3 أندية تدخل منافسات دوري المحترفين بلا تعاقدات

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

في ظاهرة غريبة تدخل 3 أندية منافسات بطولتي دوري المحترفين لكرة القدم وكأس الأردن بلا تعاقدات جديدة، بسبب عقوبة الحرمان من القيد والتسجيل للاعبين المحليين والمحترفين.ومع انتهاء فترة القيد الأولى لفرق المحترفين الليلة الماضية، لم تتمكن أندية شباب الأردن وشباب العقبة والرمثا من إضافة لاعبين جدد على القائمة، بسبب عقوبة الحرمان التي جاءت بسبب شكاوى لاعبين ومدربين طالبوا بمستحقاتهم المالية المتأخرة.وستعتمد الفرق الممنوعة من التسجيل والقيد على اللاعبين الذين تواجدوا معها في الموسم الماضي إلى جانب الاعتماد على لاعبي فرق الفئات العمرية.وأظهرت مباريات بطولة درع “المئوية”، وجود مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب في تشكيلتي الرمثا وشباب الأردن وبعدد أقل عند فريق العقبة، وحرصت الأندية الثلاثة على الاحتفاظ باللاعبين والمحترفين السابقين كحل وحيد لاستمرار اللعب بتشكيلة مقبولة في ظل عقوبة المنع من التسجيل.وإضافة الى الحرمان من القيد، زادت الصعوبات الفنية عند فريق الرمثا بمغادرة محترفه السنغالي كولبيالي إلى فريق هجر السعودي، فيما يستعد المدافع هادي الحوراني للاحتراف في فريق الفتح المغربي.وعلى نفس الطريق سار لاعب شباب الأردن وسيم الريالات فانتقل للعب مع فريق الحسين اربد، بعدما كان أحد الحلول الهجومية المهمة في تشكيلة الفريق خلال الموسم الماضي ومنافسات بطولة الدرع.ويرى المشجع الشبابي أسامة خالد، أن الحرمان من التعاقد يشكل خطرا على منظومة الفريق خلال الفترة المقبلة، فقد تقف إدارات الأندية عاجزة أمام هجرة أبرز لاعبيها بسبب عجزهم عن تسديد مستحقاتهم المالية قبل تجديد عقودهم، بينما لن يكون بوسع الأندية التعاقد مع لاعبين جدد بسبب العقوبات، وهذا يتطلب من الإدارات الإسراع في تأمين الأموال اللازمة لتسديد رواتب اللاعبين الشهرية بانتظام.ويقول المشجع العقباوي كرم السبعاوي، أنفقت الأندية أموالا كثيرة على عقد صفقات ودفع رواتب اللاعبين والمدربين في الأعوام السابقة لتفقد السيطرة على توازنها المالي وتسقط في أسوأ أزمة مالية، ورغم محاولات اتحاد الكرة السيطرة على الموضوع المالي في التعاقدات بقيت عملية التعاقدات وزيادة المبالغ من تحت الطاولة.ويعتقد المشجع سليم ارشيدات، أن عدم نجاح الإدارة في عمليات التعاقدات، وخصوصا التعاقدات العشوائية غير المدروسة، جعلت الأندية غارقة في الديون وغير قادرة على التعاقد مع لاعبين جدد محليا ودوليا، والمطلوب من الإدارات المحافظة على اللاعبين من خلال الالتزام بدفع الرواتب الشهرية بشكل دائم.