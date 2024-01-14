16 ميدالية ملونة لـ"السباحة" في ختام مشاركته بالبطولة العربية

خالد تيسير العميري

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ظفر المنتخب الوطني للسباحة، بـ16 ميدالية ملونة في ختام مشاركته بالبطولة العربية الثانية للألعاب المائية، والتي استضافتها قطر مؤخرا، ليحل المنتخب الوطني سادسا في الترتيب العام بين 16 دولة مشاركة.وتقلد ستة من اللاعبين الميداليات الذهبية، وهم: عادي العابد (50 متر فراشة) لفئة تحت 18 عاما، وسيما الخالدي (50 متر ظهر) لفئة تحت 14 عاما، ونتاشا العزوني (50 متر حرة) لفئة تحت 14 عاما، وعماد الزبن (50 + 100 متر حرة) لفئة تحت 18 عاما، ونزار الصوفي (100 متر صدر) لفئة تحت 16 عاما، فيما جاءت الميداليات الفضية الثلاث عبر اللاعبين، نتاشا العزوني (100 + 200 متر حرة) لفئة تحت 14 عاما، ونزار الصوفي (50 متر صدر) لفئة تحت 16 عاما.وجاءت الميداليات البرونزية السبعة عن طريق السباحين، عماد الزبن (50 متر فراشة) لفئة تحت 18 عاما وكارين بلبيسي (800 + 1500 متر حرة و400 متنوع) لفئة تحت 15 عاما، وسيما الخالدي (200 متر ظهر) لفئة تحت 14 عاما، وهادي العابد (100 متر فراشة) لفئة تحت 18 عاما، ونتاشا العزوني (400 متر حرة) لفئة تحت 14 عاما.وأشرف على تدريب لاعبي المنتخب الوطني في البطولة، المدربين: الأميركي جاي بينير ورهف بقله ومحمد الردايدة، وإلى جانبهم المعالجة نوار الوادي.وتصدرت الجزائر الترتيب العام لرصيد الميداليات بإجمالي 81 ميدالية منها 24 ذهبية، تليها لبنان بـ55 ميدالية ملونة منها 24 ذهبية، وتأتي تونس ثالثة بـ64 ميدالية منها 23 ذهبية، وقطر رابعة بـ38 ميدالية منها 16 ذهبية، والسعودية خامسة بـ6 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، والأردن سادسة بـ6 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات.