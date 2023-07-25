الأربعاء 26 تموز 2023
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35 سائقا من الأردن وفلسطين في سباق الدفع الرباعي الثاني

ملصق سباق الدفع الرباعي الثاني- (من المصدر)
ملصق سباق الدفع الرباعي الثاني- (من المصدر)
 أعلنت الأردنية لرياضة السيارات، قائمة المشاركين في الجولة الثانية من بطولة الأردن للدفع الرباعي التي ستنطلق بعد غد، في متنزه غمدان- طريق المطار، بمشاركة 35 سائقا من الأردن وفلسطين.اضافة اعلان
كما تقام في السباق نفسه الجولة الثانية من بطولة الأردن للدفع الرباعي للمبتدئين، ويبلغ عدد المشاركين من فلسطين 10 سائقين، ويشارك في فئة المبتدئين 4 سائقين، ويشارك فريق نسوي بالسباق.
ويتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة وجولة لأفضل 15 نتيجة، وسيتدرب المشاركون في السباق غدا على المسار سيرا على الأقدام فقط، ويقام السباق بدعم من شركة "زين" الأردن.
ويشارك في السباق: المشاركون في السباق آمون الموسى وملاحتها يارا حاكج (تويوتا تاكوما)، نضال فياض وملاحه ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، علي الغانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس)، أحمد مراد وملاحه عبد الرحمن آرسلان (سوزوكي ساموراي)، مهند عبد الله وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند كلاسيك)، عبد اللطيف السمان وملاحه خليل بلعاوي (تويوتا هايلوكس)، معتز سليمان وملاحه محمد سليمان (جيب رانجلر)، مجد نصاصرة وملاحه نائل دبابسة (فلسطين)- (جي سي تي 61)، عبد الله حيمور وملاحه فارس نفش (نيسان باترول)، محمد حننة وملاحه محمد أبو العسل (فلسطين)- (تويوتا لاند كروزر)، راكان الثوابي وملاحه صبحي التميمي (نيسان باترول)، محمد أبو عواد وملاحه ناصر الحلو (سوزوكي ساموراي)، سعد الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس)، محمود البواقنة وملاحه أحمد أبو عبيد (فلسطين)- (جيب رانجلر)، وليد مهيرات وملاحه عماد أبزاخ (تويوتا هايلوكس)، أمجد حنانية وملاحه معتز حنيفي (فلسطين)- (كيا سورينتو)، محمد القدادي وملاحه حسين شيوخي (فلسطين)- (نيسان باترول)، عامر الشريف وملاحه عبد اللطيف الشريف (ميتسوبيشي ال 200)، معن النهار وملاحه ضرغام رستم (رينج روفر كلاسيك)، معاذ سليحات وملاحه سامح سليحات (سوزوكي ساموراي)، محمد النتشة وملاحه بلال أبو زينة (فلسطين)- (سوزوكي ساموراي)، هيثم العبادي وملاحه وسيم حرايزة (رينج روفر كلاسيك)، رعد أزماف وملاحه ناصر عمرو (تويوتا هايلوكس)، فرح إلياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس)، وسيم خليلية وملاحه عطا الله الهودلي فلسطين- (جيب رانجلر)، أحمد أبو العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر هاس)، وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر)، ثابت المهيرات وملاحه محمد المهيرات (تويوتا هايلوكس)، مهند أبوعبيد وملاحه أحمد الصباح (فلسطين)- (جيب رانجلر)، جهاد شبيطة وملاحه أمين أبو عبيد (جيب أكس جي)، فراس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، حمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي)، أحمد صليحات وملاحه بدرعلي (سوزوكي ساموراي)، محمود حافظ وملاحه أحمد حافظ ( فلسطين)- (جيب رانجلر)، فايز السعدي وملاحه محمد أبو عبيد (فلسطين)- (جيب رانجلر).
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