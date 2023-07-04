17 منتخبا تتنافس على البطاقة التأهيلية ولقب "سلة آسيا" للناشئات

خالد تيسير العميري

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تحتضن صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، منافسات بطولة آسيا للناشئات تحت 16 سنة، للمستويين الأول والثاني، وذلك في الفترة من 10 إلى 16 تموز (يوليو) الحالي، وسط مشاركة 17 دولة.ويتواجد المنتخب الوطني للناشئات في المجموعة الأولى ضمن المستوى الثاني، إلى جانب منتخبات، الفلبين وهونغ كونغ وجزر المالديف، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، ماليزيا وإيران وسنغافورة وغوام، حيث تتنافس المنتخبات الثمانية على خطف البطاقة التأهيلية للمستوى الأول من البطولة الآسيوية.وتقام البطولة وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول وثاني المجموعتين للعب في الدور نصف النهائي، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث في مجموعتيهما بدور تحديد المركزين الخامس والسادس، على أن يلعب صاحبا المركز الرابع في المجوعتين بدور تحديد المركزين السابع والثامن.ويستهل المنتخب الوطني للناشئات مشواره بمواجهة نظيره منتخب جزر المالديف عند الساعة 7:30 من مساء يوم الاثنين 10 تموز (يوليو) الحالي، ثم يلتقي منتخبا هونج كونج والفلبين تواليا في اليومين التاليين وبالتوقيت نفسه.وفيما يتعلق بالمستوى الأول من البطولة الآسيوية، أسفرت القرعة عن وقوع منتخبات، أستراليا وكوريا الجنوبية والصين تايبيه وتايلند وسورية في المجموعة الأولى، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، الصين واليابان ونيوزيلندا وساموا.وكان المنتخب الوطني للناشئات قد شارك في منافسات البطولة العربية إلى جانب منتخبات مصر وتونس والجزائر، كمحطة تحضيرية للوقوف على نقاط الضعف وتعزيز الإيجابيات، حيث كان الأداء يسير في منحنى تصاعدي رغم تعرض الفريق لخمس خسائر متتالية وضعته في المركز الرابع والأخير.ويشرف الإسباني فرانشيسكو ألفاريز ومساعديه يوسف الفقس وروبي حبش، على تدريب منتخب الناشئات، والذي يضم الشقيقتين زينة وحور القراعين وروزين شامية ونتالي الربضي وليان مصاروة وتالا السعودي وسلمى النجار وحلا مخامرة ومايا ليوس وجنى حداد وآية سمار وتيا البوري وتالا خوري وسلمى خريشي، وربما تشهد القائمة تعديلات طفيفة طبقا للرؤية الفنية.ويأمل اتحاد كرة السلة، بأن ينجح المنتخب الوطني في خطف بطاقة التأهل للمستوى الأول هذا العام، منذ مشاركته للمرة الأولى في العام 2013، حيث فشلت "الناشئات" في إنجاز المهمة بالنسخة الماضية بعدما تلقين أربع خسائر متتالية، وضعتهن في المركز الثامن والأخير على سلم ترتيب منتخبات القارة.وخسر المنتخب الوطني للناشئات آنذاك مع منتخبات، إيران (41-68) وكازاخستان (56-77) ولبنان (56-60) وأندونيسيا (34-70)، وسجلت اللاعبات 187 نقطة في إجمالي 4 مباريات وبمعدل 46.8 نقطة لكل مباراة، كما بلغ معدل متابعات الفريق 44.3، ومعدل التمريرات 12.3، ومعدل سرقة الكرة 11.3، ومعدل الفاعلية 25.5.والجدير بالذكر أن منتخب ساموا نجح بخطف البطاقة التأهيلية للنسخة الماضية من البطولة الآسيوية بفوزه على سورية (79-76)، في نقطة تحول ايجابية لقياس مدى تطور اللعبة في جنوب وسط المحيط الهادئ، فيما يحمل المنتخب الأسترالي لقب النسخة الأخيرة من المستوى الأول بفوزه على اليابان بنتيجة (59-58).