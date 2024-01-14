الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

16 ميدالية ملونة لـ"السباحة" في ختام مشاركته بالبطولة العربية

بعثة المنتخب الوطني للسباحة المشاركة في البطولة العربية بقطر - (من المصدر)
بعثة المنتخب الوطني للسباحة المشاركة في البطولة العربية بقطر - (من المصدر)
 ظفر المنتخب الوطني للسباحة، بـ16 ميدالية ملونة في ختام مشاركته بالبطولة العربية الثانية للألعاب المائية، والتي استضافتها قطر مؤخرا، ليحل المنتخب الوطني سادسا في الترتيب العام بين 16 دولة مشاركة.اضافة اعلان
وتقلد ستة من اللاعبين الميداليات الذهبية، وهم: عادي العابد (50 متر فراشة) لفئة تحت 18 عاما، وسيما الخالدي (50 متر ظهر) لفئة تحت 14 عاما، ونتاشا العزوني (50 متر حرة) لفئة تحت 14 عاما، وعماد الزبن (50 + 100 متر حرة) لفئة تحت 18 عاما، ونزار الصوفي (100 متر صدر) لفئة تحت 16 عاما، فيما جاءت الميداليات الفضية الثلاث عبر اللاعبين، نتاشا العزوني (100 + 200 متر حرة) لفئة تحت 14 عاما، ونزار الصوفي (50 متر صدر) لفئة تحت 16 عاما.
وجاءت الميداليات البرونزية السبعة عن طريق السباحين، عماد الزبن (50 متر فراشة) لفئة تحت 18 عاما وكارين بلبيسي (800 + 1500 متر حرة و400 متنوع) لفئة تحت 15 عاما، وسيما الخالدي (200 متر ظهر) لفئة تحت 14 عاما، وهادي العابد (100 متر فراشة) لفئة تحت 18 عاما، ونتاشا العزوني (400 متر حرة) لفئة تحت 14 عاما.
وأشرف على تدريب لاعبي المنتخب الوطني في البطولة، المدربين: الأميركي جاي بينير ورهف بقله ومحمد الردايدة، وإلى جانبهم المعالجة نوار الوادي.
وتصدرت الجزائر الترتيب العام لرصيد الميداليات بإجمالي 81 ميدالية منها 24 ذهبية، تليها لبنان بـ55 ميدالية ملونة منها 24 ذهبية، وتأتي تونس ثالثة بـ64 ميدالية منها 23 ذهبية، وقطر رابعة بـ38 ميدالية منها 16 ذهبية، والسعودية خامسة بـ6 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، والأردن سادسة بـ6 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس نادي الصريح عمر العجلوني يحتفل مع الجماهير بعودة الفريق لدوري المحترفين - ( من المصدر)

العجلوني: الصريح يدرس طلبات من أندية المحترفين لإعارة اللاعبين

منذ 28 دقيقة
لاعب الفيصلي محمد كلوب (يسار) خلال إحدى المباريات المحلية- ( من المصدر)

الإصابات وإنهاء التعاقدات صعوبات تواجه الفيصلي قبل فترة القيد

منذ 28 دقيقة
Untitled-1

شباب الحسين وعيرا يؤكدان قوة المشاركين وقدرتهما على المنافسة

منذ 28 دقيقة
مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة واللاعب احسان حداد خلال المؤتمر الصحفي أمس -(من المصدر)

"النشامى" يبحث عن انطلاقة مثالية أمام ماليزيا في كأس آسيا - فيديو

منذ 28 دقيقة
الأمير علي يتوسط أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا أمس - (من المصدر)

الأمير علي يساند المنتخبات العربية في كأس آسيا

منذ 50 دقيقة
الامير علي

الأمير علي يدعم المنتخبات العربية في بطولة كأس آسيا

منذ10 ساعة
افكار و مواقف

100 يوم صمود ومقاومة

جهاد المنسي |اليوم

مبادئ الزعيم مانديلا لم تمت

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الإسرائيلي والحرب على غزة

أحمد عوض |اليوم

الموقف مثلما ينبغي أن يفهم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شرق أوسط.. النسخة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

الركمجة السياسية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات | منذ24 ساعة
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
 