الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

13 منتخبا في "اليد الآسيوية للشباب" والقرعة تسحب السبت

13 منتخبا في "اليد الآسيوية للشباب" والقرعة تسحب السبت
13 منتخبا في "اليد الآسيوية للشباب" والقرعة تسحب السبت
عمان – الغد – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، ومقره الرئيسي الكويت، عن مشاركة 13 منتخبا في البطولة الآسيوية الثامنة عشرة للشباب مواليد 2004-2005، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 16 ولغاية 27 تموز (يوليو) المقبل، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم التي تستضيفها بولندا صيف العام المقبل 2025.اضافة اعلان
ويشارك في البطولة إلى جانب المنتخب الوطني، منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين والصين تايبيه وهونغ كونغ وإيران والسعودية والبحرين، والكويت وعمان الهند وقطر والكويت.
وحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي سيتم توزيع المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، وسيختار المنتخب الوطني مجموعته بصفته البلد المنظم، فيما سيتم وضع المنتخب الياباني على رأس إحدى المجموعات كونه حامل لقب النسخة الماضية، إضافة إلى وضع منتخبي الكويت والسعودية على رأس المجموعتين المتبقيتين نظرا لتصنيفهما في المستوى الأول.
وتلعب لقاءات الدور الأول وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، والفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان إلى دور الثمانية، وفيه سيتم تقسيم هذه الفرق إلى مجموعتين، حيث يتأهل إلى الدور قبل النهائي، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني، إضافة إلى تأهلهم مباشرة إلى بطولة العالم.
وتسحب قرعة البطولة عند الساعة الرابعة من مساء يوم السبت المقبل، في قاعة الراحل عبدالله أبو نوار بصالة الأميرة سمية، وسط ترتيبات عالية المستوى اتخذها الاتحاد الأردني، في الوقت الذي سيتم فيه نقل القرعة على الهواء مباشرة على المنصات الرسمية للاتحاد الأردني.
وكانت لجنة من الاتحاد الآسيوي، زارت الأردن مؤخرا واطلعت على استعدادات الاتحاد الأردني كافة، لاستضافة هذه البطولة، حيث أبدت عن سعادتها بإمكانيات الاتحاد الأردني على إخراج البطولة بالصورة الطيبة والمثالية نظرا لما يمتلكه الاتحاد من كوادر فنية وإدارية، وصالة مؤهلة لاحتضان كبرى البطولات الآسيوية.
ويعول الاتحاد الأردني كثيرا على المنتخب الوطني في تحقيق نتائج قوية وكبيرة في هذا الاستحقاق المهم، الذي يعتبر الأبرز في المرحلة الحالية، حيث وفر الاتحاد منذ عامين تقريبا المتطلبات كافة، التي يحتاجها الفريق سواء من ناحية استقدام جهاز تدريبي مكون من المصري محمد عبدالرحمن ومدرب الحراس التونسي أيمن، إلى جانب المدرب الوطني محمد طه، ومجموعة من اللاعبين الذي اكتسبوا خبرات كبيرة طيلة المرحلة الماضية، من خلال المعسكرات التدريبية، وكان آخرها في السعودية، حيث خاض المنتخب الوطني هناك ثلاثة لقاءات أمام المنتخبين السعودي والكويتي، أو من خلال البرامج التدريبية الداخلية.
وينتظر أن تشهد لمرحلة المقبلة، تكثيفا للبرنامج التدريبي للمنتخب الوطني يتخلله إقامة معسكر تدريبي خارجي يخوض خلاله الفريق سلسلة من اللقاءات الودية، تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية للاعبين كافة، قبل الدخول في الاستحقاق الآسيوي.
وكان الاتحاد الأردني، أكد في وقت سابق أن المنتخب الوطني، سيتم إعداده على مراحل عدة، بغية مشاركته في البطولة الآسيوية للرجال التي تقام مطلع العام 2026.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الاتحاد الأردني للجمباز

"الجمباز" يؤكد مشاركته في بطولة كأس آسيا

منذ 22 دقيقة
المتسابق حمزة الفايز خلال مشاركة دولية سابقة -(من المصدر)

الفايز يشارك في الجولة الثانية من سباق إيطاليا للكارتينغ

منذ 31 دقيقة
منتخب الرجال للكرة الشاطئية خلال مشاركته في بطولة سابقة-(الغد)

قرعة تصفيات "طائرة" آسيا للناشئين تسحب اليوم.. وانطلاق دورة المدربين

منذ 33 دقيقة
المنتخب الوطني لتحدي اللياقة البدنية بعد تتويجه بكأس الريس مؤخرا-(الغد)

"الأجسام" يقيم اختبارا لاختيار عناصر جديدة للمنتخب الوطني السبت

منذ 35 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري -(من المصدر)

"الكراتيه" يـأمل خاتمة مميزة لمشاركته في الدوري العالمي

منذ 36 دقيقة
WhatsApp Image 2024-05-01 at 5.03.55 PM

عشيش إلى نصف نهائي "ملاكمة" آسيا للشباب

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

نتنياهو واحتجاجات الجامعات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تتثاقل الاستدارة نحو الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

رؤى من المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

رعد التل |اليوم

أخشى ألا نشهد ما ننشد.. فما يسبق الاقتراع أكثر أهمية مما يليه!

د.خليف الخوالدة |اليوم

تسخين انتخابي وحراك عشائري حزبي مشترك

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |منذ 29 دقيقة
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات | منذ4 ساعة
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات | منذ23 ساعة
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات | منذ23 ساعة
مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن يستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين - (أرشيفية)

‏النفاق الأميركي - مرة أخرى‏

ترجمات | منذ23 ساعة
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات |29 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - تقلب الطقس

تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف
 
 