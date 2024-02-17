3 بطاقات احتراف في بطولة الأردن لبناء الأجسام

مصطفى بالو

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عمان - يرتدي اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ثوب الاحترافية بالتنظيم وبطاقات "بطل الأبطال" الدولية، منذ عدة سنوات، وحصل الاتحاد على 3 بطاقات احتراف، في بطولة الأردن المفتوحة والتي ستقام خلال يومي 1 و2 آذار (مارس) المقبل، ستمنح للفائزين بلقب "over all"، في كل فئة تنافسية (لبدي بلدنج، الكلاسيك والفيزيك).وتعتبر بطولة الأردن المفتوحة، من أهم بطولات الاتحاد في كل موسم، وتم تحديد موعدها مطلع الشهر الماضي، بعد استمزاج آراء اللجنة الفنية التي تضم خيرة مدربي لاعبي المراكز، فجاء الاتفاق على إقامتها قبل حلول شهر رمضان المبارك، لمنح الفرصة المثالية والوقت الكافي للمدربين وأبطالهم، تبعا لخصوصية رياضة بناء الأجسام، التي تحتاج إلى تدريبات شاقة ووجبات غذائية متعددة ومكملات غذائية طيلة اليوم".وسيتم إغلاق باب التسجيل للبطولة يوم السبت المقبل، حيث ستسمح التعليمات بمشاركة غير الأردنيين ضمن شروط محددة، فيما سيخضع المتنافسون لفحص المنشطات، مع توقعات بمنافسة قوية في مختلف الفئات، وحضور جماهيري لافت في صالة الشهيد راشد الزيود.وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام مأمون كلمات، في رده على استفسارات "الغد": "نجحنا في تعزيز مكانة بناء الأجسام الأردنية، من خلال الحضور الإداري، والانجازات الفنية للمنتخب الوطني في العديد من المشاركات الخارجية، ما جعلنا نحتل مكانة مهمة على الساحة العربية والقارية والدولية، وتوسيع شبكة علاقتنا بأصحاب القرار بتلك الاتحادات، وكسبنا الخبرات من خلال تبادل الزيارات وتعددت مشاركاتنا التي قدمت لنا الكثير، إداريا وتنظيميا لبطولاتنا التي غالبا ما تحظى برعاية الاتحاد الدولي للعبة".وأضاف: "عندما نذهب إلى أي مشاركة عربية أو قارية أو دولية، نسمي فريقا منسجما ومتكاملا من النواحي الإدارية والفنية والتحكيمية، ونحدد المهام والواجبات، كل في مجال تخصصه، ونبحث عن العودة بالإنجازات الوطنية، والعديد من الفوائد الإدارية في التنظيم والتحكيم، ولعل معايشتنا محافل كبرى على المستوى العربي والقاري والدولي، عزيز من رصيد خبرتنا التراكمية، ودفعنا إلى نقل الكثير من التجارب في التنظيم الإداري، وأجواء العرض الاحترافية".وعن الثوب الاحترافي الذي ترتديه البطولات المحلية تنظيما وفنيا وتحكيميا، قال الحكم بلال الدويكات: "يحرص اتحاد لناء الأجسام إلى إدراج الحكام، ضمن فوده المشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية بإشراف الاتحاد الدولي، مما ولد لدينا الخبرة، وزاد رصيدنا من الحكام الدوليين والممحترفين، وجعلنا ننقل تجاربنا بنجاح إلى وإدارة وتحكيم البطولات المحلية بشكل احترافي يقترب إلى حد من البطولات الدولية".وتابع: "اجتهاد مجلس الإدارة في الحصول على بطاقات احتراف في اغلب البطولات المحلية من عام إلى آخر، يزيد من حماس الحكام في الوصول إلى أعلى درجات الاحترافية في إدارة وتحكيم بطولة الأردن المفتوحة التي تحظى بـ 3 بطاقات احترافية".