من أجل امتاع أنظارهم بنجومهم المفضلين، وهو ما سينعكس ايجابا على الجوانب السياحية والاقتصادية والترويجية للمملكة الشقيقة التي نجحت نجاحا باهرا في تطبيق رؤية 2023 في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الرياضي.
المفاجأة السعيدة كانت باطفال صغار من اصدقاء ابني الذي لم يتجاوز الـ13 ربيعا، يسألون عن إمكانية السفر إلى السعودية لحضور مباريات بالدوري، حتى أن أحد هؤلاء الاطفال اعتبر أن السفر إلى الرياض أو جدة لمتابعة مباراة بالدوري اصبح حلما يأمل أن يتحقق، وهذا يعد انجازا وانتصارا لافكار المسؤولين عن الرياضة السعودية بشكل خاص، والمسؤولين عن إدارة الدولة بشكل عام.
ويقول فيصل الهزايمة العاشق لفريق النصر السعودي منذ سوات طويلة، أن الدوري السعودي اصبح شغفا للكثير من عشاق الكرة حول العالم وليس في الوطن العربي فقط، معتبرا أن الجميع بدأ يبحث عن جدول مباريات الدوري السعودي ومواعيد المباريات.
واضاف في تصريح لـ"الغد": الدوري السعودي اصبح هوسا، بسبب الكم الكبير من النجوم العالميين الذين انتقلوا غلى الأندية السعودية، إلى جانب البنيةى التحتية المثالية، وهو أمر مهم وضروري لانجاح اي بطولة، ناهيك عن هوس الجمهور السعودي بتسجيع فرقه المحببة.
أما المشجع الأردني محمد بني نصر الذي يعمل في الرياض، فقد اشار إلى أن استقطاب الأندية السعودية جعلت منه عاشقا ومتيما بكرة القدم.
وقال: اعترف أنني كنت اتابع كرة القدم بشكل عام، ولم اكن ادخل في التفاصيل، ولم أكن اعرف اسماء الكثير من نجوم الدوري السعودي، قبل أن تأتي تعاقدات الأندية السعودية مع لاعبين عالميين، وتدفعني للمتابعة بل والحرص على حضور المباريات في الملعب.
وبين بني نصر أنه من عشاق البرتغالي رونالدو، وهو ما شجعه على حضور مباريات النصر في الملعب، وتشجيع الفريق الاصفر الذي يضم ايضا نجوما عالميين امثال السنغالي ساديو ماني.
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