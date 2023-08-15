5 أيام أمام الجزيرة لفك الحرمان من تسجيل اللاعبين

يحيى قطيشات

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أكد الناطق الإعلامي لنادي الجزيرة وعضو مجلس الإدارة وائل الجعبري، أن الإدارة كثفت جهودها من أجل رفع القيد عن تسجيل اللاعبين.وبين الجعبري في تصريح لـ "الغد"، أن الأمور المالية صعبة جدا في ظل تمسك لاعبي الفريق السابقين زيد جابر وليث حبول بالحصول على كافة مستحقاتهما المالية، وعدم نجاح المساعي لإقناعهما بتأجيل مطالبهما المالية، لإتاحة المجال أمام النادي لرفع عقوبة منع تسجيل لاعبين التي تنتهي يوم مساء يوم الأحد المقبل.وأضاف الجعبري، أن الأمل موجود في حل الأزمة ليتمكن النادي من تسجيل اللاعبين الجدد والذين يتم توقيع العقود معهم، مبينا أن مستحقات زيد جابر تبلغ 17 ألف دينار فيما تبلغ مستحقات اللاعب ليث حبول 14 ألف دينار، وقدر الجعبري مساهمة أعضاء الهيئة العامة برفد صندوق النادي من خلال تسديد اشتراكاتهم.وعقدت إدارة النادي أول من أمس، اجتماعا استمر لغاية ساعات بعد منتصف الليل، تم خلاله دراسة كافة الحلول والاقتراحات لحل الموضوع مع اللاعبين، وتأمل الإدارة بوقفة صادقة من أبناء النادي الذين تسمح ظروفهم المالية بحل المشكلة، خصوصا أن الرئيس السابق سمير منصور يحجز على الواردات والمستحقات المالية للنادي من مخصصات اتحاد الكرة.وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا بمعاقبة الجزيرة، ومنعه من تسجيل لاعبين جدد، بسبب الشكوى التي قدمها كل من جابر وحبول للمطالبة بمستحقاتهما المالية المتأخرة، حيث بين الجعبري أن شكوى جابر قديمة، فيما جاءت شكوى حبول أثناء فترة كورونا، مضيفا أن إدارة النادي ومنذ فترة طويلة تواصل محاولاتها مع المشتكين، للتوصل معهما إلى حل ودي، يرضي اللاعبين ويخدم مصلحة النادي الذي يسعى للعودة الى دوري المحترفين، وتوفير الجو المناسب للفريق استعدادا للمشاركة في دوري أندية الدرجة الأولى الذي ينطلق يوم الثالث من شهر أيلول (سبتمبر)، ويستمر لغاية الثالث عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبلين.وعملت إدارة الجزيرة على اتخاذ خطوات سريعة بحثا عن عودة سريعة لدوري المحترفين، حيث تم التعاقد مع المدرب الوطني وليد فطافطة كمدير فني لفريق، ويضم الجهاز الفني أيضا كلا من مساعد المدرب حسن عبد الفتاح، ومدرب اللياقة البدنية مالك اليسيري، ومدرب حراس المرمى معتز الريشة، والمدير الإداري سامر الكيالي، كما تعاقدت إدارة النادي من 10 لاعبين جدد قبل أن يطلب المهاجم شريف النوايشة فسخ عقده.وكان نائب رئيس نادي الجزيرة وائل أبو عواد، قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي قبل فترة لتقديم الجهاز الفني، أن الإدارة رصدت مبلغ 120 ألف دينار من أجل تجهيز فريق الكرة لـ"الأولى"، مشيرا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تخفيضا من حجم الديون المتراكمة على النادي في سبيل فك الحرمان.ويشارك الجزيرة في منافسات دوري الدرجة الأولى الى جانب 13 فريقا هي الصريح الهابط أيضا من دوري المحترفين الموسم الماضي، السرحان، البقعة، اتحاد الرمثا، العربي، عمان اف سي، كفرسوم، العالية، اليرموك، الطرة، الهاشمية، وأم القطين وصما الصاعدان من دوري الدرجة الثانية، وتتنافس هذه الفرق على بطاقتي التأهل لدوري المحترفين، والابتعاد عن شبح الهبوط لدوري أندية الدرجة الثانية، وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.