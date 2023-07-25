46 ألف دينار جوائز بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية

مهند جويلس

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كشفت اللجنة المنظمة عن جوائز بطولة كأس الأندية النسوية (الأردن- السعودية) بنسختها الأولى، والتي ستقام على ملعب جامعة العلوم التطبيقية من 21 آب (أغسطس) إلى الأول من أيلول (سبتمبر) المقبلين.وبينت اللجنة المنظمة برئاسة نسرين الخزاعلة مديرة الدائرة النسوية في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها مع الأندية المحلية المشاركة في البطولة أمس عبر تقنية الاتصال عن بعد، أن جائزة الفريق الحائز على المركز الأول هي 20 ألف دينار، مقابل 16 ألف دينار للوصيف، و10 آلاف دينار لصاحب المركز الثالث.وتقدم اللجنة المنظمة مبالغ مالية للفرق المشاركة قبل انطلاق البطولة، إذ يحصل كل فريق على 10 آلاف دولار نظير المشاركة، فيما يتم منح جوائز فردية كأفضل لاعبة في البطولة، وأفضل حارسة مرمى، وأفضل هدافة وجائزة اللعب النظيف.وسمح الاتحاد للفرق المحلية المشاركة، باستقطاب لاعبتين أجنبيتين آخرتين لفرقهما للمشاركة في هذه البطولة فقط، ليصبح مع كل فريق 4 لاعبات أجنبيات كحد أقصى، لتقدم الأندية القائمة النهائية للبطولة بوجود 30 لاعبة، فيما سيتم إقامة التدريبات للفرق على ملاعب الكرامة، السلط والقويسمة.وتشارك الفرق الأربع الأولى من الدوري السعودي للموسم الماضي، وهي: النصر، الهلال، الشباب والاتحاد، فيما يشارك من الأردن الفرق الأربع الأولى بعد انتهاء مرحلة الإياب، إذ اتضحت معالم الفرق المشاركة مؤخرا وهي: الاتحاد، الأرثوذكسي، النصر وعمان اف سي.ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب جدول دوري المحترفات قبل نهاية الجولة الأخيرة من مرحلة الإياب برصيد 17 نقطة، مقابل 12 نقطة للأرثوذكسي صاحب المركز الثاني، فيما يتبوأ النصر المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وعمان اف سي رابعا برصيد 9 نقاط.وتقام البطولة على نظام المجموعات، حيث سيتم وضع صاحبا المركزين الأول والثالث من الأردن في مجموعة واحدة إلى جانب صاحبي المركزين الثاني والرابع من السعودية، على أن يتواجد صاحبا المركزين الثاني والرابع من "المحترفات" مع صاحبي المركزين الأول والثالث من الدوري السعودي في المجموعة الأخرى.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي، على أن تقام المباراة النهائية مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، علما بأن المباريات ستقام يوميا، بحيث تقام مبارتان في اليوم ذاته للمجموعة الأولى، ومبارتان لحساب المجموعة الثانية.ولم يرد الاتحاد على طلب بعض الأندية بالسماح لها باستقطاب لاعبات على سبيل الإعارة من أندية مشاركة في دوري الدرجة الأولى أو فريق الاستقلال، والاكتفاء بلاعبات النادي المسجلات في كشوفات الاتحاد للموسم الحالي.