3 رياضيين يمثلون "الجمباز الأردنية" في دورة الألعاب العربية

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يواصل المنتخب الوطني للجمباز تدريباته للمشاركة في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية والتي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 تموز المقبل.ويُمثل المنتخب الوطني للجمباز كل من، أحمد أبو السعود (حصان المقابض) وأحمد حبيب (حصان المقابض) وربى الداود (حصان القفز).ورفع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدربين جورجن سيريكانيان وخليل القواسمة من وتيرة تحضيرات اللاعبين للوصول إلى الجاهزية المطلوبة.وأشار المدرب خليل القواسمة إلى أن المنتخب يمتلك حظوظا كبيرة للتتويج بميداليات في الدورة العربية ولاسيما من خلال اللاعب أحمد أبو السعود حامل فضية بطولة العالم الأخيرة.وستقام منافسات الجمباز في الدورة العربية بمدينة وهران وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 تموز المقبل.يذكر أن رياضة الجمباز الأردنية سبق أن حققت في الدورات العربية ما مجموعه 18 ميدالية من بينها 4 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية.--(بترا)ض ع/ح أ