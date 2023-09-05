42 سائقا من الأردن وفلسطين في آخر جولات "الدفع الرباعي"

ويتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، وجولة لأفضل 15 نتيجة، وتقام اليوم بمركز التدريب في نادي السيارات الملكي عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق، وعملية التدقيق الإداري، وتوزيع الأرقام ومخطط مسار الطريق على السائقين، وسيتدرب المشاركون في السباق غدا على المسار سيرا على الأقدام.
المشاركون في السباق
هيثم العبادي وملاحه وسيم حرايزة (رينج روفر كلاسيك)، عامر الظاهر وملاحه محمد شلختي (فلسطين) - (لاندر روفر ديسكفري)، علي الغانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس)، أحمد سليحات وملاحه محمد شراب (تويوتا هايلوكس)، حمدان العواملة وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي)، سعد الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس)، عامر الشريف وملاحه عبد اللطيف الشريف (ميتسوبيشي ال 200)، فراس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، سعود العدوان وملاحه حمزة قبشورة (سوزوكي فيتارا)، راكان الثوابي وملاحه صبحي التميمي (نيسان باترول)، ثابت المهيرات وملاحه محمد المهيرات (تويوتا هايلوكس)، أمجد حننة وملاحه عماد حنانية (فلسطين) - (كيا سورنتو)، محمد أبو عواد وملاحه ناصر الحلو (سوزوكي ساموراي)، خالد فارس وملاحه رائد صلاحات (فلسطين) - (سوزوكي فيتارا)، أحمد مراد وملاحه عبد الرحمن آرسلان (سوزوكي ساموراي)، نضال فياض وملاحه ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، سليمان مشربش وملاحه فراس فراح (دودج رام)، حمزة باجا وملاحه زيد عبد الله (جيب جراند كلاسيك)، عبد اللطيف السمان وملاحه خليل بلعاوي (تويوتا هايلوكس)، معن النهار وملاحه ضرغام رستم (رينج روفر كلاسيك)، مصطفى جويحان وملاحه عمر الزوايدة (جيب رانجلر)، بدر علي وملاحه زيد عباد (سوزوكي 970)، أحمد أبو العدوس وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر)، وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان (تويوتا فور رنر)، معاذ سليحات وملاحه سامح سكارنة (تويوتا لاندر كروزر)، مهند عبد الله وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند كلاسيك)، المجد الموسى وملاحته آمون الموسى (تويوتا تاكوما)، طارق مامكغ وملاحه محمد رمضان (تويوتا تاكوما)، محمود حننة وملاحه عبد الله البغدادي (فلسطين) - (تويوتا لاندر كروزر)، إلياس البندك وملاحه عيسى زينة (فلسطين) - (جيب رانجلر)، جهاد شبيطه وملاحه أمين أبو عبيد (جيب اكس جي)، وسام خليلية وملاحه سري حنظل (فلسطين) - (جيب رانجلر)، محمود البواقنة وملاحه أحمد أبو عبيد (فلسطين) - (جيب رانجلر)، أحمد النشاط وملاحه عبد الله النشاط (نيسان باترول)، عبد الله حيمور وملاحه فارس نفش (نيسان باترول)، رعد أزماف وملاحه نصر عمرو (تويوتا هايلوكس)، وليد مهيرات وملاحه عماد أبزاخ (تويوتا هايلوكس)، ناظر الملواني وملاحه محمد الملواني (تويوتا تاكوما)، أحمد الصراوي وملاحه هاني أبو سل (تويوتا تاكوما)، فرح إلياس وملاحه طارق الخليلي (تويوتا هايلوكس)، عميد فارس وملاحه نائل دبابشة (فلسطين) - (جيب رانجلر)، يارا حكج وملاحتها راما حكج (سوزوكي فيتارا).