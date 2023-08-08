الثلاثاء 08 آب 2023
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3 انتصارات لـ "سلة السيدات" مع ختام معسكره في مصر

من المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للسيدات في القاهرة - (من المصدر)
من المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للسيدات في القاهرة - (من المصدر)
 اختتم المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة، معسكره التدريبي في العاصمة المصرية "القاهرة"، محققا الفوز في مبارياته الودية الثلاث على المنتخب المصري تحت 19 عاما، في إطار تحضيراته لخوض نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا، والتي تقام في العاصمة التايلاندية "بانكوك" بالفترة من 13 إلى 19 من الشهر الحالي.اضافة اعلان
وتغلب "صقور السيدات"، على المنتخب المصري تحت 19 عاما - والذي حل بالمركز 12 في بطولة العالم الأخيرة بإسبانيا – بنتائج (68-56)، (71-63)، (78-74)، مسجلا 217 نقطة في ثلاث مباريات وبمعدل 72.3 نقطة لكل مباراة، فيما استقبلت "سلة السيدات" 193 نقطة بمعدل 64.3 نقطة.
وبلغت نسبة نجاح لاعبات المنتخب الوطني في التسجيل من داخل القوس 51.02 % (50 من 98) و30.95 % من خارج القوس (26 من 84) و67.24 % من خط الرميات الحرة (39 من 58).
وكانت المجنسة الأميركية ايجا شيبارد، الأفضل من جانب لاعبات المنتخب الوطني في ثلاث مباريات خاضتها بمعسكر مصر، حيث بلغ معدل فاعليتها 22.6 وبمتوسط تسجيل 22.3 نقطة ومعدل متابعات 5 ومعدل تمريرات 6.67 ومعدل ستيل 4. 
وانضم مدرب المنتخب الوطني لثلاثيات كرة السلة، هيثم طليب، إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات بصفة مدرب مساعد مع مارك ريباس فيلانوفا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فرانشيسكو ألفاريز.
وتضم قائمة المنتخب الوطني 12 لاعبة، وهن: ماريا الحن، جانست يالتشين، ماسة النوباني، زارا النجار، ذكرى شحادة، هبة ملكاوي، يارا حمادة، جوانا حداد، ليليانا أبو جبارة، فرح الشياب، رشا عبده، والمجنسة الأميركية ايجا شيبارد.
وكان المنتخب الوطني للسيدات، أقام معسكرا داخليا تخلله خوض 4 مباريات ودية مع المنتخب الإيراني، وخسرها جميعها بنتائج (45-71)، (54-57)، (55-62)، (58-59)، في إطار تحضيرات المنتخبين للبطولة الآسيوية.
وأسفرت قرعة البطولة الآسيوية، عن وقوع المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، كازاخستان وسريلانكا وتايلاند، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات، أندونيسيا وإيران وماليزيا ومنغوليا.
وطبقا لنظام البطولة، فإن دور المجموعات يلعب بأسلوب الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول المجموعتين للدور نصف النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعتين مع بعضهما البعض طبقا لنظام "الكروس"، في الوقت الذي يلعب فيه الفريقان صاحبا المركز الرابع في المجموعتين بدور تحديد المراكز 7و8، ويلعب الخاسران من التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي في دور تحديد المركزين 5و6.
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