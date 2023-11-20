الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"يد الناشئين" يخسر أمام السعودية بالبطولة العربية

منتخي ناشئي كرة اليد
المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد يخسر أمام المنتخب السعودي في البطولة العربية
عمان - الغد - تعرض المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، إلى الخسارة الثالثة في منافسات البطولة العربية المقامة حاليا في مدينة المهدية التونسية، عندما خسر أمام المنتخب السعودي بنتيجة 26- 32 في اللقاء الذي اقيم اليوم.اضافة اعلان
وسبق للمنتخب الوطني للناشئين وأن خسر أمام منتخبي الكويت والجزائر، قبل أن يخسر اليوم أمام منتخب السعودية في ختام مباريات الدور الأول ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وتشهد منافسات البطولة مشاركة 11 منتخبا وزعوا من خلال القرعة على ثلاث مجموعات، حيث جاء في المجموعة الثانية منتخبات ليبيا والمغرب والسعودية (أ) وتونس (ب)، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات العراق وتونس (أ) والجزائر (ب)، اضافة إلى المجموعة الأولى، التي تضم منتخبنا الوطني إلى جانب منتخبات الكويت والجزائر (أ) والسعودية (ب).
ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، اضافة إلى الفريقين الحاصلين على أفضل مركز ثالث في المجموعات الثلاث.
ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني التي يقودها المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان تضم كلا من اللاعبين: تامر الظواهره، أحمد سمير، يحيى قنب، أحمد رائد، جاد الحق محمد، فريد طبيله، محمد الظواهره، زياد عبيدات، سادن العطابي، محمد حجازي، عبد الرحمن ابو قاعود، أحمد فريد، ليث طريف، أسامة محمد، صهيب عنانزة، محمد الصبيحي، عبد الرحمن ابو بكر، حسين الجبالي.
5 فرق في دوري الثانية
إلى ذلك أصدر اتحاد كرة اليد، برنامج مباريات دوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2023، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة فرق كفرنجه وأم جوزة وساكب ووادي السير ويرموك البقعة.
ويتأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.
وتنطلق المباريات يوم الإثنين 27 الحالي، بلقاء فريقي أم جوزة وساكب، عند الخامسة مساء، قبل أن يلتقي وادي السير مع يرموك البقعة عند السابعة مساء، علما أن المباراتين تقامان في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فريق الصريح

الصريح يعود لدوري المحترفين

منذ 25 دقيقة
الحكم العماني أحمد الكاف

العماني الكاف حكما لمباراة "النشامى" أمام السعودية

منذ1 ساعة
المنتخب الوطني لكرة تحت 23 عاما

المنتخب الوطني لكرة تحت 23 عاما ينهي تحضيراته لمواجهة قطر ودياً

منذ2 ساعة
الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لكلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك

رياضة اليرموك" تعقد الاجتماع الأول لمجلسها الاستشاري

منذ3 ساعة
المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما

منتخب كرة 23 عاما في المستوى الثالث في قرعة كأس آسيا

منذ4 ساعة
المنتخب الوطني لكرة القدم

المنتخبات الوطنية للكرة تلتقي السعودية وقطر ولبنان غدا

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إعادة غزة لمصر والضفة للأردن

ماهر أبو طير |اليوم

كفاكم كذبا

جهاد المنسي |اليوم

الموقف الأردني.. لا خطوط حمراء

نضال منصور |اليوم

إعادة الاعتبار لحق الشعوب بتقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال

أحمد عوض |اليوم

إعادة تقييم الموقف

يعقوب ناصر الدين |اليوم

يستكثرون على الأردن كلمة خير

سميح المعايطة |اليوم

حرب الكراهية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات | منذ20 ساعة
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات | منذ20 ساعة
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 