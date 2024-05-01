13 منتخبا في "اليد الآسيوية للشباب" والقرعة تسحب السبت

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عمان – الغد – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، ومقره الرئيسي الكويت، عن مشاركة 13 منتخبا في البطولة الآسيوية الثامنة عشرة للشباب مواليد 2004-2005، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 16 ولغاية 27 تموز (يوليو) المقبل، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم التي تستضيفها بولندا صيف العام المقبل 2025.ويشارك في البطولة إلى جانب المنتخب الوطني، منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والصين والصين تايبيه وهونغ كونغ وإيران والسعودية والبحرين، والكويت وعمان الهند وقطر والكويت.وحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي سيتم توزيع المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، وسيختار المنتخب الوطني مجموعته بصفته البلد المنظم، فيما سيتم وضع المنتخب الياباني على رأس إحدى المجموعات كونه حامل لقب النسخة الماضية، إضافة إلى وضع منتخبي الكويت والسعودية على رأس المجموعتين المتبقيتين نظرا لتصنيفهما في المستوى الأول.وتلعب لقاءات الدور الأول وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، والفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان إلى دور الثمانية، وفيه سيتم تقسيم هذه الفرق إلى مجموعتين، حيث يتأهل إلى الدور قبل النهائي، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني، إضافة إلى تأهلهم مباشرة إلى بطولة العالم.وتسحب قرعة البطولة عند الساعة الرابعة من مساء يوم السبت المقبل، في قاعة الراحل عبدالله أبو نوار بصالة الأميرة سمية، وسط ترتيبات عالية المستوى اتخذها الاتحاد الأردني، في الوقت الذي سيتم فيه نقل القرعة على الهواء مباشرة على المنصات الرسمية للاتحاد الأردني.وكانت لجنة من الاتحاد الآسيوي، زارت الأردن مؤخرا واطلعت على استعدادات الاتحاد الأردني كافة، لاستضافة هذه البطولة، حيث أبدت عن سعادتها بإمكانيات الاتحاد الأردني على إخراج البطولة بالصورة الطيبة والمثالية نظرا لما يمتلكه الاتحاد من كوادر فنية وإدارية، وصالة مؤهلة لاحتضان كبرى البطولات الآسيوية.ويعول الاتحاد الأردني كثيرا على المنتخب الوطني في تحقيق نتائج قوية وكبيرة في هذا الاستحقاق المهم، الذي يعتبر الأبرز في المرحلة الحالية، حيث وفر الاتحاد منذ عامين تقريبا المتطلبات كافة، التي يحتاجها الفريق سواء من ناحية استقدام جهاز تدريبي مكون من المصري محمد عبدالرحمن ومدرب الحراس التونسي أيمن، إلى جانب المدرب الوطني محمد طه، ومجموعة من اللاعبين الذي اكتسبوا خبرات كبيرة طيلة المرحلة الماضية، من خلال المعسكرات التدريبية، وكان آخرها في السعودية، حيث خاض المنتخب الوطني هناك ثلاثة لقاءات أمام المنتخبين السعودي والكويتي، أو من خلال البرامج التدريبية الداخلية.وينتظر أن تشهد لمرحلة المقبلة، تكثيفا للبرنامج التدريبي للمنتخب الوطني يتخلله إقامة معسكر تدريبي خارجي يخوض خلاله الفريق سلسلة من اللقاءات الودية، تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية للاعبين كافة، قبل الدخول في الاستحقاق الآسيوي.وكان الاتحاد الأردني، أكد في وقت سابق أن المنتخب الوطني، سيتم إعداده على مراحل عدة، بغية مشاركته في البطولة الآسيوية للرجال التي تقام مطلع العام 2026.