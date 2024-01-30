الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

4 لاعبين يحملون آمال "السباحة" في بطولة العالم بقطر

لاعب المنتخب الوطني للسباحة عمرو الور - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للسباحة عمرو الور - (من المصدر)
عمان – يشارك المنتخب الوطني للسباحة في بطولة العالم للألعاب المائية (الدوحة 2024)، والتي تساعد نتائجها في عملية التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.اضافة اعلان
ويغادر وفد الأردن إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة العالم يوم التاسع من شباط (فبراير) المقبل، والتي تستمر فعالياتها حتى 18 من الشهر نفسه.
ويرأس المدير الفني د.علي النوايسة وفد المنتخب الوطني، والذي يضم إلى جانبه، المعالجة نوار الوادي وأربعة لاعبين، هم: عمرو الور، عماد الزين، تارا العالول، كارين البلبيسي.
وينتظر أن يكون اتحاد السباحة، أنهى إجراء ترتيبات سفر اللاعبين إلى الدوحة، خصوصا وأن السباح عمرو الور يتواجد في الولايات المتحدة، ويقيم الزبن بالسعودية، كما تقطن السباحتان تارا وكارين في الإمارات العربية المتحدة.
وستشهد هذه البطولة تجمع الرياضيين والمشجعين في أجواء من التحدي والإثارة، لتقديم أفضل ما لديهم في مختلف الرياضات المائية، وهي السباحة وكرة الماء والغطس والسباحة الإيقاعية والسباحة في المياه المفتوحة والغطس العالي، على أن تقام فعاليات البطولة في ثلاثة أماكن، وهي قبة أسباير وميناء الدوحة القديم ومجمع حمد المائي.
وفي سياق متصل، قرر اتحاد السباحة إضافة اللاعبين، عمر الكيلاني وسيزار قزق وحمزة حياصات ومايكل الور من النادي الأرثوذكسي، إلى مجموعة الأداء العالي، وذلك بعد تحقيقهم معايير الانتقاء للمنتخب الوطني للسباحة.
وتم انتقاء مجموعة السباحين للتدريب تحت الإشراف المباشر من الجهاز الفني للاتحاد، وتحت مسمى "مجموعة الأداء العالي"، وذلك بعد تحقيقهم المستويات الرقمية المساوية لمعيار التحفيز الأميركي في سباق واحد (باستثناء سباقات الـ50 م) ولفترة تجريبية مدتها 30 يوما للتدريب في مجموعة الأداء العالي.
ويتوجب على كل سباح جديد، اجتياز الفترة التجريبية وإتمام الاختبارات الفنية كاملة بحسب ما يعتمده الجهاز الفني لكل مرحلة سنية، وفي حال الإخفاق فإنه يمنح فرصة واحدة لإعادة الاختبار، حسب ما يراه مناسبا، علما بأن معايير التقييم تتضمن المؤشرات السلوكية والفنية.
وعند ترشيح السباحين لتمثيل الأردن في بطولة دولية معتمدة، فإنه يسمى "سباح منتخب وطني" من لحظة ترشيحه للبطولة ولغاية انتهاء مشاركته فيها، ويعود بعد ذلك للتدريب في مجموعة الأداء العالي التي ينتمي إليها. وسيتم التعامل مع السباحين خارج مجموعة الأداء العالي - الذين لا يشرف عليهم الجهاز الفني للاتحاد - بالطريقة نفسها، كما أن لديهم الحق بتمثيل الأردن حسب تخصصات السباحة المتاحة. وفي حال عدم تحقيق أي من السباحين المعايير المطلوبة، يحق للجهاز الفني بعد موافقة مجلس الإدارة التنسيب باستدعاء أي سباح للانضمام إلى التدريبات حتى تحقيق الغاية من الاستثناء.
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