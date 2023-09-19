٧ منتخبات تشارك ببطولة غرب آسيا للواعدات

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أكدت 7 منتخبات مشاركتها ببطولة اتحاد غرب آسيا للواعدات لكرة القدم التي تقام اعتباراً من ٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ، تحت ضيافة الاتحاد الأردني.وإلى جانب المنتخب الأردني المضيف يشارك في البطولة أيضاً منتخبات البحرين وسورية وعُمان ولبنان وفلسطين والعراق.وعلى أن تقام يوم ١٩ تشرين الأول (أكتوبر) المقبلالقرعة التي سيتم نقلها مباشرة عبر قناة الاتحاد على يوتيوب.وكان اتحاد غرب آسيا حرص على إضافة بطولة الواعدات إلى أجندة مسابقاته منذ العام ٢٠٢٢، ووقتها استضاف الاتحاد اللبناني النسخة الأولى، التي كان للمنتخب الأردني النصيب بالفوز بلقبها.ويولي اتحاد غرب آسيا فئة الواعدات أهمية كبيرة أسوة بباقي الفئات العمرية ولكلا الجنسين، وذلك باعتبار أن هذه الفئة تشكل في المستقبل نواة للمنتخبات النسوية لدى كافة الاتحادات الأهلية في الإقليم.كما تأتي البطولة في سياق استراتيجية الاتحاد الخاصة بالقطاع النسوي التي تركز على الاهتمام به سواء على مستوى البطولات التنافسية أو على صعيد النشاطات الإدارية.وتهدف البطولة إلى تحضير لاعبات ومنتخبات الفئة العمرية المشاركة بها، وتوفير محطة تنافسية لها، ما يخدم بالتالي جاهزيتها للمشاركة بالتصفيات الآسيوية للناشئات.