الجمعة 29 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"يد الثانية" تختتم اليوم بتتويج كفرنجة وساكب

لاعب من فريق كفرنجة يسدد على مرمى ساكب في لقاء سابق (الغد)
لاعب من فريق كفرنجة يسدد على مرمى ساكب في لقاء سابق (الغد)
  يتوج فريق كفرنجة بلقب دوري أندية الرجة الأولى لكرة اليد، وذلك عقب المباراة التي تجمعه مع فريق يرموك البقعة عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري. اضافة اعلان
وعند الساعة الرابعة مساء يلتقي فريقا ساكب ووادي السير بذات الصالة.
واتخذ الاتحاد الترتيبات اللازمة لتتويج فريقي كفرنجة وساكب بالمركزين الأول والثاني، والفريقان تأهلا إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024. 
وكان فريق كفرنجة قد ضمن فوزه بلقب الدوري، بعد أن بقي بصدارة الترتيب العام منذ بدء المنافسات رغم بقاء جولة أخيرة على منافسات الدوري، حيث يملك الفريق  حاليا 12 نقطة حققها من خلال الفوز بـ6 مباريات وتعرض لخسارة وحيدة كانت أمام فريق أم جوزة، بينما يملك فريق ساكب 10 نقاط حصل عليها بعد الفوز في خمس مباريات وتعرضه لخسارتين أمام فريق كفرنجة ذهابا وإيابا، وحتى لو حقق ساكب الفوز في لقاء اليوم، وتعرض فريق كفرنجة للخسارة، فأن ذلك لن يؤثر على تتويج كفرنجة باللقب نظرا لأفضلية المواجهات بين الفريقين.
وتتنافس الفرق الثلاثة الأخرى على المركز الثالث، حيث يملك فريق أم جوزة 6 نقاط، وهو الفريق الوحيد الذي انهى مبارياته، فيما يملك فريقا يرموك البقعة ووادي السير 4 نقاط لكل فريق. 
ويذكر أن فريق كفرنجة سبق له وأن شارك في دوري أندية الدرجة الأولى لسنوات طويلة، وتعتبر كرة اليد من الأنشطة الرئيسية في كفرنجة، في الوقت الذي سجل فيه الفريق حضورا لافتا في العديد من المواسم، حيث كان منافسا قويا على الألقاب، مثلما تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن في العام 2020.
كما أن فريق ساكب سبق له وأن شارك في دوري أندية الدرجة الأولى لعدة مواسم، ومنطقة ساكب مهتمة جدا بلعبة كرة اليد، من خلال تبني النادي لهذه اللعبة، والتي انجبت العديد من الأسماء البارزة في الملاعب الأردنية.
ومع ختام منافسات دوري أندية الدرجة الثانية، فان الاتحاد الأردني يكون قد استكمل برنامجه للعام الحالي 2023، بعد أن أقام كافة بطولاته سواء كانت للرجال أو السيدات، إلى جانب إقامة النشاطات الأخرى التي تخص المدربين والحكام، علاوة على برامج المنتخبات الوطنية.
ويستعد الاتحاد حاليا للإعلان عن كافة برامجه التي ستقام في الموسم المقبل 2024، والتي ستشتمل على البطولات المحلية للرجال والسيدات والفئات العمرية، إضافة إلى برامج ومشاركات المنتخبات الوطنية، والتي ستكون واسعة، والتركيز فيها سينصب على منتخبي الشباب والناشئين باعتبارهما النواة الحقيقية للمنتخب الوطني للرجال.
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