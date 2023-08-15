الأربعاء 16 آب 2023
النسخة المطبوعة

4 بطولات في انتظار المنتخبات الوطنية للكراتيه خلال الشهرين المقبلين

شعار بطولة غرب آسيا للكراتيه - (من المصدر)
شعار بطولة غرب آسيا للكراتيه - (من المصدر)
 تنتظر المنتخبات الوطنية للكراتيه، 4 مشاركات مهمة آسيوية وعالمية خلال الشهرين المقبلين.
ويستضيف الأردن بطولة غرب آسيا للكبار والناشئين والشباب وتحت 21 عاما، التي تنطلق يومي 1 و2 الشهر المقبل، كما يشارك المنتخب الوطني الأول في الجولة الأخيرة من الدوري العالمي، التي ستقام في العاصمة الإيرلندية دبلن خلال الفترة من 8-10 أيلول (سبتمبر) المقبل.اضافة اعلان
ويشارك 3 لاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة لارنكا  - سلسلة K1 - التي ستقام بالفترة من 29 أيلول (سبتمبر) حتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين، إضافة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، من 23 أيلول (سبتمبر) إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر).
وسيقوم اتحاد الكراتيه في الأيام القليلة المقبلة، بالإعلان عن قائمة الدول المشاركة في بطولة غرب آسيا.
واستعدادا للاستحقاقات المقبلة، يكثف المنتخب الوطني تدريباته في مركز الإعداد الأولمبي، تحضيرا للمشاركة في الجولة الأخيرة من الدوري العالمي، حيث يمثل الأردن 6 لاعبين هم عمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، عفيف غيث ( وزن تحت 67 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
وازداد عدد المشاركين يوم أمس في البطولة، ليصل حتى اللحظة إلى 378 لاعبا ولاعبة من 60 دولة، وأقيمت الجولات الثلاث الماضية في مصر والمغرب واليابان.
ويحصل صاحب الميدالية الذهبية في بطولة دبلن على 1000 يورو، وصاحب الميدالية الفضية على 500 يورو، وصاحب المركز الثالث على 250 يورو.
وكان الاتحاد الدولي للكراتيه قد أعلن في وقت سابق، عن تسجيل 3 لاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة لارنكا - سلسلة K1- واللاعبون هم أحمد أبوهزيم (وزن تحت 60 كغم)، ويوسف فرح ويوسف نوفل (وزن تحت 84 كغم).
وسجل للمشاركة في البطولة نحو 823 لاعبا ولاعبة يمثلون 70 دولة، وما يزال باب التسجيل مفتوحا أمام كافة الاتحادات المنتسبة للاتحاد الدولي.
وضمن أنشطة اتحاد الكراتيه، تم تنظيم ورشة تحكيم ضمن خطة لجنة الحكام، للدرجات الثالثة والرابعة والمستجدين، بحضور عدد مميز من الحكام والمشرفين على الورشة.
وحول مشاركات المنتخبات الوطنية قال رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب لـ"الغد": "يجري العمل حاليا بشكل مكثف على الأمور التنظيمية لبطولة غرب آسيا، طلبت بعض الدول تفاصيل المشاركة في البطولة، حيث نأمل مشاركة أكبر عدد من الدول الأعضاء في اتحاد غرب آسيا في البطولة، وسنعلن عن كافة التفاصيل قريبا، ويشارك في البطولة فئات كثيرة، ونتطلع لتنظيم بطولة مميزة على صعيد المنطقة".
لاعبو الجزيرة خلال تدريب سابق -(من المصدر)

5 أيام أمام الجزيرة لفك الحرمان من تسجيل اللاعبين منذ2 ساعة

لاعب الأهلي محمد علقم يسدد على مرمى الحسين في لقاء سابق - (من المصدر)

السلط يخشى الكتة.. ومواجهة قوية تجمع الأهلي والحسين منذ2 ساعة

لاعبة الاستقلال سارة كمباز في طريقها لتمرير الكرة أمام لاعبة النصر رزان الزاغة خلال مواجهة سابقة -(من المصدر)

النصر ينشد الفوز بمواجهة الاستقلال في دوري المحترفات منذ2 ساعة

60dd8f4807414

الجولة الثالثة من المرحلة الذهبية للدوري الأردني للمحترفات تنطلق الأربعاء منذ11 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فريق الوحدات -(أرشيفية)

الوحدات يخسر في دبي وينتقل إلى كأس الاتحاد الآسيوي

منذ2 ساعة
فرحة لاعبات المنتخب الوطني بالفوز على كازاخستان والتأهل للدور قبل النهائي - (من المصدر)

منتخب السلة للسيدات يتجاوز كازاخستان ويبلغ نصف نهائي آسيا

منذ2 ساعة
فرقة شابات السلط للفلكلور الشعبي تقدم عرضا فنيا في حفل الافتتاح - (من المصدر)

مكتسبات فنية وسياحية واقتصادية من استضافة الأردن لبطولة العالم للمصارعة

منذ2 ساعة
بدران الشقران

"ديربي الشمال" .. بالانتظار

منذ2 ساعة
المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين ماركو فيليبوفيتش يتحدث لعدد من اللاعبين خلال الاستراحة - (من المصدر)

"سلة الناشئين" تعسكر في صربيا تأهبا للمشاركة في البطولة الآسيوية

منذ2 ساعة
ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة -(أرشيفية)

"الأمانة" تطيل عمر ملعب "القويسمة" لاستضافة البطولة النسوية

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

قمة العلمين وخطورة اليمين الإسرائيلي على المنطقة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل نحن أغنياء أم فقراء؟

ماهر أبو طير |اليوم

من هي الجهة المسؤولة عن ملف البطالة؟

موسى الساكت |اليوم

رسالة إلى من يهمه الأمر.. المسجد الحسيني

زيدون الحديد |اليوم

نظام الدوائر الانتخابية.. هل عدنا إلى "الحشوات"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات | منذ5 ساعة
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات | منذ5 ساعة
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات |13 آب 2023
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
 