الأربعاء 06 أيلول 2023
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4 لاعبين أردنيين بالكراتيه ينافسون على جائزة "الأفضل في العالم"

4 لاعبين أردنيين ينافسون على جائزة الافضل في العالم بلعبة الكراتيه - (من المصدر)
4 لاعبين أردنيين ينافسون على جائزة الافضل في العالم بلعبة الكراتيه - (من المصدر)
أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عن تواجد 4 لاعبين من المنتخب الوطني في قائمة المرشحين للحصول على جائزة Grand Winners "الفائزون الكبار"، لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم وممن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام.اضافة اعلان
ووفق خبر صادر عن اللجنة الأولمبية، فقد ضمت القائمة لاعبي المنتخب الوطني ضمن وزن تحت 60 كغم، عبدالله حماد وعمر شقرة، والبطل الأولمبي، عبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
وسيتم اختيار فائز واحد في كل وزن وذلك خلال الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري العالمي والتي ستحتضنها مدينة دبلن الإيرلندية خلال الفترة من 8 إلى 10 من الحالي.
يذكر أن المنتخب الوطني للكراتيه، كان حقق في الجولات الثلاث الماضية من بطولة الدوري العالمي والتي أقيمت في كل من مصر واليابان والمغرب، 6 ميداليات من بينها 4 ذهبيات حققتها من خلال محمد الجعفري (ذهبيتان) وعبدالرحمن المصاطفة (ذهبيتان)، وفضية للاعب عفيف غيث، وبرونزية للاعب محمد الجعفري.
وكانت "الغد"، انفردت بالخبر أول من أمس، عندما أشارت إلى قائمة المرشحين للمنافسة على هذه الجائزة.
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