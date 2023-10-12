الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

300 لاعب يتسابقون نحو 3 بطاقات احتراف بـ"أجسام الأردن" اليوم

لحظة تسليم البطل عبدالرحيم أبوجميلة بطاقة احتراف الكلاسيك في النسخة الماضية -(الغد)
لحظة تسليم البطل عبدالرحيم أبوجميلة بطاقة احتراف الكلاسيك في النسخة الماضية -(الغد)
 يتسابق 300 لاعب نحو 3 بطاقات احتراف في بطولة الأردن المفتوحة لبناء الأجسام اليوم، هذا ما كشفته عملية الميزان لتحديد أوزان وأطوال فئات البدي بلدنج والكلاسيك والفيزيك، للشباب والرجال والماستر فوق 40 سنة، التي جرت في اليومين الماضيين، ضمن الاستعداد للظهور على مسرح العرض في قاعة الشهيد "راشد الزيود"، في فترتين صباحية ومسائية اليوم للفيزيك، ويوم غد، للكالسك والبدي بلدنج.اضافة اعلان
وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات: "كشفت عملية الميزان عن مشاركة واسعة من اللاعبين في هذه البطولة، للوصول إلى المراكز الأولى، والظفر ببطاقات الاحتراف المخصصة من الاتحاد الدولي، والمكافآت المالية للفائزين ببطاقة الاحتراف الدولية، والمرصودة من قبل مركز (S W)، من خلال صاحبه المدرب المعروف صهيب الوحش بقيمة 500 دولار للفائزين ببطاقة الاحتراف، ونحن بدورنا نتوجه بالشكر على الدعم المقدم من الوحش، والذي من شأنه أن يحفز الشركات العامة والخاصة على دعم الشباب الرياضي".
وأضاف، "أنجز اتحاد بناء الأجسام الترتيبات والتجهيزات اللازمة، لإنجاح الحدث تنظيميا وفنيا، وفق الجهود التي يبذلها مدير البطولة إياد مبروك، في البطولة المفتوحة لجميع الجنسيات وفق إجراءات محددة، وسيتنافس اللاعبون في  فئة الواعدين والذين تقتصر مشاركتهم في الفيزيك للأطوال تحت وفوق 173سم، وفئة البدي بلدنج التي توزع على الشباب تحت وفوق 75 كغم، وفئة الرجال للأوزان 60 كغم، 65 كغم، 70 كغم، 75 كغم، 80 كغم، 85 كغم، 90 كغم، 95 كغم، 100 كغم، فوق 100كغم، وفئة البدي بلدنج الماستر للرجال فوق 40 سنة ضمن الوزن المفتوح، وفئة الفيزيك للشباب لأطوال تحت وفوق 176سم، وللرجال لأطوال 170سم، 173سم، 176سم، 179سم، 182سم وفوق 182سم، ولفئة الكلاسيك (طول 168سم ووزن صفر كغم)، و(طول 171سم ووزن +2 كغم)، و(طول 175سم ووزن +4كغم)، و(طول 180سم ووزن +6 كغم)، و(طول +180سم ووزن +8كغم). ونؤكد أن هذه البطولة خاضعة لفحص المنشطات، ويمنع فيها مشاركة اللاعبين المحرومين بحسب كشف لجنة النظام والسلوك في الاتحاد، وكشوفات المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات".
وحول استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم في إسبانيا، رد كلمات: "يواصل لاعبو المنتخب الوطني لمختلف الفئات تدريباتهم، للوصول إلى الجاهزية البدنية والجمالية المطلوبة، في فئات الفيزيك والماسكولار فيزيك والكلاسيك والبدي بلدنج، ونتابع تدريباتهم ونوفر حاجياتهم، بهدف تحقيق إنجاز جديد في بطولة العالم في إسبانيا مطلع تشرين الأول (نوفمبر) المقبل، حيث يغيب الأبطال عن المشاركة في بطولة الأردن لدوافع فنية، وعدم تعريضهم لضغط البطولات غير المحمود عقباه من الناحية الطبية".
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