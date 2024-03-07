الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أمين عمان يعطي شارة انطلاق المنافسات

4 ميداليات للأردن بـ"الضاحية العربية" والمغرب تهيمن على الألقاب

رئيس الاتحاد العربي حبيب الربعان ورئيس اللجنة المؤقتة د. وليد رحاحلة يتوجان فرق الرجال -(من المصدر)
رئيس الاتحاد العربي حبيب الربعان ورئيس اللجنة المؤقتة د. وليد رحاحلة يتوجان فرق الرجال -(من المصدر)
عمان- خطف منتخب المغرب بريق الذهب في منافسات الذكور والإناث لجميع الفئات لسباق اختراق الضاحية العربية الذي أقيم أمس، وتوج فيه منتخب الرجال ومنتخب الشابات الأردني بميداليتين فضيتين، ومنتخب الناشئات الوطني ببرونزية الفرق، ومثله منتخب االسيدات، في المنافسات التي احتضنها مضمار ملعب نادي البشارات للغولف، وسط أجواء مثالية ومسار علمي يستفز طاقات العدائين والعداءات، بمشاركة 10 دول عربية كل منتخبات الأردن، فلسطين، اليمن، السعودية، لبنان، المغرب، الكويت، الجزائر، عُمان، السودان.اضافة اعلان
وافتتح راعي البطولة أمين عمان د.يوسف الشواربة المنافسات، بعد فقرات حفل الافتتاح البسيطة والمعبرة، والتي بدأت بالسلام الملكي، ثم طابور عرض المنتخبات المشاركة، وكلمة لرئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى د.وليد رحاحلة، الذي رحب بالضيوف، مشيرا إلى دعم القيادة الهاشمية للشباب والرياضة، منوها أن البطولة تأتي في غمرة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية، متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات العربية.
وشكر رئيس الاتحاد العربي د. حبيب الربعان الأردن على حسن الضيافة، مشيدا بترتيبات اللجنة المؤقتة لاتحاد العاب القوى الأردني لاستضافة أهم منافسات الاتحاد العربي، مستذكرا النجاح الكبير الذي حققه الأردن في استضافة ذات البطولة في عام 2019، مبينا أن الرياضة تحولت إلى صناعة متقدمة في تقديم أفضل الأبطال والبطلات، مطالبا اللاعبين واللاعبات ببذل قصارى جهدهم من أجل بلدانهم والضاحية العربية.
وأكد أمين عمان د.يوسف الشواربة على أهمية إقامة منافسات الضاحية العربية في عرين العرب عمان، مؤكد على نهج القيادة الهاشمية بتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دعم الرياضة والرياضين، مرحبا بالضيوف ومطالبهم الاستمتاع في الصباح العماني وأجواء السباق المثالية، ثم أعلن افتتاح منافسات البطولة، واعطى شارة الانطلاق لسباق الناشئات 6 كم، وسط حضور كبار الشخصيات الرسمية وأعضاء ورؤساء وفود الاتحادات العربية.
وتناوب رئيس الاتحاد العربي حبيب الربعان، ورئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى د.وليد رحاحلة، وأعضاء الاتحادين ومدير البطولة رفيق حمودة، في تتويج أصحاب المراكز الأولى في كل سباق.
منافسات الرجال
- فئة الناشئين 6 كم: الأول: أسامة الرضواني (المغرب) بزمن 18.22.40 د، الثاني: بلال الركاد (المغرب) 18.48.76 د، والثالث: محمد المصلط (المغرب) 18.56.88 د، وفي منافسات الفرق: المغرب 10 نقاط، الجزائر 37 نقطة، اليمن 53 نقطة، والاردن رابعا 79 نقطة.
- فئة الشباب 8كم: الأول: إلياس أعوردو (المغرب) 25.04.12 د، الثاني: عبد الواحد عاشور (المغرب) 25.06.40 د، والثالث :زهير رضوان (المغرب) 25.17.27 د، وعلى مستوى الفرق،  المغرب 10 نقاط، الجزائر 31 نقطة، والسعودية 63 نقطة، رغم تساويه بالنقاط مع المنتخب الوطني الأردني الذي حل رابعا، إلا أن صاحب المركز الرابع بالسعودية جمع 18 نقطة والأردني 21 نقطة، لذا خطف السعودي برونزية السباق. 
- فئة الرجال: الأول: حسن توريس (المغرب) 30.05.78 د، الثاني : محسن ابوطلحة (المغرب)  30.33.75 دنظ والثالث: حافيظ الرزقي (المغرب) 30.39.32 د، وعللى مستوى الفرق المغرب 10 نقاط، الاردن 35 نقطةظن والكويت.
منافسات الإناث
- فئة الناشئات 4 كم: الأولى: سعيدة البوزي ( المغرب) 14.05.86 د، الثانية: نسرين العابد ( الجزائر) 14.06.01د، والثالثة: ظاسماء ناسو (المغرب) 14.53.73 د،ظ في منافسات الفرق، جاءت المغرب بالمركز الأول 13 نقطة: والجزائر  29 نقطة، والأردن ثالثا برصيد 54 نقطة.
- فئة الشابات 6كم: الأولى: حسنى ابن المعطي ( المغرب)  1.21.26 س، الثانية: سارة زهير (المغرب) 1.21.32 س، والثالثة: حياة اظنفال (الجزائر) 1.21.54 سنظ وفي منافسات الفرق:  المغرب 12 نقطة، الاردن 38 نقطة، والسعودية 56 نقطة.
- فئة السيدات  10كم: الاظولى: حنان بوعكاد (المغرب) 35.29.12 د، الثانية: كوثر كناز (المغرب)  36.31.22 د، والثالثة : حسناء الزاهي (المغرب)  36.52.22د، وعلى مستوى الفرقظن جاء المغرب بالمكز الأول 10 نقاطظن لبنان 34 نقطة، والاردن 44 نقطة.
وأشاد الأمين العام للاتحاد العربي د. عبدالإله الصلوي بالمستوى التنظيمي الذي وصفه بالرائع، منوها إلى أنه عكس مدى جهوزية اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى الأردني منذ تصديه لاستضافة الحدث التنافسي، مبينا أن الأردن نجحت في لم الشمل العربي ويحسب له جمع الفود المشاركة في فندق واحد، والذي تحول إلى حوارات  ثرية من النواحي الإدارية والفنية بين المسؤوليين والمدربين وحلقات لتبادل الخبرات-على حد تعبيره-، مؤكدا أن البطولة حفلت بالقوة ويسحتق "المغاربة" الهيمنة على ألقاب البطولة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

الاستثمار في ملاعب كرة القدم.. هل يعد فكرة ريادية لإثراء الكرة الأردنية؟

منذ 23 دقيقة
حارس المرمى السوري لفريق الفيصلي أحمد مدنية - (من المصدر)

30 لاعبا أجنبيا من 15 دولة يلعبون في دوري المحترفين

منذ 24 دقيقة
سمو الأمير فيصل بن الحسين يتوسط الفائزين بسباقات رياضة السيارات لعام 2023 - (من المصدر)

الأمير فيصل يكرم الفائزين بسباقات رياضة السيارات للعام 2023

منذ 25 دقيقة
أرشيفية

رقمان قياسيان للعبداللات ومهيار في "شتوية السباحة"

منذ 26 دقيقة
لاعب شباب الأردن محمد أبو طه يحاول المرور من لاعب السلط عميد صوافطة - (من المصدر)

السلط يهتدي لطريق الانتصارات.. وقمة مرتقبة بين الرمثا والحسين اليوم

منذ 28 دقيقة
فريق الحسين إربد لكرة القدم - (من المصدر)

التميمي آخر صفقات الحسين إربد للموسم الحالي

منذ 29 دقيقة
افكار و مواقف

الضفة جبهتنا الساخنة

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الانضباط المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

اتجاهات الأمن الغذائي في عام 2024

رعد التل |اليوم

سورية السابقة!

سميح المعايطة |اليوم

عن زيارة إربد ومشروع القينوسي

مالك العثامنة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية 2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات | منذ23 ساعة
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات | منذ23 ساعة
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عزائم رمضان

عزائم رمضان

استيراد البطيخ منذ23 ساعة

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط
 
 