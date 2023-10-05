10 منتخبات تشارك في البطولة العربية للناشئين بكرة اليد

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أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد ومقره الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، عن مشاركة 10 منتخبات في البطولة العربية للناشئين، والتي تقام في تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.وإلى جانب المنتخب الوطني، يشارك في البطولة منتخبات العراق والجزائر والكويت والمغرب وليبيا والسعودية، التي تشارك بمنتخبين (أ وب)، وكذلك تونس، التي تشارك بمنتخبين أيضا (أ وب).ويخضع المنتخب الوطني حاليا إلى تدريبات مكثفة بقيادة المدربين محمد طه وصدام أبو رمان، وذلك من خلال البرنامج الفني الذي يشتمل على التدريبات، والمعسكرات الداخلية، إلى جانب مشاركة الفريق في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى، حيث ينتظر أن يخوض يوم غد لقاء مع فريق السلط عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وكان المنتخب الوطني خاض في وقت سابق لقاءات مع فرق يرموك الشونة والقوقازي وكفرسوم، حيث حقق في هذه المباريات نتائج جيدة وطموحة، واعتبرت فرصة كبيرة للجهاز الفني للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين كافة.من ناحية أخرى، يواصل المنتخب الوطني للشباب الذي يقوده المدير الفني المصري محمد عبدالرحمن ومساعده الوطني محمد طه، تحضيراته المكثقة، التي تسبق مشاركته في البطولة الآسيوية للشباب، التي تقام صيف العام المقبل، حيث لعب الفريق في الفترة الماضية لقاءات مع فرق أندية الدرجة الأولى دون احتساب نتائجه، وخاض أيضا لقاءات مع فرق المربع الذهبي.ويعول الاتحاد الأردني كثيرا على المنتخب الوطني للشباب، باعتباره "مستقبل اللعبة" نظرا لمعدل أعمار اللاعبين، والذي يتناسب مع تطلعات الاتحاد في تشكيل المنتخب الوطني الأول الذي سيدخل في برنامج تحضيري طويل قبل دخوله في الاستحقاقات الرسمية، والتي ينتظر أن يعلن عنها الاتحاد حال تشكيل الفريق.