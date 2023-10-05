الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

10 منتخبات تشارك في البطولة العربية للناشئين بكرة اليد

المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد - (الغد)
المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد - (الغد)
  أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد ومقره الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، عن مشاركة 10 منتخبات في البطولة العربية للناشئين، والتي تقام في تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.اضافة اعلان
وإلى جانب المنتخب الوطني، يشارك في البطولة منتخبات العراق والجزائر والكويت والمغرب وليبيا والسعودية، التي تشارك بمنتخبين (أ وب)، وكذلك تونس، التي تشارك بمنتخبين أيضا (أ وب).
ويخضع المنتخب الوطني حاليا إلى تدريبات مكثفة بقيادة المدربين محمد طه وصدام أبو رمان، وذلك من خلال البرنامج الفني الذي يشتمل على التدريبات، والمعسكرات الداخلية، إلى جانب مشاركة الفريق في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى، حيث ينتظر أن يخوض يوم غد لقاء مع فريق السلط عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وكان المنتخب الوطني خاض في وقت سابق لقاءات مع فرق يرموك الشونة والقوقازي وكفرسوم، حيث حقق في هذه المباريات نتائج جيدة وطموحة، واعتبرت فرصة كبيرة للجهاز الفني للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين كافة.
من ناحية أخرى، يواصل المنتخب الوطني للشباب الذي يقوده المدير الفني المصري محمد عبدالرحمن ومساعده الوطني محمد طه، تحضيراته المكثقة، التي تسبق مشاركته في البطولة الآسيوية للشباب، التي تقام صيف العام المقبل، حيث لعب الفريق في الفترة الماضية لقاءات مع فرق أندية الدرجة الأولى دون احتساب نتائجه، وخاض أيضا لقاءات مع فرق المربع الذهبي.
ويعول الاتحاد الأردني كثيرا على المنتخب الوطني للشباب، باعتباره "مستقبل اللعبة" نظرا لمعدل أعمار اللاعبين، والذي يتناسب مع تطلعات الاتحاد في تشكيل المنتخب الوطني الأول الذي سيدخل في برنامج تحضيري طويل قبل دخوله في الاستحقاقات الرسمية، والتي ينتظر أن يعلن عنها الاتحاد حال تشكيل الفريق.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مجنس المنتخب الوطني جون بوهانون يحاول المرور بالكرة أمام متابعة من لاعب الفلبين أنجي كوامي - (من المصدر)

"صقور الأردن" ينشد التتويج بذهبية "الألعاب الآسيوية" أمام الفلبين اليوم

منذ2 ساعة
اللاعب سعد الروسان وأمامه أمين الشناينة خلال الوجبة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني - (من المصدر)

"الرباعية".. فرصة "النشامى" الأخيرة لرسم هوية قبيل التصفيات المونديالية

منذ2 ساعة
لاعب الكراتيه حسن مصاروة لحظة تتويجه بالميدالية الفضية في مسابقة الكراتيه- (من المصدر)

فضية "مصاروة" بالكراتيه ترفع رصيد الأردن إلى 4 ميداليات بـ"الأسياد"

منذ2 ساعة
سمو الأمير علي بن الحسين - (من المصدر)

اتحادا الكرة وغرب آسيا يدعمان الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034

منذ2 ساعة
قفزة البداية لمباراة الذهاب بين الأرثوذكسي والإنجليزية - (من المصدر)

الأرثوذكسي يتطلع لرد اعتباره أمام الإنجليزية بـ"سلة الناشئين"

منذ2 ساعة
لاعب شباب الحسين خالد أبومشرف يوجه كرة ساحقة نحو ملعب الريان القطري في "طائرة" غرب آسيا مؤخرا-(الغد)

"عربي الطائرة" يحدد موعد بطولة الأندية "الأبطال" في الأردن

04 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
 