الأربعاء 20 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

3 بطاقات احتراف ببطولة المملكة لبناء الأجسام

رئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات يسلم بطاقة احتراف إلى البطل عبدالله الشوابكة في النسخة الماضية -(الغد)
رئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات يسلم بطاقة احتراف إلى البطل عبدالله الشوابكة في النسخة الماضية -(الغد)
 أكد رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات، أن بطولة الأردن المفتوحة للأندية والمراكز، المرخصة حسب الأصول من قبل الاتحاد، تحظى بدعم الاتحاد الدولي.اضافة اعلان
وأضاف كلمات، أن الاتحاد خصص 3 بطاقات احتراف للفئات المتنافسة بالبطولة، لافتا إلى أن فئة الماستر للاعبين الذين تزيد أعمارهم على 40 سنة، أدرجت ضمن فئات بناء الأجسام لأول مرة، خلال البطولة التي ستقام خلال يومي 13 و14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في قاعة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب.
وعن تعليمات البطولة وفئاتها، أجاب كلمات ردا على استفسارات "الغد": "كلف مجلس إدارة الاتحاد أمين السر إياد مبروك بمهمة إدارة البطولة، وأصدرنا تعليماتها، وحددنا الفئات المتنافسة وهي فئة الرجال فوق 22 سنة، فئة الشباب 18-22 سنة، وفئة الواعدين للفيزيك أقل من 18 سنة، وفئة الماسترز للرجال 40 سنة فما فوق، ونؤكد أن هذه البطولة خاضعة لفحص المنشطات، ويمنع فيها مشاركة اللاعبين المحرومين بحسب كشف لجنة النظام والسلوك في الاتحاد، وكشوفات المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات".
وأضاف: "ستكون البطولة مفتوحة لجميع الجنسيات وفق الإجراءات المحددة، وسيفتح باب التسجيل للبطولة عند الساعة 12 ظهر يوم السبت الموافق 30 أيلول (سبتمبر) الحالي، ويغلق باب التسجيل يوم الإثنين 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في مقر الاتحاد، وسيقام ميزان البطولة في قاعة راشد الزيود يومي 11 و12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، من الساعة 12 ظهرا – 7 مساء، ويحق للجنة الميزان استبعاد أي لاعب غير مؤهل للمشاركة في البطولة".
وزاد: "توزع فئات المنافسة على فئة الواعدين والذين تقتصر مشاركتهم في الفيزيك للأطوال تحت وفوق 173 سم، وفئة البدي بلدنج التي توزعت على الشباب تحت وفوق 75 كغم، وفئة الرجال للأوزان 60 كغم، 65 كغم، 70 كغم، 75 كغم، 80 كغم، 85 كغم، 90 كغم، 95 كغم، 100 كغم ، فوق 100 كغم، وينافس في البدي بلدنج الماسترز للرجال فوق 40 سنة ضمن الوزن المفتوح، وفئة للفيزيك للشباب لأطوال تحت وفوق 176سم، وللرجال لأطوال 170سم، 173سم، 176سم، 179سم، 182سم وفوق 182سم، ولفئة الكلاسيك طول 168سم ووزن صفر كغم، وطول 171سم ووزن +2 كغم، وطول 175سم ووزن +4 كغم، وطول 180سم ووزن +6 كغم، وطول +180سم ووزن +8 كغم". 
وأنجز اتحاد بناء الأجسام الترتيبات كافة، لإقامة البطولة المدرجة على خطته للموسم الحالي، وتوقع كلمات حضورا جماهيريا بحسب مؤشر ارتفاع جماهيرية اللعبة ورواجها في مجتمعنا المحلي، وبروز متابعة العائلات وفق ترتيبات خاصة لضمان سلاسة حضور وخروج الجماهير".
وختم: "ستزيد البطاقات الاحترافية الدولية من قوة المنافسة بين الأبطال المشاركين، وستخضع البطولة لعدسة رصد اللجنة الفنية بالاتحاد، خصوصا وأن باب المنتخب الوطني مفتوحا أمام أصحاب أفضل الخامات والنتائج لمختلف الفئات المتنافسة، والذين سيخضعون لمشاهدات فنية متواصلة، لتجهيز المنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة العالم خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
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