42 سائقا من الأردن وفلسطين في الجولة الختامية لسباقات الدفع الرباعي ‏

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عمَان - الغد - أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 42 سائقا من الأردن وفلسطين في الجولة الثالثة والختامية من بطولة الأردن ‏‏لسباقات الدفع ‏الرباعي التي ستنطلق الجمعة ، في منطقة الكاولين – ماحص، وبدعم من شركة زين الأردن وماوتن ديو .‏كما تقام في السباق نفسه الجولة الثالثة من بطولة الأردن للدفع الرباعي للمبتدئين.‏ويتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة وجولة لأفضل 15 نتيجة، وتقام الأربعاء بمركز التدريب في نادي السيارات ‏‏‏الملكي عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق وعملية التدقيق الاداري وتوزيع الأرقام ومخطط مسار الطريق على ‏‏‏السائقين ‏وسيتدرب المشاركون في السباق الخميس على المسار سيرا على الأقدام فقط.‏هيثم العبادي وملاحه وسيم حرايزة ‏‏(رينج روفر كلاسيك)، عامر ‏الظاهر ‏وملاحه محمد شلختي (فلسطين) - (لاندر روفر ديسكفري)، ‏علي الغانم وملاحه عاهد الصلاحات (تويوتا هايلوكس)، أحمد سليحات وملاحه محمد شراب (تويوتا ‏‏هايلوكس)، حمدان العواملة ‏‏وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي)، سعد ‏الهناندة وملاحه محمد الزعبي (تويوتا هايلوكس)، عامر الشريف وملاحه عبد ‏اللطيف الشريف (ميتسوبيشي ال 200)، فراس الموسى وملاحه حسام الجوري (تويوتا فور رنر)، سعود العدوان وملاحه حمزة ‏قبشورة (سوزوكي ‏فيتارا)، راكان الثوابي وملاحه صبحي ‏التميمي (نيسان باترول)، ثابت المهيرات ‏وملاحه محمد المهيرات (تويوتا ‏هايلوكس)، أمجد حننة وملاحه عماد حنانية (فلسطين) - (كيا سورنتو)، محمد أبو عواد وملاحه ناصر الحلو (سوزوكي ‏ساموراي)، ‏خالد فارس وملاحه رائد صلاحات (فلسطين) - (سوزوكي فيتارا)، أحمد مراد وملاحه عبد الرحمن آرسلان ‏‏‏(سوزوكي ساموراي)، ‏نضال فياض ‏وملاحه ‏ناصر الخلايلة (تويوتا هايلوكس)، سليمان مشربش وملاحه فراس فراح (دودج ‏رام)، حمزة باجا وملاحه زيد ‏عبد الله (جيب جراند ‏كلاسيك)، عبد اللطيف السمان وملاحه خليل بلعاوي (تويوتا هايلوكس)، معن النهار وملاحه ضرغام رستم ‏‏(رينج روفر كلاسيك)، ‏مصطفى جويحان وملاحه عمر الزوايدة (جيب رانجلر)، ‏‎ ‎‎بدر علي‎ ‎وملاحه ‏زيد عباد (سوزوكي‎ ‎‏ 970)، أحمد ‏أبو العدوس ‏‏وملاحه أحمد الريالات (رينج روفر)، وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب ‏علان (تويوتا فور رنر)، معاذ سليحات وملاحه ‏‏سامح سكارنة (تويوتا لاندر ‏كروزر)، مهند عبد الله وملاحه محمد عبد الله (جيب جراند كلاسيك)، المجد الموسى وملاحته آمون ‏الموسى (تويوتا تاكوما)، طارق مامكغ وملاحه محمد رمضان (تويوتا تاكوما)، ‏محمود حننة وملاحه عبد الله البغدادي (فلسطين) - ‏‏(تويوتا لاندر كروزر)، إلياس البندك وملاحه عيسى زينة (فلسطين) - (جيب رانجلر)، جهاد شبيطه وملاحه أمين أبو عبيد (جيب ‏اكس ‏جي)، وسام خليلية وملاحه سري حنظل (فلسطين) - (جيب رانجلر)، ‏محمود البواقنة ‏وملاحه أحمد أبو عبيد (فلسطين) - (جيب ‏رانجلر)، أحمد النشاط وملاحه عبد الله النشاط (نيسان باترول)، عبد الله حيمور وملاحه فارس نفش (نيسان باترول)، رعد أزماف ‏وملاحه نصر عمرو (تويوتا هايلوكس)، وليد مهيرات وملاحه عماد ‏أبزاخ (تويوتا هايلوكس)، ناظر الملواني وملاحه محمد الملواني ‏‏(تويوتا تاكوما)، أحمد الصراوي وملاحه هاني أبو سل (تويوتا تاكوما)، فرح إلياس وملاحه ‏طارق الخليلي (تويوتا ‏هايلوكس)، عميد ‏‏‏فارس وملاحه نائل دبابشة (فلسطين) - (جيب رانجلر)، يارا ‏حكج وملاحتها راما حكج (سوزوكي ‏فيتارا)‏.‏