الجمعة 23 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3 ذهبيات للأردن في الدوري العالمي للكراتيه

الفائزون
اللاعبون الفائزون بالميداليات الذهبية

 

أيمن الخطيب 

عمان - حقق المنتخب للكراتيه للشباب 3 ميداليات ذهبية اليوم في الجولة الأولى من الدوري العالمي للشباب والناشئين المقامة في ‏إماراة الفجيرة، عن طريق لاعبو المنتخب الوطني عبد الرحمن حيمور (وزن تحت 61 كغم)، وآوس ‏سيف (وزن تحت 68 كغم)، ووليد قطامش (وزن تحت 76 كغم).‏اضافة اعلان
ووصل حيمور إلى النهائي بعد أن فاز في دور الـ64 على اللاعب التركماني مقسط الابيرديفب 8-0، وفي دور الـ 32 على ‏اللاعب السعودي فهد العتيبي 6-1، وفي دور الـ16 على اللاعب المصري علي عبد الله التهامي 7-0، وفي ربع النهائي ‏على اللاعب الايطالي ايمانويل كاليفانو 2-0، وفي نصف النهائي على اللاعب الإماراتي عمر شالتوني 10-5، وفي ‏المباراة النهائية على اللاعب المصري محمد أشرف 5-2.‏
وكان سيف قد فاز في دور الـ128 على اللاعب النيوزيلاندي لوغان سوميرفيل 3-2، وفي دور الـ64 على اللاعب البلجيكي ‏اشرف زكهانيني 5-2، وفي دور الـ 32 على اللاعب المصري أحمد عبد النبي 3-2، وفي دور الـ 16 على اللاعب التركي ‏أحمد أوتزترك 4-1، وفي ربع النهائي على اللاعب الأذري سلمان علي رازايف 5-3، وفي الدور نصف النهائي على ‏اللاعب المصري أحمد عمارة 4-1، وفاز في المباراة النهائية على اللاعب المصري عبد الله ايهاب 6-3.‏
من جهته، فاز قطامش في الدور الثاني على اللاعب اليوناني نيكولا نوراتيس 6-2، وفي الدور الثالث حقق انتصاره على اللاعب الكازاخستاني علي خان قدريغالي بالأفضليه 3-1 بعد التعادل السلبي ليصل إلى النصف النهائي ويفوز على اللاعب السعودي عبد الله الثاني 8-2، وفاز في المباراة النهائية على اللاعب الهولندي فرانكن  ركاردو 7-2.‏
ويخوض المنتخب الوطني للكراتيه للناشئين غدا منافسات الدوري العالمي.‏

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