430 لاعبا في تصفية المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات للتايكواندو

وتهدف البطولة لرفد عناصر جديدة لصفوف المنتخب الوطني للناشئين والناشئات استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وتجري يوم غد علمية التوزين بالفترة من الساعة 4 - 6 مساء في صالة الأمير فيصل للأوزان تحت 44 ، 46، 49 ، 68 وفوق 68 كغم للإناث، وتحت 78 وفوق 78 كغم للذكور.
فيما تقام عملية التوزين ليوم الجمعة بالفترة من الساعة 4 - 6 مساء في نفس الصالة للأوزان تحت 42 ، 52، 63 كغم للإناث، وتحت 48 ، 63 ، 68، 73 كغم للذكور.
وتقام عملية التوزين ليوم السبت بالفترة من الساعة 4 - 6 مساء في ذات الصالة للأوزان تحت 45 ، 55، 59 وتحت 51 ، 55، 59 كغم للذكور.