4 بطولات في انتظار المنتخبات الوطنية للكراتيه خلال الشهرين المقبلين

أيمن وجيه الخطيب

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تنتظر المنتخبات الوطنية للكراتيه، 4 مشاركات مهمة آسيوية وعالمية خلال الشهرين المقبلين.ويستضيف الأردن بطولة غرب آسيا للكبار والناشئين والشباب وتحت 21 عاما، التي تنطلق يومي 1 و2 الشهر المقبل، كما يشارك المنتخب الوطني الأول في الجولة الأخيرة من الدوري العالمي، التي ستقام في العاصمة الإيرلندية دبلن خلال الفترة من 8-10 أيلول (سبتمبر) المقبل.ويشارك 3 لاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة لارنكا - سلسلة K1 - التي ستقام بالفترة من 29 أيلول (سبتمبر) حتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين، إضافة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، من 23 أيلول (سبتمبر) إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر).وسيقوم اتحاد الكراتيه في الأيام القليلة المقبلة، بالإعلان عن قائمة الدول المشاركة في بطولة غرب آسيا.واستعدادا للاستحقاقات المقبلة، يكثف المنتخب الوطني تدريباته في مركز الإعداد الأولمبي، تحضيرا للمشاركة في الجولة الأخيرة من الدوري العالمي، حيث يمثل الأردن 6 لاعبين هم عمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، عفيف غيث ( وزن تحت 67 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).وازداد عدد المشاركين يوم أمس في البطولة، ليصل حتى اللحظة إلى 378 لاعبا ولاعبة من 60 دولة، وأقيمت الجولات الثلاث الماضية في مصر والمغرب واليابان.ويحصل صاحب الميدالية الذهبية في بطولة دبلن على 1000 يورو، وصاحب الميدالية الفضية على 500 يورو، وصاحب المركز الثالث على 250 يورو.وكان الاتحاد الدولي للكراتيه قد أعلن في وقت سابق، عن تسجيل 3 لاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة لارنكا - سلسلة K1- واللاعبون هم أحمد أبوهزيم (وزن تحت 60 كغم)، ويوسف فرح ويوسف نوفل (وزن تحت 84 كغم).وسجل للمشاركة في البطولة نحو 823 لاعبا ولاعبة يمثلون 70 دولة، وما يزال باب التسجيل مفتوحا أمام كافة الاتحادات المنتسبة للاتحاد الدولي.وضمن أنشطة اتحاد الكراتيه، تم تنظيم ورشة تحكيم ضمن خطة لجنة الحكام، للدرجات الثالثة والرابعة والمستجدين، بحضور عدد مميز من الحكام والمشرفين على الورشة.وحول مشاركات المنتخبات الوطنية قال رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب لـ"الغد": "يجري العمل حاليا بشكل مكثف على الأمور التنظيمية لبطولة غرب آسيا، طلبت بعض الدول تفاصيل المشاركة في البطولة، حيث نأمل مشاركة أكبر عدد من الدول الأعضاء في اتحاد غرب آسيا في البطولة، وسنعلن عن كافة التفاصيل قريبا، ويشارك في البطولة فئات كثيرة، ونتطلع لتنظيم بطولة مميزة على صعيد المنطقة".