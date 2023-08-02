الخميس 03 آب 2023
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قراءة بعد الجولة الأولى لدوري كرة اليد

4 انتصارات بأرقام عالية.. والفرق تسجل 263 هدفا

لاعب من فريق الشونة يحاول التسديد على مرمى السلط (تصوير: هند عبدالعزيز)
لاعب من فريق الشونة يحاول التسديد على مرمى السلط (تصوير: هند عبدالعزيز)
  أنجزت فرق (السلط والأهلي والعربي والحسين إربد)، وهي الفرق المرشحة للمنافسة بكل قوة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، مهمة تحقيق الفوز في ظهورها الأول في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، حيث استحقت الفوز وبفوارق الأهداف التي خرجت بها، ما يؤشر على نواياها وقدرتها على البقاء في دائرة المنافسة.اضافة اعلان
حامل اللقب فريق السلط حقق فارق الأهداف الأعلى في الجولة الأولى، بعد أن أدرك الفوز على فريق يرموك الشونة بنتيجة 36-23، وفاز فريق العربي على فريق القوقازي بنتيجة 48-37، وفاز فريق الأهلي على فريق كفرسوم بنتيجة 32-26، كما فاز فريق الحسين إربد على فريق الكتة بنتيجة 33-28.
ورغم أن الحديث ما يزال مبكرا عن الفرق التي ستسكن المربع الذهبي، إلا أن المشرات الفنية تشير إلى وجود فوارق فنية واضحة بين الفرق التي حققت الفوز وبين الفرق الأخرى، وربما تحمل الجولات الأخرى مفاجآت قد تقلب التوقعات، وهو ما تسعى اليه فرق كفرسوم والكتة والقوقازي ويرموك الشونة، التي تدرك أن التواجد في المربع الذهبي يتطلب منها بذل جهود مضاعفة، خصوصا وأن اللقاءات المقبلة تحمل طابع التنافس القوي بين الفرق كافة.
بالأرقام، سجل اللاعبون في الجولة الأولى 263 هدفا، بمعدل 66 هدفا في المباراة الواحدة، وهو رقم عال يوحي بعدم تركيز الفرق على الجوانب الدفاعية التي تعد الأساس في لعب كرة اليد، وشهدت مباراة العربي والقوقازي تسجيل 85 هدفا، وهي الأعلى عن بقية المباريات، كما شهدت مباراة الحسين إربد والكتة تسجيل 61 هدفا، ومباراة السلط ويرموك الشونة شهدت تسجيل 59 هدفا، إضافة إلى مباراة الأهلي وكفرسوم التي شهدت تسجيل 58 هدفا.
وحسب البرنامج الرسمي الذي أصدره اتحاد اللعبة، تبدأ لقاءات الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، عندما يلتقي فريقا القوقازي والأهلي عند الساعة الثامنة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم تشهد صالة مدينة الحسن الرياضية يوم السبت المقبل مباراتين؛ حيث يلتقي فريقا كفرسوم والسلط عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا العربي والحسين إربد عند الساعة الثامنة مساء.
وتتواصل لقاءات الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل عندما يلتقي فريقا يرموك الشونة والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
إلى ذلك، يخوض المنتخب الوطني للشباب أولى مبارياته في منافسات الدوري يوم الثلاثاء المقبل عندما يلتقي فريقا السلط عند الساعة السادسة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني للشباب من دون احتسابه نتائج مبارياته، وذلك ضمن برنامج إعداده للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام العام المقبل.
ويذكر أن بطولة الدوري تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، والفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى تتأهل إلى المرحلة الثانية (المربع الذهبي) مع النقاط كافة التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، وتقام هذه المرحلة وفق نظام الدوري من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب دون احتساب نتائج مبارياته، ويتم ترتيب الفرق مع ختام المرحلة الثانية حسب النقاط التي حصلت عليها الفرق الأربعة.
والفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في المرحلة الأولى، تتأهل إلى المرحلة الثانية مع النقاط كافة التي حصلت عليها في الدور الأول، وتقام المرحلة الثانية الخاصة بها وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة وبمشاركة المنتخب الوطني للناشئين دون احتساب نتائجه، ويتم ترتيب الفرق في هذه المرحلة حسب مجموع النقاط الذي حصلت عليه، والفريقان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع في هذه المرحلة يهبطان إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
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