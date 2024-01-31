3 مباريات واعدة بـ"سلة الناشئين" اليوم

خالد تيسير العميري

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تقام اليوم ثلاث مباريات في بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريقا اتحاد عمان والأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".وتشهد الصالة ذاتها، مواجهتي نجوم الأردن ونجوم الإنجليزية عند الساعة 6:30 مساء، تليها مواجهة فريقي نشامى الرياضي والجبيهة عند الساعة 8 مساء.وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق كفريوبا على المفرق بنتيجة (135-10)، في لقاء برز فيه لاعبه راشد الفاعور محققا "الكوادرابل دبل" بتسجيله 40 نقطة و10 متابعات و12 تمريرة حاسمة و11 ستيل بفاعلية 53، كما فاز بيت ايدس على دير أبي سعيد بنتيجة (61-19) في لقاء برز فيه لاعبه حمزة تقى بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 10 نقاط و20 متابعة و3 تمريرات و6 ستيل بفاعلية 25.وتقدم كفريوبا إلى صدارة ترتيب فرق مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط، متقدما على فريقي بيت ايدس والمفرق بأفضلية فارق السلات المسجلة، واللذان حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ويأتي فريقا غزة هاشم ودير أبي سعيد في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد 3 نقاط لكل فريق.وفي بطولة الناشئات تحت 14 سنة، تغلب فريق الفحيص على فريق نجوم الأردن بنتيجة (60-31)، في لقاء برزت فيه لاعبته شهد هباهبة بتسجيلها 7 نقاط و11 متابعة وتمريرتين وبلوك شوت بفاعلية 16.وفاز فريق الأرثوذكسي على نظيره فريق الأهلي بنتيجة (72-50)، في لقاء برزت فيه لاعبته تالين حبش بتسجيلها 16 نقطة و5 متابعات و8 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 25، فيما كانت سيلينا نعمه المسجلة الأبرز باللقاء بإضافتها 18 نقطة و13 متابعة "الدبل دبل" مع 7 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 19.ويتصدر شباب الفحيص جدول ترتيب فرق المرحلة الثانية من بطولة الناشئات برصيد نقطتين، متقدما عن فريق الأرثوذكسي بفارق السلات المسجلة، والذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي فريقا الأهلي ونجوم الأردن في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة واحدة لكل فريق.