30 لاعبا أجنبيا من 15 دولة يلعبون في دوري المحترفين

مهند جويلس

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أغلقت مساء الأربعاء الماضي، فترة قيد اللاعبين لمرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، وسلمت الأندية البالغ عددها 12، القائمة النهائية للاعبين، وسط طموحات متباينة للفرق في موسم يتوقع أن يكون من أطول المواسم من حيث المدة الزمنية.ولم يستقطب فريق شباب الأردن أي لاعب أجنبي في الفترة الحالية، نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأندية المحلية بشكل عام، إضافة إلى أن النادي يعاني من حرمان تسجيل اللاعبين، بقرار من اللجنة التأديبية من اتحاد الكرة، ويعتبر الفريق المحلي الوحيد الذي لا يملك في صفوفه لاعبين أجانب.وشهدت مرحلة الإياب قدوم العديد من اللاعبين الأجانب لدوري المحترفين مقابل استغناء عدد من الأندية عن لاعبين آخرين، ليستقر المطاف بالفرق بتواجد 30 لاعبا أجنبيا من 15 دولة، إذ سيطرت قارة آسيا على اللاعبين القادمين من الخارج بتواجد 16 لاعبا.ويعد اللاعب السوري الأكثر حضورا من قبل اللاعبين الأجانب بـ “المحترفين” من خلال تواجد 6 لاعبين، مقابل حضور 4 لاعبين من فلسطين، و3 لاعبين من الجزائر والسنغال، ولاعبان من البرازيل، ساحل العاج ونيجيريا، ولاعب واحد من سلطنة عمان، العراق، مصر، المغرب، الكاميرون، الكونغو، غانا وكولومبيا.وكان الفيصلي الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات الحالية، إذ عزز صفوفه باستقطاب 8 لاعبين من بينهم 3 لاعبين أجانب، وهم: حارس المرمى السوري أحمد مدنية، والفلسطيني مصعب البطاط والكاميروني رونالد وانجا، لينضموا للرابع العماني حاتم الروشدي.ويعتبر مدنية حارس المرمى الأجنبي الوحيد ببطولة الدوري للموسم الحالي، حيث استفاد الفيصلي من بند اتحاد الكرة الذي قام بتفعليه مطلع الموسم، بالسماح للأندية التعاقد مع 4 لاعبين من بينهم حارس مرمى إذا أراد الفريق ذلك، علما بأن “الأزرق” كان يضم في مرحلة الذهاب الحارس اللبناني مهدي خليل.وضم متصدر ترتيب دوري المحترفين فريق الحسين إربد مؤخرا اللاعب البرازيلي تالو سيلفا، ليكون الأجنبي الرابع بالفريق إلى جانب مواطنه فيرناندو ناثان، والسنغالي عبد العزيز نداي، والنيجيري عبد الجليل أجاغون.واستعان الوحدات بلاعبين من الخارج خلال الفترة الحالية بضم المغربي محسن الربجة، والكونغولي كريست كوفوما، لينضموا لكل من: السوري خالد كردغلي والعاجي سيدريك هنري، اللذان حضرا منذ بداية الموسم مع “الأخضر”.وكان معان الفريق الرابع المستفيد من حضور 4 لاعبين أجانب بالبطولة، بالاستقرار على الثلاثي الجزائري وليد عثماني، عبد الملك مفتاحي وضرار بن سعد الله، إلى جانب السنغالي محمد فال، فيما استقطب الأهلي 3 لاعبين مؤخرا بضم الفلسطينيين أنس بني عودة ومحمد مراعبة، والعراقي علي العزاوي، مع استمرار العاجي فيفيان آسي كوا من بداية الموسم.ويضم مغير السرحان لاعبين من سورية، وهما: سامر خانكان وسبيع الحموي، مقابل استقطاب الجليل مؤخرا للاعبين من سورية أيضا وهما: علي المصري وعمر عبد الرزاق، فيما يستمر مع شباب العقبة الكولومبي كريستيان فارجاس والنيجيري كريتسيان فارجاس، وتعاقد السلط مع المصري أحمد شمس الدين والفلسطيني عميد الصوافطة.وحافظ الرمثا على مهاجم السنغالي الهادي سالم لفترة جديدة، نظرا لمنعه من تسجيل اللاعبين، الأمر ذاته الذي ينطبق على سحاب، الذي استمر معهم الغاني ديفيد جونيور.