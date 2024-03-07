4 ميداليات للأردن بـ"الضاحية العربية" والمغرب تهيمن على الألقاب

مصطفى بالو

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عمان- خطف منتخب المغرب بريق الذهب في منافسات الذكور والإناث لجميع الفئات لسباق اختراق الضاحية العربية الذي أقيم أمس، وتوج فيه منتخب الرجال ومنتخب الشابات الأردني بميداليتين فضيتين، ومنتخب الناشئات الوطني ببرونزية الفرق، ومثله منتخب االسيدات، في المنافسات التي احتضنها مضمار ملعب نادي البشارات للغولف، وسط أجواء مثالية ومسار علمي يستفز طاقات العدائين والعداءات، بمشاركة 10 دول عربية كل منتخبات الأردن، فلسطين، اليمن، السعودية، لبنان، المغرب، الكويت، الجزائر، عُمان، السودان.وافتتح راعي البطولة أمين عمان د.يوسف الشواربة المنافسات، بعد فقرات حفل الافتتاح البسيطة والمعبرة، والتي بدأت بالسلام الملكي، ثم طابور عرض المنتخبات المشاركة، وكلمة لرئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى د.وليد رحاحلة، الذي رحب بالضيوف، مشيرا إلى دعم القيادة الهاشمية للشباب والرياضة، منوها أن البطولة تأتي في غمرة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية، متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات العربية.وشكر رئيس الاتحاد العربي د. حبيب الربعان الأردن على حسن الضيافة، مشيدا بترتيبات اللجنة المؤقتة لاتحاد العاب القوى الأردني لاستضافة أهم منافسات الاتحاد العربي، مستذكرا النجاح الكبير الذي حققه الأردن في استضافة ذات البطولة في عام 2019، مبينا أن الرياضة تحولت إلى صناعة متقدمة في تقديم أفضل الأبطال والبطلات، مطالبا اللاعبين واللاعبات ببذل قصارى جهدهم من أجل بلدانهم والضاحية العربية.وأكد أمين عمان د.يوسف الشواربة على أهمية إقامة منافسات الضاحية العربية في عرين العرب عمان، مؤكد على نهج القيادة الهاشمية بتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دعم الرياضة والرياضين، مرحبا بالضيوف ومطالبهم الاستمتاع في الصباح العماني وأجواء السباق المثالية، ثم أعلن افتتاح منافسات البطولة، واعطى شارة الانطلاق لسباق الناشئات 6 كم، وسط حضور كبار الشخصيات الرسمية وأعضاء ورؤساء وفود الاتحادات العربية.وتناوب رئيس الاتحاد العربي حبيب الربعان، ورئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى د.وليد رحاحلة، وأعضاء الاتحادين ومدير البطولة رفيق حمودة، في تتويج أصحاب المراكز الأولى في كل سباق.منافسات الرجال- فئة الناشئين 6 كم: الأول: أسامة الرضواني (المغرب) بزمن 18.22.40 د، الثاني: بلال الركاد (المغرب) 18.48.76 د، والثالث: محمد المصلط (المغرب) 18.56.88 د، وفي منافسات الفرق: المغرب 10 نقاط، الجزائر 37 نقطة، اليمن 53 نقطة، والاردن رابعا 79 نقطة.- فئة الشباب 8كم: الأول: إلياس أعوردو (المغرب) 25.04.12 د، الثاني: عبد الواحد عاشور (المغرب) 25.06.40 د، والثالث :زهير رضوان (المغرب) 25.17.27 د، وعلى مستوى الفرق، المغرب 10 نقاط، الجزائر 31 نقطة، والسعودية 63 نقطة، رغم تساويه بالنقاط مع المنتخب الوطني الأردني الذي حل رابعا، إلا أن صاحب المركز الرابع بالسعودية جمع 18 نقطة والأردني 21 نقطة، لذا خطف السعودي برونزية السباق.- فئة الرجال: الأول: حسن توريس (المغرب) 30.05.78 د، الثاني : محسن ابوطلحة (المغرب) 30.33.75 دنظ والثالث: حافيظ الرزقي (المغرب) 30.39.32 د، وعللى مستوى الفرق المغرب 10 نقاط، الاردن 35 نقطةظن والكويت.منافسات الإناث- فئة الناشئات 4 كم: الأولى: سعيدة البوزي ( المغرب) 14.05.86 د، الثانية: نسرين العابد ( الجزائر) 14.06.01د، والثالثة: ظاسماء ناسو (المغرب) 14.53.73 د،ظ في منافسات الفرق، جاءت المغرب بالمركز الأول 13 نقطة: والجزائر 29 نقطة، والأردن ثالثا برصيد 54 نقطة.- فئة الشابات 6كم: الأولى: حسنى ابن المعطي ( المغرب) 1.21.26 س، الثانية: سارة زهير (المغرب) 1.21.32 س، والثالثة: حياة اظنفال (الجزائر) 1.21.54 سنظ وفي منافسات الفرق: المغرب 12 نقطة، الاردن 38 نقطة، والسعودية 56 نقطة.- فئة السيدات 10كم: الاظولى: حنان بوعكاد (المغرب) 35.29.12 د، الثانية: كوثر كناز (المغرب) 36.31.22 د، والثالثة : حسناء الزاهي (المغرب) 36.52.22د، وعلى مستوى الفرقظن جاء المغرب بالمكز الأول 10 نقاطظن لبنان 34 نقطة، والاردن 44 نقطة.وأشاد الأمين العام للاتحاد العربي د. عبدالإله الصلوي بالمستوى التنظيمي الذي وصفه بالرائع، منوها إلى أنه عكس مدى جهوزية اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى الأردني منذ تصديه لاستضافة الحدث التنافسي، مبينا أن الأردن نجحت في لم الشمل العربي ويحسب له جمع الفود المشاركة في فندق واحد، والذي تحول إلى حوارات ثرية من النواحي الإدارية والفنية بين المسؤوليين والمدربين وحلقات لتبادل الخبرات-على حد تعبيره-، مؤكدا أن البطولة حفلت بالقوة ويسحتق "المغاربة" الهيمنة على ألقاب البطولة.