4 ذهبيات للملاكمة.. وآمال كبيرة معلقة على الكراتيه في الدورة العربية

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أضاف المنتخب الوطني للملاكمة أمس، 4 ميداليات ذهبية لرصيد الأردن في دورة الألعاب الرياضية العربية المقامة حاليا في الجزائر.وأحرز لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، محمد أبو جاجة، الميدالية الذهبية، ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم، بعد فوزه في النهائي على اللاعب التونسي سيف الدين العياري.ولحق زياد عشيش بزميله أبو جاجة، ليحرز الميدالية الذهبية، ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم، بعد فوزه في النهائي على اللاعب المغربي زين الدين امروج.وسار حسين عشيش على درب زميله زياد، وأحرز الميدالية الذهبية، ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم، بعد فوزه في النهائي على اللاعب الليبي محمد فريضة.كما نال الملاكم عدي الهنداوي، الميدالية الذهبية بوزن تحت 86 كغم، بفوزه في النهائي على العراقي علي كاظم.وحقق المنتخب الوطني للمبارزة للسيدات، والمكون من اللاعبات رؤى المجالي ودينا منسي وشهد الكلوب وبان خطاطبة، الميدالية الذهبية في مسابقة سلاح الإيبيه بعد الفوز في النهائي على المنتخب الإماراتي بنتيجة 45-30.وكان المنتخب قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه في الدور نصف النهائي على حساب المنتخب القطري بنتيجة 45-23.وأحرز المنتخب الوطني للمبارزة للسيدات، والمكون من اللاعبات رؤى المجالي وشهد كلوب ودينا المنسي وليمار الزمر، الميدالية البرونزية في مسابقة سلاح السابر بعد الخسارة في نصف النهائي أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 8-45.وأضاف المنتخب الوطني لكرة الطاولة للرجال ميدالية برونزية، والمكون من اللاعبين زيد أبو يمن وزيد الدميسي وحسن الحوراني وخالد خضر، بعد الخسارة في نصف النهائي أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2-3.وتمكن لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة عبدالكريم أبودعيج من نيل الميدالية البرونزية في وزن تحت 92 كغم بعد فوزه في ثلاثة نزالات جاءت على حساب السعودي منصور الكعبي والسوري محمد الأوسطة والعراقي سمير أركان وخسارته أمام الجزائري ولي الدين.واختتم بذلك منتخب المصارعة مشاركته في الدورة العربية بتحقيقه لـ4 ميداليات منها فضية واحدة وثلاث برونزيات، حيث كان اللاعب سلطان عيد قد توج بفضية المصارعة الرومانية لوزن تحت 82 كغم وبرونزية ليحيى حسين أبو طبيخ في المصارعة الرومانية لوزن تحت 87 كغم وبرونزية اخرى للاعب أورتس شاميل في المصارعة الحرة لوزن تحت 74 كغم.وارتفعت بذلك الحصيلة الأردنية من الميداليات الملونة في دورة الألعاب العربية إلى 42 ميدالية موزعة على 11 ذهبية و12 فضية و19 برونزية.وفي منافسات كرة الهدف، تغلب المنتخب الوطني على قطر بنتيجة 13-3 في ختام لقاءاته بالدور التمهيدي في النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية.وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق انتصاره الثاني في الدور التمهيدي حيث كان قد فاز في مباراته الأولى على المنتخب الجزائري بنتيجة 18-12 وخسر المباراة الثانية أمام السعودية بنتيجة 5-11.وودع المنتخب الوطني للمبارزة للرجال منافسات سلاح الفلوريه من الدور ربع النهائي بخسارته أمام الكويت بنتيجة 39-45.ولم يتمكن المنتخب الوطني لكرة الطاولة للسيدات من تجاوز الدور التمهيدي عقب خسارته أمام العراق بنتيجة 2-3.منافسات اليومويدخل المنتخب الوطني للكراتيه للرجال والسيدات غمار منافسات دورة الألعاب العربية مساء اليوم والتي تقام فعالياتها في القاعة البيضاوية بالعاصمة الجزائر.ويعتبر منتخبا الرجال والسيدات للكراتيه مرشحين فوق العادة لحصد عدد وافر من الميداليات الملونة نظرا للإنجازات المميزة التي تحققت في السنوات القليلة الماضية.ويمثل المنتخب الوطني في الدورة العربية 8 لاعبين ولاعبات هم: عمر شقرة (وزن تحت 60 كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كغم) وحسن مصاروة (وزن تحت 75 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) ومحمود السجان (وزن فوق 84 كغم) ولين منصور (وزن تحت 55 كغم) ومنى الديري (وزن تحت 61 كغم) وجود الضروس (وزن تحت 68 كغم) إلى جانب المدير الفني محمد ابراهيم والمدرب محمد فتيان.وكانت رياضة الكراتيه الأردنية قد حققت في تاريخ مشاركاتها في الدورات العربية 32 ميدالية من بينها 3 ميداليات ذهبية و8 فضيات و21 برونزية.ويخوض لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني لكرة الطاولة اليوم في مدينة تيبازة مسابقات (فردي الرجال، فردي السيدات، زوجي الرجال، زوجي السيدات، الزوجي المختلط). ويواصل لاعبو المنتخبات الوطنية مشاركتهم في الدورة في رياضات كرة السلة 3*3 ورفع الأثقال وكرة الهدف والشطرنج.