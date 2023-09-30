الأحد 01 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

4 دول عربية تؤكد مشاركتها في النسخة 32 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف

WhatsApp Image 2023-10-01 at 9.40.10 AM
بطولة الأردن المفتوحة للجولف
عمان – أكدت السعودية وسلطنة عمان وقطر ولبنان مشاركتها في فعاليات النسخة 32 من بطولة الأردن الدولية المفتوحة للجولف، خلال الفترة من 3 إلى 7 تشرين الأول "اكتوبر" الحالي في ملاعب "واحة آيلة" بمدينة العقبة، وسط مشاركة اجمالية لنحو 40 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الجنسيات العربية الأجنبية والمحلية .اضافة اعلان
وأكدت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة الدولية، على مشاركة 10 لاعبين حتى الآن من دول، لبنان وقطر والسعودية وسلطنة عمان في فعاليات البطولة، إلى جانب عدد من هواة الجولف والمقيمين في الأردن، للفئات العمرية الخمسة (الرجال والسيدات والناشئين تحت 19 و14 عاما، وفئة النت المقتصرة على المشاركين من الجاليات).
وقالت امين سر الاتحاد السيدة مجد النجادا على هامش البطولة: "نأمل أن تخرج النسخة المقبلة من بطولة الأردن المفتوحة بأفضل صورة ممكنة، وبشكل يعكس المكانة والسمعة الكبيرة التي باتت تحظى بها البطولة"، مؤكدة على انجازهم الترتيبات كافة. 
ويثمن اتحاد الجولف، الدعم الكبير المقدم من الإتحاد العربي للجولف واللجنة الأولمبية، لضمان استمرار تنظيم فعاليات ، التي تأتي ضمن التصنيف العالمي "واغر"، وسط اهتمام كبير أيضا من النادي الملكي الأقدم في اسكتلندا (R&A) بإقامة فعاليات البطولة.
وثمن الاتحاد الجهود المبذولة من شركة واحة أيلة – الشريك الإستراتيجي –و نادي وأكاديمية آيلة للجولف ، على دعمهم لضمان إنجاح البطولة ومواكبة المعايير العالمية، إلى جانب الشركاء هيئة تنشيط السياحة و سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و نستله بيور لايف ومديرية الأمن العام، وذلك تقديرا لدورهم في تعزيز رياضة الجولف الأردنية كمحطة جذب للبطولات العالمية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري في طريقه للتسجيل بسلة الفلبين أمس -(من المصدر)

"صقور الأردن".. انتصار مبهر يعزز فرصه في ميدالية تاريخية

منذ16 ساعة
لاعبو فريق الفيصلي خلال جرعة تدريبية بالشارقة- ( من المصدر)

الفيصلي يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته استعدادا "للشارقة"

منذ16 ساعة
فرحة لاعبي فريق الأهلي في التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي - (تصوير: أمجد الطويل)

الأهلي بدون فريق قبل 26 يوما من انطلاقته في "سلة وصل"

منذ16 ساعة
البطل محمد البداوي بعد تتويجه بلقب بطل أبطال محترفي الفيزيك في مستر يونيفيرس بالأردن -(الغد)

البداوي يتطلع للمنافسة على لقب "مستر وورلد" في الفجيرة

منذ16 ساعة
عدد من اللاعبات خلال منافسات بطولة اختراق الضاحية التي أقيمت في نادي البشارات العام 2019 -(أرشيفية)

"مؤقتة القوى" تفاضل بين موقعين لاستضافة اختراق الضاحية العربية

منذ16 ساعة
لاعب الوحدات مهند ابو طه يسجل في مرمى جرش- ( من المصدر)

لا مفاجآت ببطولة كأس الأردن ومواجهات قوية في ثمن النهائي

منذ16 ساعة
افكار و مواقف

هل علينا الخوف من الزلازل؟

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

مكرم أحمد الطراونة يكتب: الخصاونة يفوز ويخسر الوطن!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تعليقا على منطوق بشار الأسد

ماهر أبو طير |اليوم

معظم المترجمين جنود مجهولون..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أنا مع التطبيع!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام استثمار إيجابية

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات | منذ17 ساعة
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات | منذ17 ساعة
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
 