10 بطولات محلية ودولية على أجندة "الجولف" للموسم 2024

اضافة اعلان

صادق مجلس إدارة الإتحاد الأردني للجولف، على أجندة العام الجديد 2024، والتي تتضمن إقامة 10 بطولات محلية ودولية على مدار العام في ملعب واحة آيلة والبشارات.وتبدأ باكورة أنشطة "الجولف" للموسم الجديد بإقامة منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الأردني للجولف في الفترة من 11 - 13 كانون الثاني (ديسمبر) الحالي في نادي آيلة للجولف، على أن تنطلق يوم 26 من الشهر ذاته الجولة الأولى من الدوري الأردني لجولف (الفرق)، في ملعب نادي البشارات بمنطقة غمدان.ويحتضن ملعب نادي آيلة للجولف الجولة الثانية من الدوري الأردني للجولف، والتي تقام بالفترة من 29 شباط (فبراير) وحتى 2 آذار (مارس) المقبلين، على أن يستضيف الملعب ذاته بطولة الأردن الدولية المفتوحة للجولف في الفترة من 16 - 18 أيار (مايو) المقبل، تتبعها إقامة الجولة الثانية من الدوري الأردني لجولف (الفرق) في ملعب البشارات يوم 24 منه.وينظم اتحاد الجولف، الجولة الثالثة من الدوري الأردني للجولف في ملعب البشارات بالفترة من 20 - 22 حزيران (يونيو) المقبل، فيما سيكون ملعب نادي واحة آيلة مسرحا لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة من الدوري الأردني لجولف (الفرق) يومي 5و6 تموز المقبل، يعقبها إقامة الجولة الرابعة من الدوري الأردني للجولف "عمان المفتوحة" في ملعب البشارات بالفترة من 11 - 13 منه.ويشهد ملعب نادي واحة آيلة، فعاليات الجولة الخامسة من الدوري الأردني للجولف في الفترة من 12 - 14 أيلول ( سبتمبر) المقبل، على أن تختتم منافسات الدوري الأردني للجولف عن الموسم الحالي بإقامة منافسات الجولة السادسة بالفترة من 28 - 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في ملعب نادي آيلة للجولف.