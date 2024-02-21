430 لاعبا في تصفية المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات للتايكواندو

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عمان - الغد- تجري اليوم عملية القرعة والتوزين لتصفية المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات التي تنطلق منافساتها يوم غد في صالة الأمير فيصل بمدينة القويسمة، بمشاركة 430 لاعبا ولاعبة من 88 مركزا وناديا منتسبا لاتحاد التايكواندو، وتستمر لمدة 3 أيام.وتهدف البطولة لرفد عناصر جديدة لصفوف المنتخب الوطني للناشئين والناشئات استعدادا للاستحقاقات المقبلة.وتجري يوم غد علمية التوزين بالفترة من الساعة 4 - 6 مساء في صالة الأمير فيصل للأوزان تحت 44 ، 46، 49 ، 68 وفوق 68 كغم للإناث، وتحت 78 وفوق 78 كغم للذكور.فيما تقام عملية التوزين ليوم الجمعة بالفترة من الساعة 4 - 6 مساء في نفس الصالة للأوزان تحت 42 ، 52، 63 كغم للإناث، وتحت 48 ، 63 ، 68، 73 كغم للذكور.وتقام عملية التوزين ليوم السبت بالفترة من الساعة 4 - 6 مساء في ذات الصالة للأوزان تحت 45 ، 55، 59 وتحت 51 ، 55، 59 كغم للذكور.