1500 لاعب ولاعبة تحت مظلة اتحاد الجمباز قريبا

خالد تيسير العميري

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يستعد اتحاد الجمباز لضم المراكز الخاصة للجمباز الفني والإيقاعي تحت مظلته، وذلك في إطار مساعيه لتنظيم عملها وتوسيع القاعدة وزيادة رقعة انتشارها.وكشف نائب رئيس اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي م.صالح الغويري في معرض رده على استفسارات (الغد)، عن ضم المراكز ووضعها تحت مظلة الاتحاد، وذلك فور الانتهاء من العمل في صياغة التعليمات مشيرا.وقال : "نريد ضمان سير عمل المراكز بالتوافق مع التعليمات الخاصة لترخيص المراكز".. "توصلنا لصيغة نهائية مع المراكز والأندية، وسيتم تنظيم بطولة مراكز خلال الفترة المقبلة"، مشددا أن هذه الخطوة من شأنها مضاعفة قاعدة اللاعبين لتصل إلى نحو 1500 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار.وأضاف: "قمنا بعمل دورات تدريبية مكثفة للمدربين داخل أروقة الإتحاد خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بهدف إيجاد فرص عمل لهم داخل المراكز، والتي سيكون ترخيصها مرهونا بوجود مدرب معتمد من اتحاد اللعبة إلى جانب استيفاء شروط أخرى تتعلق بالسلامة العامة وغيرها"، مؤكدا السعي لتنظيم عمل المراكز والحفاظ على سلامة اللاعبين ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب.وفيما يتعلق بالمشاركة المرتقبة للجمباز في دورة الألعاب الآسيوية بمدينة هانغتشو الصينية، والتي تنطلق السبت المقبل وتستمر حتى 8 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، قال الغويري: "سينافس بطلنا أحمد أبو السعود على جهاز حصان المقابض، كما سيلعب لاعبنا بشار الترك المقيم في بريطانيا على جهاز الترامبولين، وهو بطل واعد وأرقامه تؤهله للمشاركة وتمثيل الأردن على هذا الجهاز".ويراهن اتحاد الجمباز على أبو السعود، لتحقيق إنجاز جديد في النسخة المقبلة من بطولة العالم، التي تنظمها بلجيكا في الفترة من 1 إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وسيشارك فيها أحمد أبو السعود بقيادة مدربه الأرمني جورجن سيريكانيان، حيث تعد البطولة محطة تأهيلية لأولمبياد باريس 2024.وطبقا للتعليمات، يتأهل من بطولة العالم 12 فريقا مؤلفا من 5 رياضيين إلى أولمبياد باريس، إلى جانب عملية تأهل فردي للاعبين الذين لم يتأهلوا من خلال فرقهم، بواقع 8 رجال و14 امرأة، علما بأن دورة الألعاب الأولمبية ستشهد منافسة بين 192 لاعبا ولاعبة بالمناصفة بينهما على مختلف الأجهزة.وحول تطورات الوضع الصحي للاعب سليم ناغوج، الذي خضع لعملية جراحية لمعالجة قطع كامل في الرباط الصليبي خلال شهر نيسان "أبريل" الماضي، أكد الغويري بد تعافي اللاعب، على أن يكون لائقا للمشاركة مع بداية العام الجديد، في ظل عدم حصوله على الضوء الأخضر من قبل اللجنة الطبية والفنية لتمثيل المنتخب الوطني في "الألعاب الآسيوية".إلى ذلك، صادق اتحاد الجمباز على قرار المشاركة في بطولة ألعاب حوض البحر الأبيض المتوسط، والتي ستقام في تركيا خلال تشرين الثاني "نوفمبر" المقبل، بمشاركة اللاعبين الناشئين.