20 مباراة بلا خسارة للفيصلي.. التحكيم يواصل إثارة الجدل.. والمعدلان الجماهيري والتهديفي في انخفاض

مهند جويلس

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يواصل الفيصلي تحطيم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر، حيث يبدو الفريق منذ أن تسلم قيادته المدرب الوطني جمال أبو عابد، ماضيا في تطوير أداء اللاعبين وتحسين نتائجه بحثا عن مواصلة تحقيق الألقاب المحلية، مع التفاؤل الكبير بمشاركة تاريخية منتظرة في دوري أبطال آسيا.وشهدت الجولة السابعة من درع "المئوية" التي تقام أحداثها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، تعادل شباب العقبة مع سحاب (1-1)، وتعادل الأهلي مع الحسين إربد ومعان مع الوحدات بالنتيجة ذاتها (0-0)، وفوز شباب الأردن على السلط (1-0)، وتخطي الفيصلي نظيره الجليل (2-0)، وتغلب الرمثا على نظيره مغير السرحان (2-1).وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الأىتي، أبرز مشاهد الأسبوع السابع من البطولة التنشيطية، والتي شهدت حضور أقل عدد من الجماهير في جولة واحدة، بمتابعة 834 مشجعا لجميع المباريات، حيث كانت مباراة الوحدات ومعان الأكثر حضورا للجماهير بواقع 329 مشجعا.انتصارات متتاليةوصل الفيصلي للانتصار رقم 20 على التوالي في جميع البطولات المحلية منذ آخر خسارة تعرض لها في مرحلة الإياب من دوري المحترفين الموسم الماضي، ليسجل منذ تلك اللحظة الفوز في 17 مباراة مقابل التعادل في 3 مباريات ببطولات الدوري والكأس والدرع.ويحسب الرقم المميز لمدرب الفريق أبو عابد، والذي تعامل مع جميع الظروف التي واجهته بخبرة كبيرة، من خلال التدوير المميز بين لاعبي الفريق، إلى جانب تطور أداء بعض اللاعبين الذين أصبحوا ركائز أساسية رغم عدم اكتمال الصفوف حتى الآن.وعزز الفريق من صفوفه أمس بالتعاقد مع المدافع مهند خير الله، ليصبح ورقة دفاعية مهمة للفريق المقبل على مهمات صعبة أبرزها كأس السوبر الشهر المقبل، والبطولة الآسيوية.علامات استفهام على التحكيمأصبحت مشكلة التحكيم من أكثر القضايا التي تتداولها الفرق والجماهير في بطولة الدرع، إلى جانب الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون باستمرار، على الرغم من عودة عدد من الحكام الدوليين لإدارة بعض المباريات، بعكس الجولات الأولى التي شهدت دخول حكام مستجدين.وشهدت الجولة احتساب قرار غير صحيح من الحكم المساعد الثاني في لقاء الأهلي والحسين، حيث حرمت الحكمة صابرين العبادي فريق الأهلي من الحصول على هجمة مرتدة بعد رفعها رايتها معلنة عن وقوع اللاعب إبراهيم الجوابرة بمصيدة التسلل، رغم أنه كان خلف منتصف الملعب عند تمرير الكرة من زميله، إلى جانب الشكوك في عدم احتساب ركلة جزاء للفريق ذاته في الشوط الأول.حالة أخرى شهدتها مباراة الفيصلي والجليل، بإلغاء هدف صحيح بحسب ما أظهرته اللقطات المصورة، حيث سجل بهاء عبد الرحمن هدف في الشوط الأول، ليتم إلغاؤه بداعي التسلل من المساعد الثاني أحمد الحتو، رغم تمركز عبد الرحمن خلف الكرة وقت تمريرها من زميله سالم العجالين، ليتم حرمان الفريق من هدف التقدم، إلا أن الفيصلي سجل هدفين في الشوط الثاني.عقم تهديفيما تزال الفرق تعاني من وجود الهداف الحقيقي القادر على زيارة الشباك من أنصاف الفرص، إذ شكلت بطولة الدرع تصورا عاما لدى العديد من الأندية بأنها بحاجة لمهاجمين من العيار الثقيل لكي تتحسن أرقامها الهجومية.وشهدت الجولة السابعة، تسجيل 8 أهداف فقط في 6 مباريات، كثاني أقل جولة تسجل فيها الأهداف بعد الجولة الأولى التي شهدت تسجيل 7 أهداف فقط، علما بأن عدد الأهداف في البطولة وصل إلى 87 هدفا، بمعدل هدفين في كل مباراة.وبالنظر إلى هداف البطولة لغاية اللحظة وهو لاعب وسط فريق سحاب محمد الرازم، والذي سجل 4 أهداف، فإن هذا الأمر مؤشر على أن الفرق بحاجة لترميم صفوفها بمهاجم قادر على صناعة الفارق.عودة "الحمراء"على الرغم من عدم تلقي أي لاعب للإقصاء من المباريات في الجولة الماضية على غير العادة، ظهرت البطاقة الحمراء في الجولة السابعة مرة واحدة، وذلك بوجه لاعب فريق مغير السرحان أحمد السليم، لتصبح عدد البطاقات الحمراء في البطولة 7 بطاقات.وأشهر الحكام 22 بطاقة صفراء في الجولة، لتصبح عدد البطاقات 137 بطاقة.مباريات الجولة السابعةالسبت: الأهلي * السلط 18:00الرمثا * الفيصلي 21:30الأحد: الوحدات * شباب الأردن 18:00سحاب * مغير السرحان 21:30الإثنين: الجليل * معان 18:00شباب العقبة * الحسين 21:30