 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3 انتصارات لجراسا ورم وبترا بدوري اللعيبة لكرة السلة

3 انتصارات لجراسا ورم وبترا بدوري اللعيبة لكرة السلة
3 انتصارات لجراسا ورم وبترا بدوري اللعيبة لكرة السلة

عمان - الغد - تغلب فريق جراسا على نظيره بيلا بنتيجة (92-52)، ورم على أرابيلا (91-81)، وبترا على فيلادلفيا (75-73)، في ثلاث لقاءات أقيمت الجمعة، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الثانية من بطولة الأردن للرجال بكرة السلة.اضافة اعلان
وفي العودة إلى التفاصيل، جاءت نتائج الارباع لصالح جراسا (35-14)، (24-15)، (18-17)، (15-6)، وفي المباراة الثانية جاءت نتائج الارباع لرم (31-17)، (12-29)، (25-26)، (23-9)، فيما كانت نتائج الارباع في المباراة الثالثة لصالح بترا (19-22)، (21-18)، (20-16)، (15-17).
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
النشامى يتقدم 3 مراكز بتصنيف "الفيفا"

"النشامى" إلى جانب كوريا الجنوبية والعراق بتصفيات الدور الحاسم لكأس العالم

27 حزيران 2024
جانب من تتويج الفائزين في بطولة آسيا للمصارعة - (من المصدر)

اوزبكستان وإيران والهند يسيطرون على ألقاب "المصارعة الآسيوية"

26 حزيران 2024
لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود يؤدي جملته الفنية على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)

"الجمباز" يعسكر في باريس وينظم بطولة العرب للباركور

24 حزيران 2024
التونسية مروة بوغانمي تحمل كأس "طائرة" السيدات الموسم الماضي-(الغد)

"طائرة" دي لاسال تتعاقد مع بوغانمي ووادي والعطعوط

24 حزيران 2024
فريق سيدات الاتحاد لكرة القدم - (من المصدر)

سيدات الاتحاد.. صدارة محلية مستحقة وطموح آسيوي مشروع

24 حزيران 2024
منتخب اللياقة البدنية بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في البطولة العربية بمصر مؤخرا-(الغد)

"الأجسام" يكثف التحضيرات لبطولة الأردن الأولى لتحدي اللياقة البدنية

24 حزيران 2024
افكار و مواقف

التوقعات بشأن حرب حزب الله إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات | منذ4 ساعة
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

قاعد

الديمقراطية منذ24 ساعة

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !
 