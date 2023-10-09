الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

18 سائقا يشاركون في خاتمة جولات بطولة الأردن للراليات

من منافسات سابقة بالرالي - (من المصدر)
من منافسات سابقة بالرالي - (من المصدر)
تنطلق يوم الجمعة المقبل، الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات من مجمع البعلبكي الواقع على الطريق الصحراوي قرب جسر الكرك - جنوب المملكة -، بدعم من ‏‏شركة زين الأردن، ‏وبمشاركة 18 سائقا وملاحا من الأردن وسلطنة عُمان وقطر ولبنان .‏اضافة اعلان
وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 124.62 كم منها 75.66 مراحل خاصة، ويعد مسار الرالي حصويا، ومراحل الرالي هي مشيط 1و2 ‏وتبلغ مسافتها 23.26 كم، والقطرانه 1و2 وتبلغ مسافتها 14.57 كم.‏
وتجري يوم غد، عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي وعملية التدقيق الإداري، وذلك في موقف مركز التدريب في ‏‏نادي السيارات الملكي، وسيتدرب المشاركون في الرالي يوم بعد غد‎، كما يعقد الاجتماع الأول للجنة الحكام في اليوم نفسه بمقر الأردنية لرياضة السيارات، وسيتم تتويج الفائزين في الرالي بمجمع البعلبكي.
ويشارك في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات سائقون وملاحون من سلطنة عُمان ولبنان وفريق للسيدات و16 سائقا من الأردن. 

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