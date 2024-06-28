3 انتصارات لجراسا ورم وبترا بدوري اللعيبة لكرة السلة

اضافة اعلان

عمان - الغد - تغلب فريق جراسا على نظيره بيلا بنتيجة (92-52)، ورم على أرابيلا (91-81)، وبترا على فيلادلفيا (75-73)، في ثلاث لقاءات أقيمت الجمعة، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الثانية من بطولة الأردن للرجال بكرة السلة.وفي العودة إلى التفاصيل، جاءت نتائج الارباع لصالح جراسا (35-14)، (24-15)، (18-17)، (15-6)، وفي المباراة الثانية جاءت نتائج الارباع لرم (31-17)، (12-29)، (25-26)، (23-9)، فيما كانت نتائج الارباع في المباراة الثالثة لصالح بترا (19-22)، (21-18)، (20-16)، (15-17).