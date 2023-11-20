"يد الناشئين" يخسر أمام السعودية بالبطولة العربية

اضافة اعلان

تعرض المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، إلى الخسارة الثالثة في منافسات البطولة العربية المقامة حاليا في مدينة المهدية التونسية، عندما خسر أمام المنتخب السعودي بنتيجة 26- 32 في اللقاء الذي اقيم اليوم.وسبق للمنتخب الوطني للناشئين وأن خسر أمام منتخبي الكويت والجزائر، قبل أن يخسر اليوم أمام منتخب السعودية في ختام مباريات الدور الأول ضمن منافسات المجموعة الأولى.وتشهد منافسات البطولة مشاركة 11 منتخبا وزعوا من خلال القرعة على ثلاث مجموعات، حيث جاء في المجموعة الثانية منتخبات ليبيا والمغرب والسعودية (أ) وتونس (ب)، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات العراق وتونس (أ) والجزائر (ب)، اضافة إلى المجموعة الأولى، التي تضم منتخبنا الوطني إلى جانب منتخبات الكويت والجزائر (أ) والسعودية (ب).ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، اضافة إلى الفريقين الحاصلين على أفضل مركز ثالث في المجموعات الثلاث.ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني التي يقودها المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان تضم كلا من اللاعبين: تامر الظواهره، أحمد سمير، يحيى قنب، أحمد رائد، جاد الحق محمد، فريد طبيله، محمد الظواهره، زياد عبيدات، سادن العطابي، محمد حجازي، عبد الرحمن ابو قاعود، أحمد فريد، ليث طريف، أسامة محمد، صهيب عنانزة، محمد الصبيحي، عبد الرحمن ابو بكر، حسين الجبالي.إلى ذلك أصدر اتحاد كرة اليد، برنامج مباريات دوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2023، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة فرق كفرنجه وأم جوزة وساكب ووادي السير ويرموك البقعة.ويتأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.وتنطلق المباريات يوم الإثنين 27 الحالي، بلقاء فريقي أم جوزة وساكب، عند الخامسة مساء، قبل أن يلتقي وادي السير مع يرموك البقعة عند السابعة مساء، علما أن المباراتين تقامان في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.