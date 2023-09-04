4 ميداليات برونزية حصيلة المشاركة الأردنية في بطولة آسيا للناشئين للتايكواندو

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أيمن وجيه الخطيبأضاف لاعبا المنتخب الوطني للناشئين للتايكواندو محمد أبو غزال (وزن تحت 59 كغم) ورزان الرواشدة ‏(وزن تحت 63 كغم) ميداليتان برونزيتان اليوم إلى رصيد الأردن في اختتام منافسات بطولة آسيا للناشئين التي اقميت في لبنان، وكان لاعبا المنتخب الوطني مؤمن عصفور (وزن تحت تحت 78 كغم)، وجعفر الداوود (وزن تحت 51 كغم) قد حقق أمس ميداليتن برونزيتن، لتبلغ حصيلة الأردن النهائية في البطولة 4 ميداليات برونزية، وهي نتيجة مميزة وتاريخية للتايكواندو الأردنية على سلم الإنجازات.وشهدت منافسات اليوم خروج كل من وآية العبد الله (وزن تحت 46 كغم) وفادية خرفان (وزن تحت 55) ولين الجعافرة (وزن تحت 59 كغم) راشد حمدان (وزن تحت 68 كغم).