10 لاعبين يمثلون المنتخب الوطني في "كراتيه 1"

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يخوض لاعبو المنتخب الوطني منافسات سلسلة الاتحاد الدولي (كراتيه 1) التي تنطلق يوم غد في مدينة لارنكا القبرصية.ويشارك 10 من أقوى لاعبي المنتخب الوطني، في البطولة التي يشارك فيها نحو 941 لاعبا ولاعبة، من مختلف دول العالم.وتعد هذه السلسلة من أكثر البطولات قوة، وتتيح للاعبين المشاركين المنافسة على الألقاب في واحدة من أبرز البطولات العالمية، خاصة في ظل المشاركة الكبيرة من اللاعبين واللاعبات، حيث تمنح لهم البطولة فرصة زيادة رصيدهم من النقاط في التصنيف الدولي.ويمثل المنتخب الوطني في سلسلة الاتحاد الدولي (كراتيه 1) كل من لين الضروس (وزن تحت 55 كغم) ويشارك 3 لاعبين في وزن تحت 60 كغم، هم أحمد أبو هزيم ووسيم سلامة وعمر شقرة، ولاعبان في وزن تحت 75 كغم هما أحمد شديد وسيف بني فارس، ولاعبان في وزن فوق 84 كغم، هما يوسف نوفل وزكي أبو قاعود ولاعبتان في وزن تحت 68 هما منى الديري وجود الضروس.ويترأس الوفد فراس حسونة عضو مجلس إدارة اتحاد الكراتيه، ويضم المدير الفني محمد إبراهيم والمدرب محمد فتيان والمعالجة هلا محارمة والحكمين الدوليين فايق الجعفري وهنادي البنا.ويلعب يوم غد كل من منى الديري وجود الضروس ويوسف نوفل وزكي أبو قاعود أحمد شديد وسيف بني فارس، في حين يلعب بعد غد كل من لين الضروس وأحمد أبو هزيم ووسيم سلامة وعمر شقرة.وتقام في ساعة متأخرة من اليوم، عملية القرعة للبطولة والاجتماع الفني واجتماع مندوبي الدول والمدربين.ويطمح اتحاد الكراتيه إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في العام الحالي، حيث حققت الكراتيه الأردنية مؤخرا ميدالية برونزية في الجولة الافتتاحية للدوري العالمي عن طريق لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عفيف غيث في وزن تحت 67 كغم.ووضع المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد إبراهيم، خطة تدريبية مسبقة لرفع قدرات اللاعبين فنيا، استعدادا للبطولة التي تساهم في تطوير أدائهم، ورفع وتيرة التدريبات في الأيام السابقة لرفع لياقة اللاعبين البدنية وإعدادهم بالشكل المطلوب للمشاركة في البطولة التي تحظى بمشاركة أقوى منتخبات العالم.وقال د. إياد الملاح الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه لـ"الغد": "اتخذ اتحاد الكراتيه التدابير اللازمة لتوفير بيئة تنافسية مناسبة للاعبين من خلال الاعداد الجيد، ونتطلع أن تبقى الكراتيه الأردنية متصدرة للمشاهد على كافة الأصعدة، وأن يكون للمنتخب الوطني حصة كبيرة من الميداليات في البطولة".