4 دول عربية تؤكد مشاركتها في النسخة 32 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف

خالد تيسير العميري

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عمان – أكدت السعودية وسلطنة عمان وقطر ولبنان مشاركتها في فعاليات النسخة 32 من بطولة الأردن الدولية المفتوحة للجولف، خلال الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول "اكتوبر" الحالي في ملاعب "واحة آيلة" بمدينة العقبة، وسط مشاركة اجمالية لنحو 40 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الجنسيات العربية الأجنبية والمحلية .وأكدت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة الدولية، على مشاركة 10 لاعبين حتى الآن من دول، لبنان وقطر والسعودية وسلطنة عمان في فعاليات البطولة، إلى جانب عدد من هواة الجولف والمقيمين في الأردن، للفئات العمرية الخمسة (الرجال والسيدات والناشئين تحت 19 و14 عاما، وفئة النت المقتصرة على المشاركين من الجاليات).وقالت امين سر الاتحاد السيدة مجد النجادا على هامش البطولة: "نأمل أن تخرج النسخة المقبلة من بطولة الأردن المفتوحة بأفضل صورة ممكنة، وبشكل يعكس المكانة والسمعة الكبيرة التي باتت تحظى بها البطولة"، مؤكدة على انجازهم الترتيبات كافة.ويثمن اتحاد الجولف، الدعم الكبير المقدم من الإتحاد العربي للجولف واللجنة الأولمبية، لضمان استمرار تنظيم فعاليات ، التي تأتي ضمن التصنيف العالمي "واغر"، وسط اهتمام كبير أيضا من النادي الملكي الأقدم في اسكتلندا (R&A) بإقامة فعاليات البطولة.وثمن الاتحاد الجهود المبذولة من شركة واحة أيلة – الشريك الإستراتيجي –و نادي وأكاديمية آيلة للجولف ، على دعمهم لضمان إنجاح البطولة ومواكبة المعايير العالمية، إلى جانب الشركاء هيئة تنشيط السياحة و سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و نستله بيور لايف ومديرية الأمن العام، وذلك تقديرا لدورهم في تعزيز رياضة الجولف الأردنية كمحطة جذب للبطولات العالمية.