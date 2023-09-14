4 فرق تسجل العلامة الكاملة بدوري "الأولى"

يحيى قطيشات

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قفز فريق الجزيرة لصدارة فرق دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم برصيد 6 نقاط، في ختام منافسات الأسبوع الثاني، وبفارق الأهداف عن أندية الشمال الثلاثة والتي تشاركه الرصيد نفسه، وهي: الصريح والعربي وكفرسوم.وشهدت مباريات الأسبوع الثاني 6 انتصارات فيما سيطر التعادل على نتيجة مباراة البقعة وأم القطين، ليصبح التعادل الوحيد في 14 مباراة.وحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.وكعادة الأندية الأردنية في كل البطولات تغيير الأجهزة الفنية، حملت نهاية منافسات الأسبوع قرار إدارة نادي البقعة الموافقة على استقالة المدير الفني عبد الإله الحناحنة بالتراضي، لتتعاقد مع المدير الفني الجديد وابن النادي عصام محمود، الذي سيقود فريق البقعة في مباراته المقبلة أمام فريق الهاشمية يوم الإثنين المقبل على ملعب السلط.وتميزت مباريات الجولة الثانية من الدوري بمتابعة جماهيرية مميزة، إضافة إلى متابعة من إدارات الأندية التي حرصت على التواجد في المنصة والمدرجات لمشاركة الجماهير التشجيع ورفع معنويات الفريق.وحرصت دائرة الحكام باتحاد الكرة، على تكليف الحكام المميزين بإدارة المباريات المهمة في الدوري، ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا نظرا لحساسية اللقاءات وتقارب المستويات والحضور الجماهيري.وحملت بداية مباريات الجولة الثانية، مفاجأة عندما تغلب "الوافد الجديد " فريق صما على المتصدر السابق اتحاد الرمثا بهدفين لهدف، ليوجه صما رسالةللفرق كافة، أن الدوري طويل ويحتاج للتركيز.وشهدت منافسات الأسبوع، انتصارات لفرق الجزيرة، الصريح، العربي، كفرسوم، عمان اف سي، صما، وتعرض اتحاد الرمثا والسرحان للخسارة الأولى بعد الانتصار في الجولة الأولى، فيما افتتح عمان اف سي وصما رصيدهما من الانتصارات، ونال البقعة وأم القطين النقطة الأولى في مشوارهما بالدوري، فيما بقيت فرق الطرة واليرموك والعالية من دون نقاط حتى الآن.وانخفض عدد الأهداف المسجلة في مباريات الأسبوع الثاني إلى 14 هدفا، وبنسبة هدفين لكل مباراة، بعدما كان المجموع الكلي في الأسبوع الأول، 22 هدفا بمعدل 3.1 هدف في المباراة، وارتفع عدد الأهداف المسجلة في الدوري إلى 36 هدفا وبنسبة 2.57 هدف في المباراة.ويعد هجوم فريق الجزيرة الأقوى حتى الآن، بعدما سجل لاعبوه 7 أهداف، فيما ظل هجوم فريق اليرموك الوحيد في منافسات الدوري الذي لم يسجل أهدافا، ويعتبر دفاع فريق العالية الأضعف من الناحية الدفاعية، بعدما منيت شباكه بستة أهداف، وبقيت شباك فرق الصريح، العربي، كفرسوم خالية من الأهداف.وتصدر لاعب اتحاد الرمثا طيار العواقلة، قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، فيما سجل لاعبا السرحان صهيب الوهيبي، والجزيرة محمود موافي 3 أهداف.نتائج الجولةفوز صما على اتحاد الرمثا 2-1، الجزيرة على السرحان 4-0، العربي على الطرة 2-0، كفرسوم على العالية 1-0، الصريح على الهاشمية 1-0، عمان اف سي على اليرموك 1-0، وتعادل البقعة وأم القطين 1-1.ويفتتح فريقا العربي والسرحان، منافسات الجولة الثالثة من الدوري، عند الساعة الخامسة من مساء يوم بعد غد، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ويشهد يوم الإثنين المقبل إقامة 4 مباريات، حيث يلتقي الجزيرة مع صما عند الساعة السادسة على ملعب البترا، وفي التوقيت نفسه، يلعب أم القطين مع الطرة على ملعب الأمير محمد، ويلتقي الجاران اتحاد الرمثا وكفرسوم على ملعب الأمير هاشم عند الساعة الخامسة مساء، ويشهد ملعب السلط مواجهة البقعة والهاشمية عند الساعة الخامسة مساء.وتختتم منافسات الأسبوع يوم الثلاثاء المقبل، بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين الصريح واليرموك عند الساعة الخامسة على ملعب الأمير هاشم، وعند الساعة السادسة مساء، يستضيف ملعب البترا المباراة الثانية بين عمان اف سي والعالية.